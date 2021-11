Mô hình cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự ở Trực Ninh

Trên địa bàn huyện Trực Ninh hiện có 3 cụm công nghiệp (CCN) tập trung đang hoạt động là Cổ Lễ, Cát Thành và Trực Hùng. Trong đó, CCN Cổ Lễ có diện tích 9,84ha, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gần 14 tỷ đồng, thu hút các doanh nghiệp chế biến gỗ, cơ khí, dệt may, sản xuất vật liệu xây dựng. CCN Trực Hùng có diện tích 12,8ha, tổng vốn đầu tư xây dựng 13,3 tỷ đồng tập trung các doanh nghiệp cơ khí đóng tàu, sản xuất sợi PE, xử lý bảo quản giống lúa. CCN Cát Thành có diện tích 26ha, tổng vốn đầu tư xây dựng 20,8 tỷ đồng, là địa điểm sản xuất vật liệu xây dựng, đóng tàu, công nghệ phụ trợ cho ngành đóng tàu. Liền kề với các CCN, hiện trên địa bàn huyện có 8 doanh nghiệp nước ngoài, thu hút hơn 25 nghìn công nhân và 205 chuyên gia, người lao động nước ngoài, chủ yếu là Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc… Trước đây, tình hình an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) tại 3 CCN này và ở các doanh nghiệp liên kết, liền kề với CCN luôn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, nổi lên là cháy nổ, ô nhiễm môi trường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ùn tắc, va chạm giao thông, mâu thuẫn, xích mích trong công nhân, người lao động.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu ở Công ty TNHH Kiara Garments Việt Nam, thị trấn Cát Thành.

Trước thực trạng trên, từ năm 2016, Công an huyện Trực Ninh đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban chỉ đạo 138) huyện; đồng thời phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phát động, xây dựng mô hình CCN an toàn về ANTT, lấy CCN Cổ Lễ làm điểm để nhân ra diện rộng. Các cơ quan chức năng đã chủ động phối hợp với lãnh đạo các doanh nghiệp thường xuyên tổ chức tuyên truyền qua các băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích căng treo trên các tuyến đường trục chính ra vào các CCN về đảm bảo ANTT. Công an huyện và LĐLĐ huyện cũng tích cực lồng ghép, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những nội dung, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động, góp phần hạn chế đình công, lãn công. Công tác tuyên truyền còn chú trọng đến quần chúng nhân dân xung quanh CCN để chủ động hơn trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật, tham gia cung cấp cho lực lượng chức năng nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác điều tra, phá án. Thực hiện quy ước xây dựng CCN an toàn về ANTT, đến nay các doanh nghiệp và các xã, thị trấn giáp ranh đều chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; tiến hành xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống tường bao bảo vệ, bổ sung 251 phương tiện chiếu sáng, lắp đặt mới 152 camera giám sát trên các tuyến đường và khu vực trọng yếu. Công an các xã, thị trấn phối hợp với các doanh nghiệp, các tổ tự quản đảm bảo ANTT, phòng cháy, chữa cháy cơ sở tại các CCN tiến hành tuần tra ít nhất 2 buổi mỗi tuần. Từ tuần tra, kiểm soát từ năm 2016 đến nay đã phát hiện, ngăn chặn 3 vụ vi phạm pháp luật, bắt 4 đối tượng liên quan đến trộm cắp, sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý kịp thời đám cháy xảy ra ngày 25-7-2019 ở CCN Cổ Lễ, không để gây thiệt hại về người cũng như hạn chế tối đa thiệt hại tài sản của doanh nghiệp. Cùng với công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Công an huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo các doanh nghiệp tăng cường các công tác quản lý Nhà nước về ANTT, đặc biệt là lĩnh vực cư trú, xuất nhập cảnh; triển khai chương trình khai báo, tiếp nhận, quản lý, khai thác thông tin tạm trú với người nước ngoài; hướng dẫn tất cả các doanh nghiệp lập hồ sơ quản lý công tác phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể; tổ chức cho 100% công nhân ký cam kết thực hiện quy định về đảm bảo trật tự ATGT. Bằng nhiều biện pháp tích cực, đồng bộ, trong 5 năm qua tình hình trật tự xã hội trong các CCN và các khu vực giáp ranh trên địa bàn huyện Trực Ninh đã có những chuyển biến tích cực, không để xảy ra trọng án, tội phạm hoạt động có tổ chức; công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực ANTT từng bước đi vào kỷ cương, nền nếp. Các vụ phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật khác giảm mạnh kể cả về tính chất và mức độ nghiêm trọng. Trong 5 năm qua trên địa bàn các CCN chỉ xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự xảy ra 1 vụ cháy; không xảy ra vụ việc vi phạm về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác đăng ký, quản lý cư trú với người nước ngoài khá nền nếp, trật tự.

Thời gian tới, Công an huyện Trực Ninh, LĐLĐ huyện và các CCN trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh xây dựng mô hình CCN an toàn về ANTT. Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn của huyện tăng cường đối thoại với doanh nghiệp và người lao động để giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn giữa người lao động và chủ sử dụng lao động, không để xảy ra đình công, lãn công, không để kẻ xấu lợi dụng sơ hở trong chính sách lao động, tiền lương nhằm kích động, lôi kéo công nhân gây rối trật tự công cộng. Tiếp tục quan tâm, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các doanh nghiệp gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ các CCN. Chú trọng tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện mô hình ở các cơ quan, doanh nghiệp, địa bàn lân cận, vùng đồng bào tôn giáo, qua đó góp phần tạo đà cho kinh tế - xã hội của huyện phát triển./.

Bài và ảnh: Xuân Thu