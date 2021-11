Một cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Đến Công ty TNHH Dịch vụ thương mại sản xuất Tài Tiên, đường Giải Phóng (thành phố Nam Định) chúng tôi được chứng kiến khu nhà xưởng có quy mô rộng lớn với hệ thống máy móc hiện đại. Trong câu chuyện với chúng tôi, CCB Cao Văn Tiên, Giám đốc công ty “say sưa” nói về những dự định tương lai với mong muốn mở rộng thị trường tiêu thụ, sản xuất được những mặt hàng chất lượng, giá cả phải chăng phục vụ nhu cầu của người dân.

CCB Cao Văn Tiên (áo trắng), Giám đốc TNHH Dịch vụ thương mại sản xuất Tài Tiên, đường Giải Phóng (thành phố Nam Định) hướng dẫn thợ làm việc trong xưởng.

Năm 2005, sau khi xuất ngũ, anh Cao Văn Tiên, xã Giao Phong (Giao Thủy) đi học lớp tại chức Đại học Xây dựng. Thời gian học ở trường cũng chính là “duyên” đưa anh đến nghề cơ khí. Vừa học, anh vừa nhận làm thêm cho các xưởng cơ khí nhôm kính trong thành phố. “Gắn bó với nghề rồi yêu nghề lúc nào không hay, tôi nuôi ước mơ mở được nhà xưởng sản xuất của riêng mình. Năm 2008, học xong đại học, dồn hết vốn liếng, tôi thuê nhà mở xưởng. Nói là dồn hết vốn liếng cho “oai” chứ thực ra thời điểm đó tôi chỉ mới dành dụm được chút ít, phần còn lại vốn vay Ngân hàng NN và PTNT 800 triệu đồng. Số tiền này quả thực quá lớn đối với một người mới “tay trắng” vào nghề. Vay nhiều tiền, tôi rất lo nhưng cũng là động lực để tôi cố gắng trong công việc”, anh Tiên kể. Có tiền, anh thuê mặt bằng trên đường Trần Hưng Đạo để mở xưởng cơ khí, chuyên sản xuất các mặt hàng nhôm kính, cửa cuốn. Thời điểm ấy mặt hàng nhôm kính, đặc biệt là cửa cuốn còn mới lạ với nhiều người. Vì vậy, thị trường tiêu dùng có những “e dè” nhất định. Tuy nhiên phát triển những mặt hàng mới vẫn có nhiều ưu thế hơn so với sản xuất những mặt hàng quen thuộc. Và khi khách hàng đã tin tưởng thì khả năng chiếm lĩnh thị trường sẽ cao hơn. Xác định được hướng đi đúng, anh nhanh chóng bắt tay vào sản xuất đại trà và trở thành một trong những người đầu tiên đưa các sản phẩm cửa cuốn, nhôm thanh định hình về sản xuất ở thành phố Nam Định. Để “tiếp thị” hàng, anh cùng các thợ “cứng” trong xưởng đến nhiều cửa hàng, các hộ gia đình, doanh nghiệp… giới thiệu các mặt hàng đang sản xuất. Tranh thủ ngày nghỉ, anh Tiên về quê, đến các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Xuân Trường… giới thiệu sản phẩm. Tận tâm, đam mê với nghề, xưởng cơ khí của anh ngày càng làm ăn khấm khá, có lãi, giúp anh “tái đầu tư” hiệu quả. Năm 2010, trên đà sản xuất ổn định, anh Tiên quyết định mở rộng quy mô, thành lập Công ty TNHH Dịch vụ thương mại sản xuất Tài Tiên, chuyên sản xuất các sản phẩm nhôm thanh thương mại, lắp đặt cửa cuốn, nhận làm các công trình xây dựng nhôm kính, cơ khí, inox… Anh Tiên cũng đầu tư hàng tỷ đồng mua các loại máy hiện đại như: máy sản xuất nhôm tự động 2 đầu, máy ép nhôm tự động, máy phay, máy cắt nhôm tự động… đồng thời đầu tư mở rộng nhà xưởng. Hiện anh Tiên có 3 nhà xưởng với tổng diện tích trên 1.000m2 và hệ thống máy móc hiện đại. ước tính tổng tài sản khoảng 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, không phải công việc sản xuất, kinh doanh lúc nào cũng thuận lợi. Năm 2012, khi thị trường bất động sản chao đảo, việc kinh doanh của anh Tiên cũng ảnh hưởng khi nhu cầu xây dựng nhà cửa ít, các công trình công ty nhận được cũng bị hạn chế. Từ năm 2020 đến nay do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp sản xuất của công ty cũng gặp khó khăn. Để duy trì xưởng, một mặt anh Tiên tìm cách “giữ thợ”, mặt khác vẫn đảm bảo nguồn hàng cung cấp cho thị trường. Do đó, kể cả khi chỉ sản xuất cầm chừng, thậm chí không sản xuất anh vẫn hỗ trợ lương cho công nhân. Để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người lao động anh cũng chỉ nhận công trình ở những địa bàn không có dịch bệnh. Ngoài ra, anh luôn đảm bảo thời gian giao hàng, tính giá ưu đãi, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với các khách hàng trong thời gian dịch bệnh. Giữ được chữ “tín” với khách hàng, với thợ, nên trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Công ty vẫn đều đặn nhận được các đơn hàng, duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định. Từ năm 2016 đến nay, Công ty tạo việc làm thường xuyên cho 30-40 lao động với thu nhập từ 8-12 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm của công ty hiện được xuất đi nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam và các huyện trong tỉnh.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Tiên còn là một hội viên nhiệt huyết với hoạt động và các phong trào thi đua do Hội CCB phát động. Đồng chí Trần Tất Liệu, Chủ tịch Hội CCB phường Cửa Bắc cho biết: “Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ song đồng chí Cao Văn Tiên đã chứng tỏ sự năng động, nhạy bén trong sản xuất kinh doanh, là Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh phường Cửa Bắc, là hội viên “chăm” làm từ thiện, việc thiện được nhiều người tin tưởng, kính trọng. Vì vậy, khi bầu đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026, anh Tiên đã trúng cử với số phiếu bầu rất cao”.

Năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm trong sản xuất kinh doanh, anh Cao Văn Tiên đang gặt hái được những “quả ngọt” từ sự nỗ lực không ngừng. Chia sẻ về những dự định trong thời gian sắp tới, anh Tiên cho biết sẽ tiếp tục đầu tư mua các loại máy hiện đại để sản xuất nhôm đúc. Rời nhà xưởng của anh Tiên trong tiếng ồn ã của các loại máy cắt, máy phay nhôm… đang hoạt động hết công suất, chúng tôi thầm mong những dự định của người CCB trẻ sớm trở thành hiện thực./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân