Cung ứng điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế biển ở Giao Thủy

Những năm qua kinh tế biển của huyện Giao Thủy ngày càng phát triển, trở thành “mũi nhọn” trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Đến nay diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện đạt 5.111ha; giá trị sản xuất năm 2021 ước đạt 1.672 tỷ đồng; sản lượng nuôi trồng đạt 45.720 tấn. Tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản bình quân đạt 52.889 tấn/năm. Giá trị sản lượng hàng hóa ngành thủy sản trung bình đạt 1.362 tỷ đồng/năm. Góp phần vào sự phát triển kinh tế biển ở Giao Thủy, có vai trò cung ứng đầy đủ, an toàn điện năng của ngành Điện đáp ứng mọi nhu cầu chăn nuôi, khai thác, chế biến thủy sản của các tổ chức, cá nhân.

Kiểm tra hệ thống điện phục vụ nuôi trồng, chế biến thủy hải sản khu vực các địa phương ven biển.

Điện lực Giao Thủy hiện được giao quản lý 218km đường dây trung thế, gần 1.400km đường dây hạ thế, 405 tụ bù điện áp các loại, 226 máy biến áp tổng công suất 66.300kVA cung ứng điện đến 76 nghìn khách hàng ở 22 xã, thị trấn trên địa bàn. Năm 2020, Điện lực huyện đã cung ứng 173,37 triệu kWh điện thương phẩm; trong 9 tháng đầu năm 2021 cung ứng hơn 130 triệu kWh điện thương phẩm bảo đảm an toàn, liên tục phục vụ nhu cầu sử dụng của các thành phần kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 22 doanh nghiệp có trạm biến áp chuyên dụng và 785 cá nhân có công tơ điện riêng biệt sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy, hải sản ở vùng ven biển, tập trung ở các xã: Giao Thiện, Giao An, Giao Xuân, Giao Hải, Bạch Long và thị trấn Quất Lâm. Sản lượng điện tiêu dùng trên lĩnh vực nuôi thủy sản hàng tháng thường xuyên đạt khoảng 3 triệu kWh, chiếm hơn 12% tổng sản lượng điện toàn Điện lực. Năm 2020, Điện lực huyện được đầu tư gần 20 tỷ đồng xây dựng mới 11 trạm biến áp chống quá tải, 11 tủ hạ thế, hàng chục km đường dây hạ thế khu vực ven biển; tiến hành sửa chữa lớn các tuyến đường dây cấp điện cho vùng nuôi trồng thủy hải sản thuộc các xã Giao Xuân, Giao Long, Giao Thiện, thị trấn Quất Lâm và Nông trường Bạch Long; nâng cấp đường điện từ thị trấn Ngô Đồng, các xã Bình Hòa, Giao Hương, Giao Thanh, Giao Hà ra phía biển. Điện lực Giao Thủy đang nỗ lực hoàn thiện các dự án giảm tổn thất điện năng, nâng cao năng lực cấp điện của đường dây 22kV 471 và 474 Trạm điện 110kV Giao Thủy; nâng cao năng lực cấp điện, giảm tổn thất điện năng lưới điện các trạm biến áp Bạch Long 2, Bình Hoà 2, Bình Hoà 3, Bình Hòa 5, Bình Hòa 7, Thịnh Thắng 1, Thịnh Thắng 2, Giao An 5, Giao Hải 5, Giao Hải 6, Giao Thiện 4, Giao Lạc 1. Đồng thời tiến hành sửa chữa lớn các nhánh rẽ lộ 473, 475, 478 trạm 110kV Giao Thủy; đưa vào vận hành các trạm biến áp mới thuộc các xã Bình Hoà, Hoành Sơn, Giao Phong, Giao Long, Giao Hải và Nông trường Bạch Long... Cùng với việc đầu tư, nâng cấp hệ thống điện phục vụ các tổ chức, cá nhân phát triển nuôi trồng, chế biến, khai thác thủy hải sản, Điện lực Giao Thủy đang tăng cường biện pháp quản lý nhằm bảo đảm an toàn hệ thống, nhất là tại khu vực mép nước thường xuyên phải đối mặt với thiên tai. Trong đó thường xuyên phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền về an toàn điện trong nhân dân qua hệ thống loa truyền thanh, lắp đặt các biển pa-nô thông báo quy định về bảo vệ hành lang lưới điện, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm tại các vị trí trung tâm xã, chợ, nơi gần trường học để mọi người dân hiểu, thực hiện; treo biển báo an toàn điện trên các cột điện trung thế, trạm biến áp, treo biển báo khoảng cách an toàn điện tại các vị trí vượt đường giao thông thủy - bộ. Hàng tháng, các Đội quản lý lưới điện khu vực cùng công nhân điện dịch vụ tổ chức kiểm tra định kỳ ngày đêm hoặc đột xuất để kịp thời phát hiện, khắc phục các vị trí xung yếu trên lưới điện và phát quang hành lang lưới điện. Hàng năm Điện lực huyện phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện kiểm định các dụng cụ an toàn, xe nâng người theo đúng quy định; thực hiện phát quang hành lang tuyến; thường xuyên gia cố cột, móng cột, lắp và bổ sung tiếp địa của lưới hạ áp. Đặc biệt, năm 2021 Điện lực Giao Thủy đã đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp theo quy định của Chính phủ; tại một số khu vực đông dân cư, đã lắp bảng thông báo các quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; phối hợp với địa phương tuyên truyền và ngăn ngừa thả diều dễ gây sự cố lưới điện. Từ năm 2020 đến nay, Điện lực Giao Thủy đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn lập biên bản đối với 13 vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp để xử lý theo quy định của pháp luật.

Với nhiều giải pháp hữu hiệu, Điện lực Giao Thủy đang nỗ lực nâng cao khả năng cung ứng điện đến khu vực ven biển, phục vụ tốt nhu cầu phát triển nghề nuôi trồng, chế biến thủy hải sản ở địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.

Bài và ảnh: Xuân Thu