Nam Trực nỗ lực vượt khó sản xuất vụ đông

Bước vào vụ đông năm nay, mặc dù gặp không ít khó khăn do mưa lớn kéo dài gây ngập úng, một số diện tích phải trồng dặm, trồng lại nhưng không vì thế sản xuất vụ đông ở huyện Nam Trực bớt sôi động.

Ông Nguyễn Trọng Thành, xóm Vượt Đông, xã Nam Hùng trồng dặm cây đỗ sau mưa bão.

Bác Phạm Thị Liên, xóm Đông Nam, xã Nam Hùng cho biết: Trồng cây vụ đông cho thu nhập cao hơn nhiều so với trồng lúa, vì vậy năm nào tôi cũng trồng 7 sào khoai tây, 2 sào rau súp lơ xanh. Vụ đông năm nay, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng gia đình tôi vẫn chủ động trồng sớm song “ông trời lại làm khó nông dân”. Nếu như các năm trước, đến cuối tháng 10 bà con đồng màu chúng tôi đã có su hào, súp lơ, xà lách… để bán thì năm nay đầu tháng 11 các loại rau mới bắt đầu lên, diện tích nào tốt cũng phải mươi ngày nữa mới cho thu hoạch. Chúng tôi đang tập trung chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho rau màu theo hướng dẫn của hợp tác xã (HTX) nông nghiệp. Từ nay đến cuối năm, gia đình tôi sẽ tiếp tục trồng hết diện tích khoai tây bằng giống Actrice và các loại rau màu khác nếu được tỉnh, huyện hỗ trợ giống. Mong rằng thời tiết từ nay đến cuối vụ sẽ thuận lợi để cây vụ đông sinh trưởng, phát triển tốt. Trên cánh đồng thôn Vượt Đông, xã Nam Hùng, nông dân đang tranh thủ thời tiết tạnh ráo, chở phân ra đồng chăm sóc cho rau màu hồi xanh sau mưa, trồng bổ sung những diện tích bị héo, chết. Bác Nguyễn Trọng Thành, vừa bới đất trồng dặm luống đỗ vừa chia sẻ với chúng tôi: Thời tiết năm nay quá khắc nghiệt với người nông dân. Sau khi chúng tôi xuống giống cây vụ đông theo đúng lịch thời vụ thì gặp mưa to, kéo dài nên nhiều diện tích cây vụ đông bị chết, hoặc lay gốc, đổ lả… khiến cây chậm phát triển. Cái khó nữa là hiện nay, giống rau thiếu, giá bán các loại phân bón như: phân đạm trắng, ka-li, phân lân trên thị trường tăng gần gấp 2 lần so với năm ngoái càng làm cho nông dân chúng tôi chật vật duy trì sản xuất. Quyết tâm không để ruộng trống, trên diện tích 3 sào đất màu ngoài trồng đỗ, gia đình tôi đã tổ chức trồng xen canh rau xà lách, cải thìa, súp lơ, su hào. Đối với diện tích bị ảnh hưởng bởi mưa, bác Thành tập trung kích rễ cho rau bằng cách phun siêu lân, khi cây rau hồi hẳn lại thì bón phân gà kết hợp phân đạm tổng hợp. Chỉ mong sao thời tiết những ngày tới “mưa thuận, gió hòa” và giá vật tư giảm để nông dân bớt chi phí, sản xuất có lãi, tăng thu nhập. Chúng tôi rất mong được tỉnh, huyện hỗ trợ giống rau, khoai tây để bà con trồng bù những diện tích bị chết và tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây vụ đông còn thời vụ.

