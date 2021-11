Củng cố điểm tựa tài chính cho học sinh nghèo vượt khó

Chương trình tín dụng cho vay học sinh, sinh viên (HSSV) của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh đã giúp cho hàng nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn đủ điều kiện theo học đại học, cao đẳng, trung cấp và học nghề.

Hướng dẫn phụ huynh hoàn thiện thủ tục hồ sơ vay vốn HSSV tại điểm giao dịch xã Hải Anh (Hải Hậu).

Đồng chí Nguyễn Văn Phi, Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Hải Hậu cho biết: Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn kịp thời đóng học phí, mua sắm sách vở, phương tiện học tập, Ngân hàng đã phối hợp với UBND huyện, các xã, thị trấn chỉ đạo Ban giảm nghèo xã, trưởng thôn, xóm, tổ dân phố, các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện rà soát, xác nhận đối tượng vay vốn; giải quyết thủ tục, hồ sơ vay vốn cho HSSV đảm bảo công khai, đúng quy trình và gửi danh sách kịp thời về Ngân hàng CSXH tỉnh đối chiếu tính chính xác đối tượng làm cơ sở cho vay. Trong trường hợp nhà trường/cơ sở đào tạo không thể cung cấp kịp thời bản chính giấy xác nhận cho HSSV trong thời gian giãn cách xã hội hoặc thực hiện học trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Ngân hàng CSXH huyện yêu cầu HSSV gửi trước bản chụp giấy xác nhận của nhà trường đến thư điện tử của Ngân hàng. Địa chỉ hòm thư điện tử của Ngân hàng CSXH huyện được niêm yết công khai tại các điểm giao dịch các xã, thị trấn và trụ sở để HSSV/người vay vốn có thể tra cứu trực tiếp. Chỉ đạo cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn sau khi nhận được file giấy xác nhận thì phối hợp với UBND xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho người vay vốn nhận tiền vay kịp thời. Tại huyện Hải Hậu, tính đến hết ngày 30-9-2021, Ngân hàng CSXH huyện đã giải ngân cho hơn 350 lượt hộ vay chương trình HSSV kỳ tiếp theo; đảm bảo 100% HSSV có nhu cầu được đáp ứng vốn kịp thời. Tổng dư nợ của chương trình là 30 tỷ 301 triệu đồng với 1.117 hộ HSSV được vay vốn. Một số xã, thị trấn có nhiều HSSV được “tiếp sức” đến trường từ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH như thị trấn Thịnh Long (91 em); xã Hải Lý (61 em); Hải Anh (65 em)… Tuy nhiên, chương trình cho vay HSSV hiện gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn. Mặc khác, quy định mức vay 2,5 triệu đồng/tháng đối với mỗi HSSV quá hạn hẹp, mới chỉ đáp ứng được 50% chi phí học hành trên đại học do học phí và giá cả về nhà ở, sinh hoạt đều tăng lên khiến cho nhiều HSSV phải đối mặt với nguy cơ bỏ dở con đường học hành hoặc phải lo đi làm ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập, ảnh hưởng đến chất lượng và kết quả học tập.

Cùng cán bộ tín dụng, chúng tôi đến thăm gia đình chị Phạm Thị Trang, ở xóm 7, xã Hải Anh. Chị Trang cho biết: “Nhà tôi vốn đông con. Hiện cháu lớn nhất hiện đang học Đại học Giao thông Vận tải năm thứ 4 trên Hà Nội. Còn 4 cháu nhỏ vẫn đang trong độ tuổi ăn học, cháu nhỏ nhất mới 1 tuổi. Kinh tế gia đình hết sức khó khăn, phụ thuộc hoàn toàn vào công việc của chồng tôi làm thợ xây dựng tự do. Được Ngân hàng CSXH huyện Hải Hậu tạo điều kiện, suốt hơn 3 năm qua, tôi đã được vay vốn HSSV cho cháu lớn đi học”. Với số tiền vay 2,5 triệu đồng/tháng, tiền phí sinh hoạt hàng tháng gia đình vẫn phải lo chu cấp và cháu Lan con chị vẫn đang phải đi làm thêm. Nam nay, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cháu Lan phải học và ôn thi trực tuyến từ xa nhưng do không đủ tiền mua máy tính nên cháu vẫn phải sử dụng điện thoại để học. Hiện tại, gia đình rất mong Ngân hàng CSXH huyện đề xuất, kiến nghị các cấp, ban, ngành nâng hạn mức cho vay HSSV để giúp cháu thêm vững bước trên con đường học hành. Đồng chí Nguyễn Thái Học, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hải Anh cho biết: Hiện tại, nguồn vốn cho vay HSSV đã phát huy hiệu quả tốt trong việc giúp các HSSV của các gia đình khó khăn có điều kiện tốt hơn để theo học đại học, cao đẳng và học nghề. Nguồn vốn vay của chương trình này đã giúp chia sẻ phần nào nỗi lo về chi phí trong sinh hoạt, học tập cho hàng chục HSSV trong xã; tiếp sức cho các em theo đuổi ước mơ học tập, tạo dựng tương lai. Hầu hết, các trường hợp vay vốn ra trường đều kiếm được việc làm ổn định, hoàn thành việc trả nợ gốc lãi đầy đủ; đồng thời, hỗ trợ gia đình về kinh tế, tiếp tục giúp các em của mình có thêm điều kiện học tập. Nhờ đó, góp phần phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là khu vực nông thôn, vùng khó khăn; thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn xã. Vì thế, rất mong Chính phủ, Ngân hàng CSXH Việt Nam và các cấp, ngành nâng hạn mức cho vay HSSV cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Đây cũng là nguyện vọng chung của hàng nghìn hộ có con em là HSSV đang vay vốn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Thời gian tới, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể, các tổ tiết kiệm vay vốn tại các địa phương tạo điều kiện tốt nhất để các gia đình có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng HSSV kịp thời. Tiếp tục tuyên truyền lan toả mục đích nhân văn của nguồn vốn vay HSSV, giúp thêm nhiều hơn nữa con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục “giấc mơ đèn sách”. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu về hoạt động tín dụng chính sách xã hội; nắm rõ chính sách cho HSSV nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay ưu đãi; về việc sử dụng vốn phải đúng mục đích và nghiêm túc thực hiện trả lãi, nợ gốc theo quy định. Đảm bảo giải ngân nhanh chóng, kịp thời giúp HSSV giải quyết một phần các khoản đóng góp với nhà trường và chi phí trong sinh hoạt, học tập vào mỗi đầu kỳ học. Ngay trong buổi làm việc của Đoàn công tác Ngân hàng CSXH Việt Nam tại tỉnh ta ngày 2-11 vừa qua, Chi nhánh tỉnh đã đề xuất với Ngân hàng CSXH Việt Nam kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh quy định về hạn mức cho vay HSSV đảm bảo phù hợp với lộ trình tăng học phí và chi phí sinh hoạt hiện nay; đồng thời mở rộng đối tượng được vay vốn HSSV cho các hộ gia đình thuộc hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật./.

Bài và ảnh: Đức Toàn