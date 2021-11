Phát huy hiệu quả chương trình mục tiêu về công nghệ thông tin (kỳ 2)

(Tiếp theo và hết)

Kỳ II: Tiếp tục thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin

Mặc dù đạt được nhiều kết quả khả quan nhưng việc thực hiện chương trình mục tiêu công nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 2016-2020 của tỉnh ta vẫn còn hạn chế. Theo đó mới tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT, hiện đại hóa nền hành chính, bước đầu số hóa cơ sở dữ liệu (CSDL), khai thác thông tin; chưa thực hiện được việc nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin, hình thành các sản phẩm CNTT trọng điểm như chương trình mục tiêu CNTT Chính phủ đề ra. Nguyên nhân của hạn chế này được xác định do kinh phí thực hiện còn hạn hẹp, chưa đảm bảo phân bổ tương xứng với nhiệm vụ đề ra; khối lượng công việc nhiều, thời gian triển khai chương trình ngắn. Công tác xác định nhiệm vụ quá rộng gồm cả đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực. Quá trình số hóa CSDL còn gặp khó khăn do các văn bản hướng dẫn chưa kịp thời, đồng bộ.

Làng nghề thêu Phú Nhai, xã Xuân Phương (Xuân Trường) được cập nhật thông tin trong bộ cơ sở dữ liệu làng nghề truyền thống.

Để tiếp tục khai thác hiệu quả chương trình và thúc đẩy ứng dụng CNTT tỉnh đã kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu cho Chính phủ tiếp tục triển khai Chương trình trong giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó căn cứ hiện trạng cơ sở hạ tầng CNTT của tỉnh và nhiệm vụ chủ yếu trong lộ trình xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT) hướng tới chính quyền số trong giai đoạn 2021-2025, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh lựa chọn nhiệm vụ, dự án ứng dụng CNTT cho phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương và khắc phục được những hạn chế về việc đảm bảo an toàn thông tin cũng như tạo các sản phẩm CNTT trọng điểm.

Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ chính: Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính; phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp; thu hút nhân lực và hợp tác quốc tế trong ứng dụng CNTT. Đối với việc đảm bảo an toàn thông tin mạng, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Nâng cấp trung tâm Giám sát an toàn thông tin và ứng phó sự cố khẩn cấp mạng; tổ chức tập huấn và triển khai các chính sách an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001 và đào tạo kỹ năng ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng; triển khai vận hành Trung tâm giám sát và điều hành ứng phó sự cố an toàn thông tin (S.O.C); nâng cấp, mở rộng nền tảng tích hợp ứng dụng và dịch vụ công nghệ thông tin (LGSP); triển khai hệ thống giám sát thông tin phục vụ theo dõi và đo lường mức độ lan truyền thông tin trên mạng internet… Đối với nhiệm vụ xây dựng sản phẩm CNTT trọng điểm, Sở Thông tin và Truyền thông lựa chọn tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng đô thị thông minh; đầu tư hạ tầng CNTT cho UBND các xã, phường, thị trấn; xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 trên phạm vi toàn tỉnh theo mô hình ISO điện tử, tích hợp và đồng bộ với hệ thống Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh, đảm bảo là công cụ đắc lực cho các hoạt động cải cách hành chính trong các cơ quan Nhà nước.

Để thực hiện được những nhiệm vụ này, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm và đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt điều chỉnh các nội dung của kế hoạch đảm bảo phù hợp với tiến độ và tình hình thực tế thực hiện. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện nội dung ứng dụng CNTT, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu hình trang thiết bị tin học, đảm bảo đầu tư mua sắm trang bị đồng bộ, thống nhất. Yêu cầu các doanh nghiệp dịch vụ viễn thông, CNTT nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo hạ tầng kỹ thuật CNTT, viễn thông và công tác an toàn, an ninh thông tin. Phối hợp hỗ trợ các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý Nhà nước, trong ứng dụng chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác và thiết lập, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý. Xây dựng nhiệm vụ phát triển và ứng dụng CNTT, kế hoạch đầu tư và triển khai thực hiện hàng năm về ứng dụng và phát triển CNTT cho đơn vị mình. Đảm bảo thực hiện các dự án đầu tư đã được các cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng tiến độ. Để huy động, khai thác nguồn lực cho xây dựng đô thị thông minh, CQĐT hướng đến chính quyền số, từ đầu năm 2021, UBND tỉnh đã phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Việt Nam (VNPT) thực hiện 4 nội dung trọng tâm gồm: Hợp tác triển khai các giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số; phát triển chính quyền số; phát triển kinh tế số; phát triển xã hội số. Cụ thể trong giai đoạn 2021-2026 Tập đoàn VNPT sẽ phối hợp UBND tỉnh triển khai các giải pháp chuyển đổi số cho chính quyền tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; tập trung vào các nền tảng ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; xây dựng hạ tầng viễn thông và ứng dụng CNTT trong phát triển đô thị thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số; hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; phát triển nguồn nhân lực viễn thông và CNTT của tỉnh…

Với định hướng đúng, sự nỗ lực trong thực hiện, kịp thời khắc phục hạn chế, việc triển khai các dự án CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước sẽ tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn và tiến tới hoàn thiện xây dựng kiến trúc nền tảng để phát triển CQĐT và nền kinh tế số xã hội số với hệ số đảm bảo an toàn thông tin ở mức độ cao và có những sản phẩm công nghệ trọng điểm tạo dấu ấn rõ nét của CNTT trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương