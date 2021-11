Giao An hướng đến mục tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu

Là địa phương có xuất phát điểm thấp nhưng bằng sự sáng tạo, quyết tâm, chung sức đồng lòng trong thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay xã Giao An (Giao Thủy) đã về đích xã NTM nâng cao và đang phấn đấu hoàn thành xã NTM kiểu mẫu trong năm nay.

Diện mạo nông thôn mới xã Giao An hôm nay.

Trở lại xã Giao An chúng tôi cảm nhận rõ rệt sự “mới” nơi đây, diện mạo khang trang, không gian sạch sẽ và thoáng đãng đến từng thôn, xóm, khu dân cư. Người dân phấn khởi với những thành quả đạt được từ phong trào xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu có công sức, tiền của mình đóng góp. Xóm 2 là một trong những xóm có phong trào thi đua xây dựng xóm NTM kiểu mẫu mạnh mẽ nhất xã. Trao đổi với chúng tôi, Bí thư chi bộ xóm 2 Đặng Kim Bảng, cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã và căn cứ bộ tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2020-2025 của UBND huyện Giao Thủy, chi bộ đã họp ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng xóm NTM kiểu mẫu với những mục tiêu cụ thể. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và người dân trong thực hiện các mục tiêu xây dựng xóm NTM kiểu mẫu. Nhờ đó đến nay xóm đã cứng hóa bằng bê tông và nhựa 2,75km đường giao thông xóm kết nối với hệ thống đường tỉnh, liên xã, tạo thuận lợi cho phát triển giao thương, kinh tế - xã hội và đi lại của người dân. Dọc các tuyến đường giao thông 65 cột điện chiếu sáng đã được lắp đặt đảm bảo an toàn. 0,7km tuyến kênh mương cấp 3 giáp khu dân cư và toàn bộ hệ thống rãnh thoát nước dài 1,3km trong khu dân cư được kiên cố hóa. Các tuyến đường dọc khu thể thao, nhà văn hóa được các hội, đoàn thể của xóm trồng cây bóng mát với tổng chiều dài 2,75km và duy trì chăm sóc, bảo vệ. Môi trường sống luôn sạch sẽ, thông thoáng bởi các loại chất thải được phân loại tại hộ gia đình và được tổ vệ sinh môi trường xã thu gom đưa về bãi rác tập trung xử lý theo đúng quy định. Định kỳ vào chủ nhật tuần thứ 4 hàng tháng, các đoàn thể huy động nhân dân “xuống đường” dọn vệ sinh đường dong, ngõ xóm, kênh mương, khuôn viên nhà văn hóa, khu vui chơi thể thao xóm. Hương ước xóm văn hóa được bổ sung hoàn thiện bảo đảm luôn giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương nên nhân dân hưởng ứng thực hiện tốt... Không riêng xóm 2 mà phong trào xây dựng thôn, xóm, xã NTM nâng cao, kiểu mẫu phát triển đều khắp đã tạo nên diện mạo mới cho Giao An.

Cùng với sự chỉ đạo của huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã cụ thể hóa thành các nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao và các nghị quyết chuyên đề phát triển sản xuất nông nghiệp; lập quy hoạch, đề án xây dựng NTM nâng cao, xây dựng các kế hoạch công tác, chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp; ban hành các quy chế quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất… Đồng thời thành lập Ban chỉ đạo, thông báo phân công trách nhiệm các thành viên; thành lập tổ công tác giúp việc Ban quản lý xây dựng NTM nâng cao; thành lập các tiểu ban thực hiện xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020. Đảng ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xóm xây dựng nghị quyết của chi bộ, quy ước của thôn, xóm, xây dựng kế hoạch chỉnh trang, kiến thiết đồng ruộng; xây dựng nhà văn hóa, đường dong ngõ xóm, hệ thống điện chiếu sáng, tiêu thoát nước khu dân cư; đường trục chính nội đồng; nạo vét, kiên cố hóa kênh cấp 3, xây các đầu mương đầu máng, cầu sang đồng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xóm NTM kiểu mẫu, gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến… Cùng với các cơ chế, chính sách hỗ trợ của cấp trên, UBND xã đã xây dựng cơ chế hỗ trợ Ban phát triển các xóm, tạo động lực thúc đẩy triển khai rà soát, cải tạo, nâng cấp các công trình hạ tầng cơ sở và chỉnh trang khuôn viên xóm đáp ứng kịp thời với yêu cầu của bộ tiêu chí mới đảm bảo “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững”. Trên cơ sở đó, xã tích cực triển khai quán triệt, tuyên truyền các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của cấp trên và của xã về xây dựng NTM nâng cao, từ đó đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên từ xã đến cơ sở, đặc biệt là vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM nâng cao. Trong tuyên truyền nhất quán phương châm chỉ đạo “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ; người dân làm chủ thể, xã định hướng, hướng dẫn tổ chức và hỗ trợ thực hiện; lấy thôn, xóm làm địa bàn chỉ đạo thực hiện NTM”; coi trọng phát động phong trào thi đua tới các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, những nhà hảo tâm, con em đang sinh sống công tác trên khắp mọi miền Tổ quốc cùng chung tay với địa phương để xây dựng NTM nâng cao. Từ đó cán bộ, đảng viên, nhân dân đã nhận thức ngày càng rõ, đúng đắn hơn về bản chất, nội dung, phương châm bước đi, cách làm NTM nâng cao và chủ động tích cực tham gia vào quá trình xây dựng NTM nâng cao.

Với sự quyết liệt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, Giao An đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020. Đến nay, xã không còn hộ nghèo đa chiều, chỉ còn 21 hộ nghèo là đối tượng bảo trợ xã hội. Thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm tháng 9-2021 đạt 66 triệu đồng/năm. Tất cả 22 xóm của xã đã tổ chức hoạt động thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định. Xã đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích đối với thủ tục hành chính đủ điều kiện thuộc thẩm quyền giải quyết. An ninh, trật tự, an toàn xã hội được duy trì, không có khiếu kiện đông người trái pháp luật, không để xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội và quần chúng nhân dân...

Phát huy những kết quả đạt được trong xây dựng NTM nâng cao, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Giao An đang quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong năm nay, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và tạo diện mạo và cơ hội phát triển mới cho quê hương./.

Bài và ảnh: Văn Đại