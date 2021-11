Hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong dịch COVID-19

Thời gian qua, ngành Nông nghiệp đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp kết nối, tiêu thụ các loại nông, thủy sản, giúp cho người sản xuất, doanh nghiệp có thêm nhiều kênh tiêu thụ các loại nông sản hàng hóa trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, góp phần gia tăng giá trị sản xuất, thu nhập cho người dân, bảo đảm đời sống an sinh xã hội.

Mô hình sản xuất giống lúa chất lượng cao Thiên Trường của Trung tâm Giống cây trồng tỉnh góp phần bổ sung nguồn giống tốt cho các chuỗi liên kết sản xuất lúa thương phẩm của tỉnh.

Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tỉnh ta đã tập trung quy hoạch sản xuất theo hướng nâng cao giá trị thu nhập trên từng đơn vị diện tích đất canh tác, đồng thời tích cực đổi mới cơ cấu giống cây trồng, mùa vụ hợp lý, bảo đảm thích ứng với biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, hạn chế ảnh hưởng của các loại sâu, bệnh hại; tổ chức chặt chẽ công tác quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn nông, lâm, thủy sản; đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các mô hình liên kết, tích cực xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp của các địa phương. Theo đánh giá của Chi cục Quản lý Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản (Sở NN và PTNT), đến năm nay toàn tỉnh đã xây dựng và phát triển 35 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, 1 chỉ dẫn địa lý, 3 nhãn hiệu tập thể được chứng nhận bảo hộ; 35 cơ sở đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền; trên 400 sản phẩm có đăng ký mã số, mã vạch; 130 doanh nghiệp ứng dụng tem có mã QR Code truy xuất nguồn gốc với trên 300 dòng sản phẩm. Tỉnh hiện có 146 sản phẩm được UBND tỉnh cấp chứng nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao, 4 sao là các sản phẩm có thế mạnh như: lúa gạo, thủy sản, rau, củ, quả… Một số chuỗi có sự liên kết chặt chẽ, xây dựng nên những thương hiệu mạnh, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong, ngoài tỉnh và cả xuất khẩu như: Gạo sạch Toản Xuân, nông sản sấy Minh Dương, ngao sạch Lenger, muối sạch Nam Định. Bên cạnh đó, các huyện, thành phố đã xây dựng được gần 400 mô hình cánh đồng lớn, 100 mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản áp dụng quy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP; 27 nhà máy chế biến nông, lâm, thủy sản và muối áp dụng tiêu chuẩn HACCP; trên 700 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thủy sản được thẩm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 2 vùng nuôi ngao của tỉnh đủ điều kiện thu hoạch cung cấp cho chế biến xuất khẩu, trong đó vùng nuôi ngao rộng 500ha tại Nghĩa Hưng được chứng nhận nuôi ngao bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế ASC.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành Nông nghiệp đã phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp thành lập và đẩy mạnh hoạt động của Hiệp hội Nông nghiệp sạch của tỉnh, liên kết với các địa phương khác tổ chức hội chợ kết nối nông sản; hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thiện điều kiện sản xuất và hồ sơ cần thiết để tham gia xuất khẩu vào Nhật Bản, Mỹ, châu Âu, Trung Quốc… Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các chuỗi liên kết thị trường bị đứt gãy và phương thức tiêu thụ truyền thống bộc lộ nhiều bất cập đã khiến một số kênh tiêu thụ nông, thủy sản gặp nhiều khó khăn. Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Phát (thành phố Nam Định) Trần Hà Linh cho biết: Với sản phẩm chủ lực là thịt lợn chế biến nên Công ty cần đầu tư lớn đảm bảo quy trình bảo quản chặt chẽ. Nhưng thời gian qua, ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc tiêu thụ sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn, chi phí cho việc bảo quản, vận chuyển sản phẩm tăng cao khiến doanh nghiệp càng thêm khó(!).