Xã Nam Hùng là vùng chuyên màu và có phong trào trồng cây rau màu vụ đông “tốp” đầu của huyện Nam Trực. Những năm trước, ngay từ khi đang thu hoạch lúa mùa, nông dân trong xã đã tranh thủ “rẽ lúa” làm màu. Lúa thu hoạch xong thì nhiều ruộng su hào, súp lơ, xà lách đã chuẩn bị cho thu hoạch. Tuy nhiên, năm nay những đợt mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 7, số 8 đã khiến diện tích rau màu trồng sớm bị úng, héo, chết, phát triển kém. Đồng chí Bùi Duy Nam, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Nam Hùng cho biết: Năm nay, mưa nhiều khiến đất ướt nên khó trồng rau và các loại cây vụ đông. Nhiều diện tích cây rau màu trồng xong mưa liên tục khiến cây bị chết sắt, nông dân phải trồng dặm bổ sung để bảo đảm mật độ gieo trồng. Vụ đông năm nay, HTX phấn đấu trồng trên 230ha cây màu, trong đó 120ha khoai tây, còn lại là rau màu các loại. Hiện bà con xã viên đã trồng được 150ha cây màu vụ đông. Ở đây, bà con thường trồng rau sớm để bán đầu mùa, vừa dễ bán lại được giá. Song vụ đông năm nay, đầu mùa mưa nhiều gây khó khăn cho việc trồng, chăm sóc các loại rau, khoai tây. Vì vậy, HTX đã chủ động hướng dẫn bà con bám ruộng, thường xuyên khơi thông dòng chảy nhằm bảo vệ diện tích khoai tây đã trồng, đồng thời tập trung chăm sóc rau màu sau mưa không để diện tích nào bị úng. HTX sẽ tiếp tục cung ứng giống khoai tây Actrice đã được trồng khảo nghiệm và khẳng định chất lượng trong những năm qua tại địa phương để bà con trồng hết diện tích; đồng thời ký hợp đồng với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, giúp bà con yên tâm sản xuất. Theo Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Nam Hùng: Nếu thời tiết những ngày tới thuận lợi, HTX sẽ tiếp tục vận động, khuyến khích bà con trồng màu bảo đảm hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2021.

Đánh giá về sản xuất vụ đông của địa phương, đồng chí Vũ Văn Thắng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam Trực cho biết: Vụ đông năm 2021, toàn huyện phấn đấu trồng 1.100ha rau, màu các loại, trong đó có 650ha khoai tây. Đến ngày 1-11, các xã, thị trấn đã trồng được 450ha cây vụ đông các loại. Nhằm khắc phục hậu quả của bão, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tập trung vào cây vụ đông ưa lạnh còn khung thời vụ, chú trọng trồng cây khoai tây bằng các giống có năng suất, chất lượng tốt như: Solara, Marabell, Actrice để bù cho diện tích cây vụ đông ưa ấm bị thiệt hại do mưa kéo dài. Kịp thời tiếp nhận, cấp phát các loại giống rau màu của tỉnh hỗ trợ cho bà con trồng bổ sung. Bên cạnh đó, các địa phương huy động nhân lực, máy móc khắc phục ảnh hưởng của mưa, bão, bảo vệ diện tích cây vụ đông đã trồng, chăm sóc cây mới xuống giống; làm tốt công tác phòng, trừ sâu bệnh và chăm bón để cây sinh trưởng, phát triển nhanh, tốt. Các HTX tiếp tục chủ động phối hợp với doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu nông sản hàng hóa, góp phần đảm bảo khâu tiêu thụ, tăng thu nhập cho nông dân. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch sản xuất vụ đông 2021; phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện và các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Ninh bám sát diễn biến thời tiết, thuỷ văn, sinh trưởng của cây trồng, vận hành quy trình hệ thống, chủ động điều tiết đảm bảo đủ nước cho cây màu sinh trưởng, phát triển. Xây dựng phương án phòng, chống úng cho cây vụ đông sát với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời tăng cường công tác quản lý, khai thác các công trình, không để xảy ra những sự cố làm ảnh hưởng đến sản xuất.

Nam Trực phấn đấu giành vụ đông thắng lợi, đảm bảo thu nhập cho người nông dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID gây nhiều thiệt hại, tác động nặng nề tới đời sống, kinh tế - xã hội./.

Bài và ảnh: Văn Đại