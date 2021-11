Nỗ lực hoàn thành và vượt kế hoạch thu ngân sách

Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và tình hình thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp song bằng các giải pháp kịp thời, đồng bộ với sự nỗ lực của các ngành, các địa phương nên kết quả thu ngân sách Nhà nước khá tích cực.

Nhờ được tạo điều kiện, hỗ trợ nên hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng tại xã Yên Nghĩa (Ý Yên) được duy trì, phát triển, góp phần ổn định nguồn thu ngân sách địa phương.

Cùng với việc nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, các ngành, các địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và huy động nguồn lực để đầu tư các công trình trọng điểm có hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy phục hồi, tăng trưởng kinh tế để tạo thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Các ngành tăng cường phối hợp, kiểm soát chặt chẽ về giá cả hàng hóa, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng để chống thất thu ngân sách, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh tăng sức thu hút đầu tư. Các cấp chính quyền, ngành chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh để nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài. Cùng với đó, ngành Thuế đã tích cực lắng nghe những phản hồi, ý kiến của người nộp thuế; triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó của Chính phủ như: cắt giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa; kéo dài thời gian miễn thuế đất nông nghiệp; giãn, hoãn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất; đặc biệt chú trọng đến cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, ứng dụng công nghệ thông tin để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp thực hiện các hồ sơ gia hạn, kê khai nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế. Đối với các nguồn thu còn tiềm năng như: tiền đấu giá quyền sử dụng đất, thuế khai khoáng, bảo vệ môi trường được các ngành, các địa phương chú trọng quản lý. Trong đó, các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, hoàn tất các dự án khu đô thị, khu dân cư tập trung để đưa vào đấu giá; thông báo công khai, minh bạch địa điểm, thời gian, mức giá khởi điểm trước khi tổ chức đấu giá các khu đất để thu hút đông người dân tham gia đấu giá. Đối với nguồn thu từ lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, các ngành, các địa phương tăng cường quản lý, hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục liên quan đến việc nộp các khoản thu ngân sách, bao gồm: tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế giá trị gia tăng, phí tài nguyên môi trường, tiền thuê đất để làm bãi chế biến vật liệu xây dựng... theo đúng quy định.

Công tác chống thất thu ngân sách được các ngành, các địa phương quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn bám sát từng đối tượng nợ đọng ngân sách kéo dài, kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở, có biện pháp kiên quyết đối với các trường hợp cố tình chây ỳ không nộp ngân sách; các ngành thuế, tài chính, ngân hàng phối hợp chặt chẽ trong thực hiện tạm thu, tạm nộp thuế, sử dụng hệ thống thu qua ngân hàng, từng bước hạn chế tình trạng nợ đọng ngân sách kéo dài. Ngành Hải quan tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả nguồn thu ngân sách từ thuế xuất nhập khẩu.

Tại Trực Ninh, huyện đã rà soát, đánh giá cụ thể tác động của đại dịch COVID-19 đối với từng khoản thu, từng người nộp thuế để thực hiện các giải pháp thu ngân sách Nhà nước phù hợp trong điều kiện dịch bệnh. Trong đó, đã chú trọng thúc đẩy phát triển đồng bộ kinh tế nông nghiệp, công nghiệp; tập trung gỡ khó, thúc đẩy tiến độ, chất lượng hoạt động của các nguồn thu có dấu hiệu bị chững, chậm như: nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất của khu dân cư tập trung, đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021; tăng cường hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tích tụ ruộng đất, liên kết sản xuất nông nghiệp quy mô cánh đồng lớn gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm để gia tăng nguồn thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi công sản. Nhờ đó, tổng số thu ngân sách Nhà nước 10 tháng đầu năm 2021 của huyện Trực Ninh đạt 1.067 tỷ đồng; trong đó riêng thu trên địa bàn đạt 272 tỷ đồng; nếu trừ thu tiền cấp quyền sử dụng đất thì tổng số thu từ kinh tế trên địa bàn là 126,8 tỷ đồng, bằng 97,8% dự toán năm; thu ngân sách xã 10 tháng đạt 262 tỷ đồng.

Bằng các nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các doanh nghiệp, tổng thu ngân sách nội địa Nhà nước 10 tháng đầu năm 2021 trên toàn tỉnh ước đạt 4.975 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, thu nội địa đạt 4.541 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều khoản thu tăng so với cùng kỳ năm ngoái gồm: Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt 210 tỷ đồng, tăng 22,9%; thu từ khu vực công, thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 670 tỷ đồng, tăng 15,2%; thuế bảo vệ môi trường đạt 550 tỷ đồng, tăng 38,7%; các khoản thu về nhà đất đạt 1.929 tỷ đồng, tăng 5,5%.

Nhằm đảm bảo số thu trong 2 tháng cuối năm sát đúng với thực tế phát sinh, bên cạnh việc tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, cũng như động viên các doanh nghiệp nộp thuế đủ số tiền gia hạn thuế khi đến hạn (nhất là các doanh nghiệp khó khăn), ngành Thuế tiếp tục bám sát diễn biến thu ngân sách Nhà nước theo từng khoản thu, sắc thuế để kịp thời đề ra giải pháp, điều hành thu kịp thời. Áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp cố tình nợ đọng thuế, kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế. Tăng cường đôn đốc thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất; đôn đốc quyết toán giải ngân các công trình, dự án đã hoàn thành và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đảm bảo đúng quy định. Tập trung rà soát, đánh giá để tham mưu, kiến nghị với cấp có thẩm quyền các giải pháp đôn đốc thu kịp thời đối với những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu, như: thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến, các ngành nghề phát sinh mới. Toàn tỉnh phấn đấu hết năm 2021 đạt mức thu ngân sách là 6.125 tỷ đồng, tăng 425 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy