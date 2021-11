Thành phố Nam Định nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép"

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, thành phố Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2021.

Sản xuất các sản phẩm bao bì tại Công ty TNHH Thanh Ngân (thành phố Nam Định). Ảnh: Thành Trung

Thành ủy, UBND thành phố Nam Định đã tập trung các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội như: thường xuyên nắm tình hình sản xuất, kinh doanh các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất để kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định phát triển sản xuất; kiểm soát tốt giá cả thị trường, đảm bảo cân đối các hàng hóa thiết yếu phục vụ cho nhân dân trong tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; thực hiện tốt các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khai thác mọi tiềm năng lợi thế để phát triển các ngành nghề phù hợp. Thành phố cũng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp mang tính đột phá trong cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hiện đại hóa nền hành chính và đẩy mạnh thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Qua đó đã nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính Nhà nước; phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai mạnh mẽ, với nhiều hình thức phong phú, thiết thực tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tiêu biểu như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” trong ngành Giáo dục và Đào tạo; phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc” trong lực lượng vũ trang đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; phong trào “Lao động hiệu quả - Phát triển bền vững - Hội nhập thành công”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sản xuất kinh doanh giỏi” trong các doanh nghiệp… góp phần vào việc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển… Qua các phong trào thi đua yêu nước đã lan tỏa sâu rộng và thu hút được sự tham gia hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; từ đó, tạo động lực tinh thần to lớn, góp phần thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố vẫn duy trì ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ: Giá trị sản xuất công nghiệp thành phố quản lý ước đạt 12.204 tỷ đồng, tăng 14,35% so với cùng kỳ; giải quyết việc làm cho 3.800 người lao động; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm xuống còn 0,78%; lĩnh vực văn hoá - xã hội có bước phát triển, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố giữ vững thành tích dẫn đầu toàn tỉnh…

Bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, thành phố Nam Định cũng đã quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp để nhanh chóng kiểm soát tình hình, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Để nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch, thành phố Nam Định đã huy động cả hệ thống chính trị, các lực lượng vào cuộc, nhất là các phường, xã và các cấp cơ sở thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo phương châm “phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, truy vết thần tốc, xét nghiệm sàng lọc, điều trị tích cực, không để dịch lây lan ra diện rộng”. Lực lượng chức năng thành phố đã triển khai chiến dịch xét nghiệm thần tốc đối với người dân trên toàn bộ 25 phường, xã nhằm sớm phát hiện và bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng; đồng thời truy vết, sàng lọc các trường hợp liên quan để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Thành phố đã ban hành các quyết định về thiết lập vùng cách ly y tế tại các xã, phường nơi ghi nhận có ca F0 gồm 649 hộ dân và 1.988 nhân khẩu, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho nhân dân, đã hoàn thành tiêm mũi 1 cho người dân trước ngày 7-11 và dự kiến hoàn thành tiêm mũi 2 cho người dân thành phố từ 18 tuổi trở lên trước ngày 31-12-2021. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị của thành phố, các tổ COVID cộng đồng đã tổ chức lực lượng “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19, theo dõi di biến động nhân khẩu trên địa bàn nhằm kiểm soát, ngăn ngừa sự xâm nhập của dịch bệnh COVID-19 vào khu dân cư; nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tích cực tham gia phòng chống dịch, quyết tâm “Bảo vệ vùng xanh - Thắng nhanh COVID-19”... Với các giải pháp quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, đến nay, dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đã được kiểm soát.

Thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố Nam Định thời gian qua có sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng; sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của các cấp chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đây là tiền đề để thành phố Nam Định tiếp tục triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp vừa quyết liệt phòng chống dịch, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ổn định, bảo đảm đời sống nhân dân./.

Thu Thủy