Bảo hiểm Agribank - An tâm vững bước trên chặng đường dài lâu

Cùng với đẩy mạnh hoạt động đầu tư tín dụng cho vay sản xuất nông nghiệp, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Bảo hiểm Agribank - ABIC) - Công ty con của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ bảo hiểm đến với người dân, trong đó được người dân đón nhận và hưởng ứng nhiều nhất là sản phẩm Bảo hiểm bảo an tín dụng (BATD). Bảo hiểm BATD nhằm chia sẻ, giảm bớt gánh nặng tài chính cho khách hàng vay vốn (thường là người trụ cột trong gia đình) và gia đình họ nếu không may gặp rủi ro.

Anh Trần Văn Chiều, Trưởng Phòng Kinh doanh khu vực Nam Định - Bảo hiểm Agribank Hải Phòng cho biết: BATD là sản phẩm tự nguyện được phân phối qua hệ thống Agribank trên toàn quốc. Hiện nay sản phẩm đã trở thành điểm tựa tài chính vững chắc đem lại “lợi ích kép” hài hòa cho cả người nông dân và ngân hàng trong quá trình đưa đồng vốn đến với nông nghiệp, nông thôn và nông dân. BATD dành cho khách hàng là cá nhân được ngân hàng chấp thuận cho vay hoặc là người đại diện cho tổ chức được ngân hàng chấp thuận cho vay và tự nguyện chuyển quyền lợi thụ hưởng bảo hiểm cho ngân hàng, vay vốn của hệ thống Agribank tự nguyện tham gia với mức phí phù hợp. Khách hàng vay vốn khi tham gia sản phẩm BATD nếu không may bị: Tử vong, thương tật toàn bộ do tai nạn; thương tật bộ phận do tai nạn với tỷ lệ thương tật từ 21% đến dưới 81%; tử vong, thương tật toàn bộ do các bệnh lý,… tùy theo từng trường hợp cụ thể thuộc phạm vi bảo hiểm sẽ được Bảo hiểm Agribank chi trả quyền lợi cơ bản và một số quyền lợi bổ sung như trợ cấp nằm viện do tai nạn, bảo hiểm lãi tiền vay và trợ cấp mai táng phí. Nhờ đó gia đình khách hàng có nguồn tài chính để thanh toán nợ, lãi vay tại Agribank, tối đa chi trả quyền lợi cơ bản đến 300 triệu đồng.

Được ABIC khu vực Nam Định tư vấn, anh Dương Mạnh Tuyên ở thôn Lê Xá, xã Tam Thanh (Vụ Bản) đã mua sản phẩm bảo an tín dụng kèm gói vay để dự phòng rủi ro, đảm bảo an toàn vốn sản xuất.

Ngoài BATD, Bảo hiểm Agribank cũng cung cấp đa dạng các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ: bảo hiểm ô tô, xe máy, tàu thuyền, nhà xưởng, hàng hóa, cây trồng, vật nuôi… cho những khách hàng có quan hệ tín dụng với Agribank có thế chấp tài sản. Cùng với sự ra đời và phát triển, Bảo hiểm Agribank đã giải quyết 185.271 hồ sơ bồi thường tương ứng với số tiền Agribank thụ hưởng là 3.859 tỷ đồng.

Từ 1-1-2021 đến hết 30-11-2021, Phòng kinh doanh khu vực Nam Định - Bảo hiểm Agribank Hải Phòng đã giải quyết quyền lợi bảo hiểm BATD cho 159 trường hợp trên địa bàn tỉnh Nam Định với số tiền bồi thường là 7 tỷ 878 triệu đồng; số lượng khách hàng tham gia BATD toàn tỉnh là 49.102 khách hàng. Qua đó cho thấy BATD đã tạo được “chỗ dựa” vững chắc cho người dân khi vay vốn của các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh.

