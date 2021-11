Góp phần kéo giảm các vụ tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, những tháng đầu năm 2021, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh ta đã có những chuyển biến tích cực. Tính đến giữa tháng 10-2021 toàn tỉnh xảy ra 86 vụ tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt; không xảy ra tai nạn giao thông đường thuỷ, tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng nào. So với cùng kỳ năm 2020, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã giảm cả 3 tiêu chí: giảm 10 vụ (10,4%), giảm 5 người chết (11,4%), giảm 5 người bị thương (6,5%).

Cải tạo, nâng cấp mặt đường Quốc lộ 10 đoạn qua địa phận huyện Vụ Bản góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Đó là kết quả của các giải pháp đồng bộ được UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành thành viên và UBND các huyện, thành phố triển khai ngay từ đầu năm 2021. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT được các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai đa dạng bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của người dân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của người dân. Văn phòng Ban ATGT tỉnh phối hợp với các hội, đoàn thể tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự ATGT cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường sử dụng xe ô tô tuyên truyền lưu động theo chủ đề trên các tuyến đường về phòng, chống tai nạn giao thông do uống rượu, bia; bảo vệ hành lang ATGT đường bộ trong các dịp cao điểm lễ, Tết; Cấp phát trên 4.500 sách cẩm nang phòng, chống tai nạn giao thông do uống rượu, bia; 1.800 logo tem phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông; biên soạn, in đĩa CD nội dung phổ biến một số quy định của pháp luật đối với người điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, ảnh hưởng của việc uống rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông... Sở GTVT cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu Ban ATGT tỉnh ban hành Kế hoạch số 93/KH-BATGT ngày 24-12-2020 phát động “Phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 08/KHBATGT ngày 8-2-2021 phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT năm 2021; kế hoạch Năm ATGT 2021... UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự ATGT đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác đảm bảo giao thông, trật tự ATGT Sở GTVT đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương trình UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh (Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29-7-2021, Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20-9-2021); ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện. Cùng với đó, Sở đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ năm 2021. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các đơn vị quản lý đường bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông trên 4 tuyến quốc lộ được uỷ thác quản lý; Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những hư hỏng hoặc các hành vi xâm phạm công trình đường bộ, các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép đất của đường bộ gây mất ATGT. Hoàn thành các thủ tục đầu tư và triển khai 27 công trình sửa chữa đường bộ các nguồn vốn Trung ương, địa phương. Trong số 12 công trình (10 công trình sửa chữa định kỳ và 2 công trình chuyển tiếp) theo Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông năm 2021 được Bộ GTVT giao có 8 công trình đã hoàn thành; 4 công trình đang triển khai, khối lượng thi công ước khoảng 90%; 8 công trình từ nguồn kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2021 được UBND tỉnh giao đã có 6 công trình thi công xong, chuẩn bị nghiệm thu hoàn thành; 2 công trình đang triển khai thi công, khối lượng ước đạt 85%; 7 công trình sửa chữa đảm bảo giao thông từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông địa phương năm 2021 có 2 công trình đã hoàn thành nghiệm thu kỹ thuật, chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng; 5 công trình đang triển khai thi công và dự kiến hoàn thành trong tháng 10-2021. Sở cũng xây dựng và hoàn thành Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông năm 2022 nguồn vốn Trung ương… Để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, Sở đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng, UBND các huyện và thành phố Nam Định tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh. Thanh tra Giao thông đã phối hợp với Cục Quản lý đường bộ I kiểm tra, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn tỉnh Nam Định và các tuyến đường liên kết với tuyến Quốc lộ 10. Trong 9 tháng đầu năm 2021, lực lượng Thanh tra Giao thông đã thực hiện 1.068 lượt kiểm tra; lập 56 biên bản vi phạm hành chính, phạt tiền trên 434,3 triệu đồng; xử lý 57 biên bản vi phạm hành chính, nộp kho bạc gần 611 triệu đồng tiền phạt; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ hành nghề 21 trường hợp vi phạm.

Phát huy những kết quả đã đạt được, những tháng cuối năm 2021, trong công tác đảm bảo giao thông, trật tự ATGT sở GTVT tiếp tục đôn đốc các địa phương, đơn vị rà soát hoàn thành công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ theo kế hoạch. Trong đó tập trung hoàn thành các công trình sửa chữa đường bộ xỷ lý “điểm đen” trên quốc lộ, tỉnh lộ đảm bảo chất lượng, tiến độ. Phối hợp với Sở Tài chính hoàn thành xây dựng kế hoạch bảo trì đường địa phương năm 2022 (dự toán ngân sách của ngành); triển khai các bước thực hiện Kế hoạch bảo trì đường Trung ương năm 2022 được Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) phê duyệt. Chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông thực hiện quản lý hợp đồng công tác bảo dưỡng thường xuyên các quốc lộ, các bến phà, cầu phao trên các quốc lộ được giao quản lý. Tăng cường quản lý công tác bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường và kiểm tra hoạt động tại các bến phà, cầu phao theo quy chế hoạt động được cấp có thẩm quyền ban hành, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bão lũ. Tiếp tục đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thành các nội dung để công bố và triển khai quản lý một số tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND, 39/2021/QĐUBND của UBND tỉnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh. Hoàn thành kế hoạch rà soát các bất cập về kết cấu hạ tầng giao thông, khảo sát lắp đặt camera giám sát phục vụ công tác đảm bảo trật tự ATGT tại các nút giao thông quan trọng… Chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí./.

Bài và ảnh: Thành Trung