Các ngân hàng đẩy mạnh thu hút nguồn vốn nhàn rỗi dịp cuối năm

Theo quy luật thị trường tài chính, dịp cuối năm luôn là thời điểm “vàng” để các ngân hàng thu hút tiền gửi, huy động vốn nhàn rỗi trong dân. Mặc dù lãi suất tiền gửi tiết kiệm năm nay thấp hơn so với năm 2020, nhưng đầu tư tiết kiệm vẫn được người dân tin tưởng do ít rủi ro hơn đầu tư chứng khoán, bất động sản. Để thu hút nguồn vốn trong dân, hiện nhiều ngân hàng còn áp dụng chương trình khuyến mãi tăng lãi suất huy động vốn cuối năm, nhất là trên các kênh gửi tiết kiệm trực tuyến.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hải Hậu huy động người dân gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã Hải Anh.

Theo các cơ quan chuyên môn đánh giá, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách y tế, do đó, để đảm bảo tạo thuận lợi tối đa cho người dân, các ngân hàng đều đẩy mạnh khuyến mãi thu hút tiền nhàn rỗi gửi tiết kiệm của người dân thông qua các kênh dịch vụ trực tuyến. Hiện tại, mức lãi suất gửi tiết kiệm trực tuyến đang cao hơn tới 0,1-0,5% so với gửi tại quầy. Từ giữa tháng 10, một loạt ngân hàng thương mại cổ phần, nhất là ngân hàng có quy mô nhỏ, công bố tăng lãi suất huy động khi gửi tiết kiệm, đưa ra nhiều sản phẩm, chương trình ưu đãi, tặng quà mới thông qua dịch vụ tiết kiệm của ngân hàng số để thu hút khách hàng gửi tiền trở lại.

Tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Chi nhánh Nam Định, lãi suất huy động tăng lên theo số tiền gửi. Hình thức gửi trực tuyến cao hơn gửi tại quầy tới 0,8%, trong khi đầu năm chỉ là 0,1-0,2%. Mức lãi suất cao nhất là 6,8%/năm khi gửi trực tuyến với món tiền từ 50 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Gửi tại quầy dưới 300 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng có lãi suất chỉ 4,5%/năm, còn gửi trực tuyến hiện là 5,3%, tăng tới 0,8% so mức áp dụng cách đây 3 tháng. Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) Chi nhánh Nam Định áp dụng chương trình quay số trúng thưởng dành cho khách hàng gửi tiền trực tuyến. Mức lãi suất cao nhất đang được ngân hàng này áp dụng là 6,15%/năm với kỳ hạn 36 tháng, 6,05%/năm với kỳ hạn 24 tháng. Cùng với đó, khi gửi tiết kiệm trực tuyến khách hàng sẽ được cấp mã số dự thưởng tham gia quay số cuối kỳ để có cơ hội trúng các giải thưởng giá trị lớn. Trong đó, giải đặc biệt là sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu đồng, 2 giải nhất sổ tiết kiệm 50 triệu đồng/giải và 5 giải nhì sổ tiết kiệm 10 triệu đồng/giải. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thu hút tiền gửi qua kênh trực tuyến với mức cộng thêm lãi suất tới 0,4%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm bằng ứng dụng VietinBank iPay trên điện thoại thông minh. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Nam Định mới đưa ra sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi Bảo Lộc - Techcombank iCAP. Theo đó, khách hàng chưa có ý tưởng kinh doanh hay đầu tư có thể tạm gửi tiền vào Techcomabnk iCAP để khoản tiền nhàn rỗi này vẫn có thể sinh lời. Lợi nhuận từ việc mua bán thực tế của Techcombank iCAP là 2,5%/năm theo ngày và 3,6%/năm cho thời hạn nắm giữ 3 tháng - cao hơn mức lãi suất tại quầy của ngân hàng. Điểm thu hút của sản phẩm là tính thanh khoản cao. Với tiết kiệm thông thường nếu rút trước hạn sẽ bị mất lãi thì với sản phẩm này, khách hàng vẫn nhận được lãi sau khi dừng nắm giữ. Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) Chi nhánh Nam Định có sản phẩm Savy by TPBank - ứng dụng tiết kiệm đầu tiên tại Việt Nam cho phép gửi tiết kiệm từ mọi ngân hàng hoàn toàn miễn phí với khoản tiền chỉ từ 30 nghìn đồng. Lãi suất gửi tiết kiệm qua sản phẩm này có thể lên tới 6,8%/năm, cao hơn rất nhiều so với gửi tiết kiệm thông thường. Đáng chú ý, Savy by TPBank liên kết với 30 ngân hàng, khách hàng có thể lựa chọn ngân hàng trả lãi cao nhất nhằm đầu tư hiệu quả các khoản tiết kiệm của mình. Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) Chi nhánh Nam Định đẩy mạnh thu hút gửi tiết kiệm trực tuyến với 0,4% lãi suất cộng thêm so với gửi tại quầy. Ngoài ra, khách hàng còn được lựa chọn kỳ hạn gửi theo mục tiêu của mình. PVcomBank áp dụng kỳ hạn gửi đa dạng, linh hoạt từ 3 đến 36 tháng nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu tích lũy tài chính của khách hàng với sản phẩm tiết kiệm đa dạng: Tiền gửi đại chúng, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm trả lãi trước, tiền gửi chương trình khuyến mại… Chị Trần Lan Phương, phường Trần Đăng Ninh (thành phố Nam Định) cho biết: “Trước đây, hàng tháng kinh doanh có lãi, tôi đều dành một phần tiết kiệm gửi vào ngân hàng với lãi suất 7-8%/năm. Tuy nhiên, kể từ khi dịch bệnh xảy ra, lãi suất tiền gửi xuống rất thấp, gửi kỳ hạn 1 năm cũng không đến 6% và dưới 6 tháng chỉ còn không đến 4%/năm. Do đó, tôi lựa chọn hình thức tiết kiệm gửi tiền trực tuyến để có lãi suất ưu đãi hơn. Tình hình dịch COVID-19 cho thấy nguy cơ vẫn luôn thường trực, gửi tiết kiệm để khi cần có thể rút sử dụng sẽ an toàn hơn đầu tư vào chứng khoán hay bất động sản”. Đối với lãi suất tiền gửi thông thường, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng thấp nhất là 3,7%/năm và cao nhất là 6,1%/năm; kỳ hạn 12 tháng thấp nhất là 4,5%/năm và cao nhất 6,8%/năm. Hiện tại, tính đến hết tháng 10-2021, tổng số dư nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt 84.794 tỷ đồng, tăng 6.727 tỷ đồng (8,6%) so với đầu năm.

Để thu hút thêm nguồn vốn nhàn rỗi trong dân, từ nay đến cuối năm 2021, các ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, áp dụng các gói lãi suất ưu đãi kèm với chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Cùng với đó là phát triển các dịch vụ tiện ích số mới trên các nền tảng điện thoại di động thông minh, website… để tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ, thu hút thêm dư địa khách hàng thông qua các trải nghiệm tiện ích mới của ngân hàng. Không chỉ thế, việc thu hút được lượng lớn khách hàng sẽ giúp ngân hàng xây dựng được một hệ thống dữ liệu khách hàng lớn, kéo theo có thể bán chéo các sản phẩm dịch vụ khác như: bảo hiểm, cho vay mua ô tô, cho vay du học. Đây sẽ là hướng phát triển trọng tâm của các ngân hàng nhằm thu hút tiền gửi, đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro về vốn, tăng sức cạnh tranh về lãi suất cho vay./.

Bài và ảnh: Đức Toàn