Để có kết quả trên, thời gian qua, với phương châm hướng về cộng đồng, tạo sự yên tâm, chỗ dựa vững chắc cho khách hàng được bảo hiểm trước những rủi ro về tính mạng, sức khỏe và khả năng hoàn trả vốn vay, hệ thống Agribank trên địa bàn tỉnh đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm BATD đến khách hàng. Tại Agribank, khách hàng vừa được tư vấn tiếp cận nguồn vốn, vừa được tư vấn tham gia bảo hiểm cho chính mình và cho chính khoản vay của mình đối với ngân hàng. Quá trình tiếp cận khách hàng vay vốn, ngoài việc hướng dẫn, mỗi cán bộ tư vấn bảo hiểm đều hỗ trợ khách hàng thực hiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, cán bộ tín dụng giới thiệu, tư vấn cho khách hàng tham gia sản phẩm BATD. Hầu hết khách hàng khi hiểu rõ lợi ích mà sản phẩm mang lại đã lựa chọn mua bảo hiểm cho một phần hoặc toàn bộ số tiền vay ngân hàng. Qua đó tạo được sự yên tâm về tinh thần cho người vay vốn được bảo hiểm vì luôn có nguồn tài chính cần thiết để đối phó với những rủi ro trong cuộc sống. Nhiều gia đình, nhờ tham gia bảo hiểm, khi xảy ra rủi ro, những món vay lên tới hàng trăm triệu đồng đã được giải quyết. Ngân hàng đã phối hợp với ABIC khu vực Nam Định thực hiện nhanh chóng việc giám định và xử lý bồi thường cho khách hàng. ABIC khu vực Nam Định đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ cùng với gia đình và tiến hành các thủ tục cần thiết với mong muốn hướng đến đảm bảo lợi ích cao nhất của khách hàng. Chính vì vậy, khách hàng và người thân rất yên tâm khi tham gia bảo hiểm BATD.

Tròn một tháng sau khi ông Vũ Đình Châm, xã Xuân Hoà (Xuân Trường) đột ngột qua đời, bên cạnh nỗi đau vì mất người thân thì điều mà gia đình ông Châm lo lắng nhất là khoản vay ngân hàng 300 triệu đồng đã đến kỳ trả nợ. Tuy nhiên, sau khi được biết khoản vay đã được mua bảo hiểm BATD của ABIC khu vực Nam Định với mức phí 1,350 triệu đồng/năm, gia đình đã báo với Agribank Chi nhánh Xuân Trường. Chi nhánh đã phối hợp với ABIC khu vực Nam Định thăm hỏi, động viên gia đình và hướng dẫn, hoàn tất thủ tục hồ sơ bảo hiểm, chi trả cho gia đình ông Châm số tiền hơn 152 triệu đồng bảo hiểm và tiền hỗ trợ mai táng phí. Giáp Tết Nhâm Dần 2022, trang trại gà đồi của anh Dương Mạnh Tuyên ở thôn Lê Xá, xã Tam Thanh (Vụ Bản) nhộn nhịp xe nối đuôi nhau ra vào bốc hàng. Anh Tuyên vui vẻ cho biết: “Để chuẩn bị cho vụ gà Tết 2022, gia đình đã vay vốn ngân hàng với dư nợ hiện tại là 1,6 tỷ đồng; đồng thời, được tư vấn viên giới thiệu, gia đình cũng mua gói bảo hiểm BATD để dự phòng rủi ro nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay. Có bảo hiểm, tôi rất an tâm đầu tư sản xuất, không phải lo lắng nhiều. Dự kiến dịp Tết, trang trại sẽ cung ứng ra thị trường hơn 8.000 con gà thịt”.

Qua thực tế triển khai, BATD đã khẳng định là “lá chắn” kinh tế vững vàng cho nông dân và cả ngân hàng, chứa đựng tính nhân văn cao, luôn hướng đến bảo vệ quyền lợi của khách hàng vay vốn. Với hệ thống mạng lưới các chi nhánh Agribank rộng khắp đến tận các thôn, xóm nên khi có phát sinh rủi ro, ABIC gần như ngay lập tức tổ chức thăm hỏi, thực hiện bồi thường trách nhiệm như đã cam kết, giúp khách hàng bớt phần khó khăn về vật chất và được an ủi về tinh thần. Ngoài sản phẩm BATD, ABIC đã tích cực phối hợp với hệ thống tổng đại lý cấp đơn mua sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tàu cá, bảo hiểm hàng hóa, tài sản, máy móc thiết bị cho các khách hàng của Agribank.

Thời gian tới, hệ thống Agribank trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với ABIC không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ kể cả dịch vụ sau bán hàng. Cam kết cùng đồng hành vì lợi ích khách hàng, bảo đảm quyền lợi và an toàn vốn vay cho khách hàng tham gia bảo hiểm BATD./.

Bài và ảnh: Đức Toàn