Siết chặt quản lý thị trường xăng dầu

Xăng dầu là mặt hàng chiến lược thiết yếu cho sản xuất và đời sống nhân dân. Trong bối cảnh định hướng chống dịch chuyển đổi sang thích ứng linh hoạt, đẩy mạnh khôi phục sản xuất, trở lại trạng thái bình thường, nhu cầu về nhiên liệu ngày càng tăng đòi hỏi các cấp chính quyền, ngành chức năng phải tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh mặt hàng chiến lược này, ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cửa hàng xăng dầu Lộc An (Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định).

Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 doanh nghiệp lớn kinh doanh xăng dầu là Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh, Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định, Công ty CP Vật tư xăng dầu PETEC vừa trực tiếp kinh doanh, vừa là đầu mối cung ứng nguồn hàng cho 289 cửa hàng xăng dầu phân bổ ở 10 huyện, thành phố. Hầu hết các cửa hàng bán lẻ được bố trí hợp lý về quy mô, địa giới hành chính, bám theo các trục đường giao thông; cung ứng cho thị trường hơn 200 nghìn m3 xăng dầu mỗi năm, đáp ứng cơ bản nhu cầu nhiên liệu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. Tuy nhiên trước những biến động giá bán xăng dầu tăng cao, nhiều tiểu thương lợi dụng trà trộn bán hàng kém chất lượng, gian lận về thời gian cung ứng hàng hóa và các điều kiện kinh doanh. Nắm bắt được tình trạng này, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã xây dựng kế hoạch chuyên đề kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu. Trong đó tập trung kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến chất lượng, số lượng, giá bán; kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá, kinh doanh hàng kém chất lượng và buôn lậu xăng dầu. Cục QLTT tỉnh chủ động phối hợp với các lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Sở KH và CN) tăng cường kiểm soát kinh doanh xăng dầu ở cả đất liền và đường thủy. Từ đầu năm đến nay, lực lượng QLTT đã kiểm tra định kỳ và đột xuất 85 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm như: kinh doanh hàng kém chất lượng; chủ cơ sở không đăng ký địa điểm kinh doanh; không đào tạo nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường cho nhân viên bán hàng; không niêm yết thời gian bán hàng... Cục QLTT tỉnh đã quyết định xử phạt 14 cơ sở vi phạm các điều kiện kinh doanh xăng dầu với số tiền gần 211 triệu đồng; buộc thu hồi tái chế 23 nghìn lít dầu DO 0,055s-II và 1.760 lít xăng Ron 95-IV kém chất lượng. Đồng thời đình chỉ kinh doanh 2 cơ sở để khắc phục vi phạm. Đáng chú ý trong đợt kiểm tra này, lực lượng chức năng đã phát hiện đến gần 30 nghìn lít xăng dầu kém chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật được Bộ KH và CN quy định tại 3 cơ sở kinh doanh xăng, dầu ở thành phố Nam Định và các huyện Nghĩa Hưng, Nam Trực. Ngay khi phát hiện cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn xã Nghĩa Tân (Nghĩa Hưng) có dấu hiệu sai phạm, Cục QLTT tỉnh phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Sở KH và CN) kiểm tra thực tế, lấy mẫu xét nghiệm xác định vi phạm và đình chỉ lưu thông 23 nghìn lít DO 0,055s-II bị nhiễm nước, tạp chất khác; phạt hành chính gần 7 triệu đồng. Nguyên nhân của các lô xăng dầu kém chất lượng được xác định phần lớn là do các cơ sở kinh doanh xăng dầu bảo quản hàng hóa không đúng quy trình khiến tạp chất bên ngoài môi trường (nước, cạn đất, cát) xâm lấn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng xăng dầu. Đồng chí Lê Ngọc An, Phó Cục trưởng phụ trách Cục QLTT tỉnh cho biết: Tình trạng sai phạm trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh chủ yếu liên quan đến việc chấp hành quy định về chất lượng và điều kiện kinh doanh. Về chất lượng sản phẩm, mặc dù lực lượng chưa phát hiện ra vụ việc kinh doanh xăng dầu giả nhưng vi phạm để xăng dầu nhiễm tạp chất đã xuất hiện nhiều, đặc biệt sau những trận mưa to, gây ngập úng cục bộ khiến nước tràn vào bồn chứa xăng dầu. Ngoài việc xử lý hành chính, ngừng lưu hành lượng xăng dầu kém chất lượng, buộc thu hồi, tái chế theo quy định của pháp luật, lực lượng QLTT cũng yêu cầu các chủ cơ sở vi phạm nghiêm túc xác định nguyên nhân, đầu tư cơ sở hạ tầng đảm bảo chất lượng sản phẩm và tuyệt đối không cung ứng xăng dầu kém chất lượng ra thị trường, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Đối với những vi phạm về điều kiện kinh doanh, lực lượng chức năng đã nhắc nhở, xử lý vi phạm và yêu cầu khắc phục, tăng cường công tác hậu kiểm để đảm bảo việc chấp hành nghiêm túc, ngăn ngừa tình trạng tái diễn sai phạm.

Việc kiểm tra, nghiêm túc xử lý các vi phạm quy định về điều kiện trong kinh doanh xăng dầu của cơ quan quản lý đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các đơn vị kinh doanh, đưa hoạt động kinh doanh xăng dầu vào nền nếp, ngăn chặn hành vi gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng chọn mua xăng dầu tại những cơ sở có uy tín. Chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện những vi phạm về chất lượng, tiêu chuẩn đo lường và cả hành vi đầu cơ găm hàng chờ tăng giá giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương