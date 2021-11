Khắc phục những bất cập về giao thông theo kiến nghị của cử tri

Để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải, thời gian qua Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã chú trọng phối hợp với các địa phương tiếp nhận, rà soát giải quyết các bất cập trong xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) theo kiến nghị của cử tri toàn tỉnh.

Cần quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng đường gom hai bên Quốc lộ 10 đoạn từ đường Trần Huy Liệu đến giáp Khu công nghiệp Hòa Xá (địa phận phường Mỹ Xá) theo kiến nghị của cử tri.

Theo đồng chí Đinh Xuân Hùng, Giám đốc Sở GTVT cho biết: Việc lắng nghe, tiếp thu và quan tâm giải quyết kiến nghị của cử tri các địa phương là giải pháp hiệu quả, thiết thực để ngành GTVT nỗ lực không ngừng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về GTVT trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Vừa qua, Sở GTVT đã tiếp nhận kiến nghị của cử tri các huyện: Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc và thành phố Nam Định. Qua đó, Sở đã kịp thời phối hợp với UBND các địa phương; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, rà soát, xây dựng phương án cụ thể, chi tiết để tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh quyết định các phương án xử lý hiệu quả các bất cập trong đầu tư nâng cấp các công trình giao thông và bảo đảm trật tự ATGT. Cử tri huyện Vụ Bản kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét đầu tư xây dựng tuyến đường tránh Quốc lộ 10 (đoạn qua huyện Vụ Bản và Ý Yên), từ đường Lê Đức Thọ (thành phố Nam Định) qua địa bàn các xã: Tân Thành, Thành Lợi, Đại Thắng, Vĩnh Hào, Tam Thanh (Vụ Bản) đến cầu vượt Cao Bồ (Ý Yên) để sớm khắc phục sự quá tải về lưu lượng giao thông trên Quốc lộ 10. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tham mưu lập đồ án quy hoạch toàn tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở GTVT đã đề xuất nghiên cứu phương án quy hoạch tuyến đường bộ mới nối thành phố Nam Định với đường cao tốc Bắc - Nam tránh, giải tỏa áp lực cho Quốc lộ 10 với quy mô đường cấp II đồng bằng. Dự kiến trong năm 2022, UBND tỉnh sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ thông qua quy hoạch.

Cử tri huyện Ý Yên kiến nghị tình trạng nút giao thông tại ngã tư Mậu Lực, xã Yên Cường có lưu lượng người và phương tiện lưu thông lớn, nhiều phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng từ các bãi vật liệu đi qua thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông; đề nghị tỉnh cho lắp đặt đèn tín hiệu giao thông để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông tại nút giao này. Tại nút giao thông ngã tư Mậu Lực, xã Yên Cường (giao giữa Quốc lộ 37B với đường 57B) tại Km90+350 hiện tại, trên các hướng trước và sau nút giao đã được bố trí gờ giảm tốc và hệ thống biển cảnh báo. Thực hiện kế hoạch bảo trì năm 2021, nhằm tăng cường đảm bảo giao thông tại khu vực nút giao trên, Sở GTVT đã báo cáo và được Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) cho phép sửa chữa bổ sung sơn gờ giảm tốc dạng rải đều 2m/1vạch trên đường 57B và sơn vạch kẻ kiểu mắt võng, cấm dừng đỗ trên Quốc lộ 37B. Dự án đang được Sở GTVT chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng. Sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi quá trình tổ chức giao thông tại khu vực nút giao và báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam quan tâm, xem xét cho phép lắp đặt đèn cảnh báo. Sở GTVT đề nghị UBND huyện Ý Yên chỉ đạo tăng cường tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông; phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ tại khu vực nút giao theo Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29-7-2021 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh.

Cử tri huyện Mỹ Lộc kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo điều chỉnh vị trí cắm mốc giải phóng mặt bằng M71, M72, M73, M74 thuộc dự án Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Thuận ra sát mép đường bê tông dọc trục đường xóm Lê Hồng Phong - Liên Minh (xã Mỹ Thuận) để đáp ứng nhu cầu mở rộng đường giao thông đáp ứng tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Về kiến nghị này, Sở GTVT cho biết: Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Mỹ Thuận do Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong là nhà đầu tư, được quy hoạch ranh giới nằm trên địa bàn của 2 xã Mỹ Thuận, Mỹ Thịnh. Hiện nay, theo quy hoạch của KCN, vị trí cắm mốc giải phóng mặt bằng M71, M72, M73, M74 đang cắm sát chân đường bê tông dọc trục đường xóm Lê Hồng Phong - Liên Minh thuộc xã Mỹ Thuận (đường ra khu vực nghĩa trang). Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong đã có văn bản cam kết sử dụng chung tuyến đường nội bộ của KCN Mỹ Thuận (theo quy hoạch chi tiết đường nội bộ song song với đường dân cư từ mốc M71-M74). Cùng với đó, phía nhà đầu tư cam kết sẽ xây dựng đấu nối rộng 5m từ đường dân cư vào đường của KCN tại hai điểm M71 và M74 để tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện và không ảnh hưởng đến hoạt động tôn giáo tín ngưỡng của thôn (đường ra khu vực nghĩa trang của thôn).

Đối với kiến nghị của cử tri thành phố Nam Định về việc làm đường gom Quốc lộ 10 (đoạn từ đường Trần Huy Liệu đến giáp KCN Hòa Xá) để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông tại khu vực này. Sở GTVT cho biết: Thời gian qua, được sự quan tâm của tỉnh, một số đoạn đường gom dọc Quốc lộ 10 đã và đang được đầu tư xây dựng theo đúng Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 7-8-2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch đấu nối đường ngang vào Quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn tỉnh, như: đoạn qua các KCN Hòa Xá, Mỹ Trung; đoạn qua phường Lộc Vượng (từ đường Tức Mạc đến Trung tâm Huấn luyện thể thao tỉnh); đoạn từ đường trục Lộc Vượng đến đường Phù Nghĩa. Tuy nhiên, do nguồn vốn dành cho đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông còn khó khăn, nên chưa thể đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống đường gom hai bên Quốc lộ 10 đồng bộ theo quy hoạch. Trước mắt, để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân được thuận tiện an toàn, Sở GTVT đề nghị UBND thành phố Nam Định chỉ đạo các lực lượng chức năng, các ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể của tỉnh và các chủ doanh nghiệp trong KCN tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT để cán bộ, công nhân viên và người dân nâng cao ý thức tuân thủ luật pháp, chấp hành những quy định về ATGT. Sở GTVT sẽ tiếp tục báo cáo HĐND, UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng đường gom hai bên đường Quốc lộ 10 đoạn từ đường Trần Huy Liệu đến giáp KCN Hòa Xá (địa phận phường Mỹ Xá).

Thời gian tới, Sở tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về GTVT, đồng thời nghiêm túc ghi nhận, xây dựng kế hoạch, phương án giải quyết triệt để, có hiệu quả những kiến nghị của cử tri toàn tỉnh về công tác GTVT góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra./.