Nhằm tăng cường hợp tác thúc đẩy tiêu thụ nông sản an toàn, Sở NN và PTNT đã phối hợp với Chi nhánh Viettel Nam Định thiết lập kênh tiêu thụ nông sản thông qua sàn thương mại điện tử voso.vn. Theo đồng chí Hoàng Thị Tố Nga, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT, đây là hướng đi đúng đắn, mang tính tất yếu trong thời đại công nghệ 4.0, giúp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên nền tảng số, giảm thiểu sự phụ thuộc vào thương lái và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Hoạt động này giúp tạo thêm kênh thông tin nhanh, đầy đủ với chi phí thông tin, quảng bá sản phẩm thấp, các doanh nghiệp nhỏ, hộ cá thể có thể trực tiếp tham gia dễ dàng liên kết với người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các sản phẩm đưa lên sàn thương mại giúp cho việc quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Với sự nỗ lực của ngành Nông nghiệp, đơn vị chức năng, bước đầu đã có 40 sản phẩm gồm: lúa gạo, muối, thịt và rau củ quả của tỉnh được đưa lên 5 gian hàng trên sàn thương mại điện tử voso.vn. Dự kiến đến cuối năm nay sẽ có trên 100 sản phẩm của tỉnh được đưa lên sàn thương mại điện tử này. Giám đốc Chi nhánh Bưu chính Viettel Nam Định Nguyễn Hoàng Hiệp cam kết: Đơn vị sẽ tiến hành xây dựng hướng dẫn cụ thể cho các địa phương, các chủ thể sản phẩm OCOP và doanh nghiệp có sản phẩm nông sản an toàn tham gia bán trên sàn voso.vn. Đồng thời, sàn thương mại điện tử voso.vn sẽ tổ chức các hoạt động quảng bá sản phẩm online và offline định kỳ. Theo đồng chí Hoàng Thị Tố Nga, để hoạt động hiệu quả, các đơn vị liên quan cần thường xuyên phối hợp tổ chức xúc tiến, kết nối tiêu thụ nông sản của tỉnh. Để ngày càng nhiều sản phẩm nông sản an toàn của địa phương được lên sàn giao dịch điện tử, các bên cần xây dựng bộ tài liệu, quy trình tập huấn, hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và ngắn gọn cho nông dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh dễ thực hiện đưa sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử. Xây dựng quy trình bảo quản sản phẩm nông nghiệp tươi sống chặt chẽ, các đơn vị doanh nghiệp, đại diện sàn thương mại cần thống nhất cách đóng gói, giao nhận hàng, hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm. Các sản phẩm lên sàn phải là những sản phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, có thể truy xuất nguồn gốc.

Cùng với nỗ lực đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, ngành Nông nghiệp phối hợp với Cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản, Cục Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ NN và PTNT) hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt, phân tích thông tin thị trường các tỉnh, xuất khẩu để vừa định hướng sản xuất vừa tìm kiếm cơ hội kết nối tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp an toàn và tiềm năng của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tỉnh, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống để người tiêu dùng biết, lựa chọn sản phẩm và các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác thông qua việc tổ chức 3 hội chợ nông sản an toàn tại thành phố Nam Định, 46 hội nghị, hội thảo nông sản trong và ngoài tỉnh. Hỗ trợ Hiệp hội Nông nghiệp sạch, Trung tâm giới thiệu sản phẩm nông nghiệp an toàn của tỉnh kết nối, lan tỏa, hình thành hệ thống chuỗi 40 cửa hàng tiện ích kinh doanh, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp an toàn, trong đó có 5 cửa hàng bán sản phẩm OCOP; đồng thời mời gọi các doanh nghiệp có tiềm năng, thế mạnh (Vingroup, Co.opMart…) tham gia các chuỗi liên kết tiêu thụ nông, thủy sản. Liên kết với các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Hồng, miền Bắc thiết lập kênh phân phối sản phẩm nông nghiệp. Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh hoàn thiện điều kiện sản xuất và hồ sơ để tham gia xuất khẩu chính ngạch sản phẩm thủy sản, nông sản sấy khô vào Trung Quốc; ngao, muối sang EU, Nhật Bản.

Việc thiết lập thêm các kênh tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh COVID-19, thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp đã tạo cơ hội để nông, thủy sản của tỉnh tiếp tục phát triển bền vững; hỗ trợ, khắc phục khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tránh phụ thuộc thương lái, trung gian làm giảm thu nhập của người sản xuất và ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của ngành Nông nghiệp./.

Bài và ảnh: Văn Đại