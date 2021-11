phòng, chống dịch bệnh covid-19

Tổ chức hoạt động vận tải thích ứng an toàn, linh hoạt trong dịch COVID-19

Nhằm từng bước khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã xây dựng Kế hoạch số 2152/KH-SGTVT ngày 20-10-2021 về tạm thời tổ chức hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải đảm bảo trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra của Sở GTVT kiểm tra, nhắc nhở người lái phương tiện chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải tại Bến xe khách Nam Định.

Theo Kế hoạch số 2152/KH-SGTVT, hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải đều phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ GTVT, Bộ Y tế. Trong đó, hoạt động vận tải ô tô khách với tần suất bình thường đối với các địa bàn có dịch ở cấp 1, cấp 2; dừng hoạt động đối với địa bàn có dịch ở cấp 3, cấp 4 (xe chạy tuyến cố định liên tỉnh, nội tỉnh; xe buýt, xe hợp đồng, du lịch, vận chuyển học sinh, sinh viên; xe taxi công nghệ, xe hợp đồng dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử (có vách ngăn với hành khách, thanh toán điện tử) được hoạt động không vượt quá 20% số lượng phương tiện của đơn vị và đảm bảo giãn cách trên phương tiện). Trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua địa bàn có dịch ở cấp 3, 4 thì không được dừng, đỗ. Để hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô đạt hiệu quả cao trong phòng, chống dịch COVID-19, Sở GTVT giao Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện và người lái phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm các quy định về vận tải đường bộ an toàn, phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Sở GTVT chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra hoạt động vận tải đường bộ; thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động vận tải đường bộ theo yêu cầu đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt; kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Thanh tra Giao thông, Phòng Quản lý Vận tải - Phương tiện và người lái tăng cường kiểm tra khả năng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt của vận tải đường bộ, sẵn sàng huy động phương tiện để đón công dân của tỉnh đang sinh sống tại các tỉnh, thành phố khác có nguyện vọng về quê và vận chuyển hàng hoá phục vụ phòng, chống dịch theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp. Riêng các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách còn phải chủ động phối hợp với Sở GTVT để nắm bắt thông tin về luồng tuyến, hành trình, cấp dịch do UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước công bố. Các đơn vị vận tải hành khách bám sát hướng dẫn của Sở GTVT tổ chức hoạt động, chủ động phòng chống dịch theo từng giai đoạn và phù hợp với sự thay đổi của các cấp độ dịch, chỉ tổ chức vận tải đối với các địa bàn có dịch ở cấp 1, cấp 2, sử dụng ứng dụng điện tử PC-COVID để lái xe và hành khách khai báo y tế. Đầu tháng 11, Sở GTVT đã tổ chức đoàn kiểm tra việc chấp hành Kế hoạch 2152 ngày 20-10-2021 của Sở GTVT tại Công ty cổ phần Đầu tư liên hiệp vận tải ô tô Hà Nam Ninh, các bến xe khách liên tỉnh Nam Định, bến xe phía Nam. Hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh từng bước được hoạt động trở lại, góp phần khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và đưa đời sống sinh hoạt của người dân trở lại trạng thái bình thường mới; bảo đảm thực hiện theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch COVID-19”.

Tính đến đầu tháng 11-2021, toàn tỉnh đã khôi phục hoạt động 129 tuyến vận tải hành khách (theo tuyến cố định) đến 23 tỉnh, thành phố/tổng số 290 tuyến đến 40 tỉnh, thành phố. Các đơn vị vận tải hành khách bằng xe buýt, taxi (nội tỉnh) chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác, hoạt động phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; các tuyến xe buýt nội tỉnh tổ chức hoạt động với 50% số chuyến; hoạt động vận tải hành khách bằng taxi hoạt động với 12-15% số lượng xe của đơn vị. Vận tải hàng hóa đường bộ hoạt động thông suốt, thuận lợi đảm bảo lưu thông hàng hóa, đáp ứng kịp thời nhu cầu của nhân dân và yêu cầu sản xuất của nhà máy xí nghiệp. Như vậy, theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ hoạt động vận tải của tỉnh ta hiện đã được tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất. Tuy nhiên, tính đến thời điểm đầu tháng 11-2021, sau 11 ngày triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” thì hoạt động vận tải hành khách của tỉnh ta vẫn còn hạn chế. Số chuyến thực hiện và lượng hành khách vận chuyển còn ít do tâm lý e ngại của người dân, chưa nắm rõ được thông tin và các biện pháp kiểm soát việc đi lại giữa các địa phương. Cụ thể, từ ngày 21 đến 30-10, toàn tỉnh đã thực hiện được 1.501 chuyến vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh với 3.206 hành khách; trong đó số lượng hành khách từ các tỉnh phía Nam về tỉnh là 567 người. Các đơn vị vận tải hành khách theo hợp đồng phần lớn đang dừng hoạt động do tâm lý e ngại lây nhiễm dịch bệnh của người dân, trừ số lượng nhỏ xe dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử hoạt động nội tỉnh.

Trong những tháng cuối năm 2021, để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải, Sở GTVT tiếp tục phối hợp với Sở GTVT các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động vận tải. Trong đó bám sát tình hình, kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng dịch COVID-19 phù hợp với các chỉ đạo, quy định của cấp có thẩm quyền, hướng dẫn của Bộ Y tế... Đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh phân bổ nguồn vắc-xin trên để ưu tiên cho lái xe, người phục vụ trên xe tiêm đảm bảo đủ 2 mũi. Chỉ đạo Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh, các đơn vị trực thuộc tiếp tục theo dõi tổng hợp số liệu, kiến nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ doanh nghiệp vận tải khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tăng cường hướng dẫn các đơn vị đăng ký tài khoản hành chính công để thực hiện nộp trực tuyến hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu, biển hiệu xe ô tô trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Xây dựng kế hoạch huy động phương tiện vận tải phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân dịp cuối năm 2021 và Tết Dương lịch năm 2022./.

Bài và ảnh: Thành Trung