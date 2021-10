Vụ Bản tập trung thực hiện tốt "mục tiêu kép"

Trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn thời gian qua diễn biến phức tạp vì có các ca mắc COVID-19 phát hiện trong cộng đồng dẫn đến phải thiết lập vùng cách ly, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và tâm lý, đời sống của nhân dân, Đảng bộ, UBND huyện Vụ Bản đã tập trung lãnh đạo, động viên cả hệ thống chính trị đồng lòng, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả vừa tăng cường các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Sản xuất các sản phẩm vải sợi tại Công ty Cổ phần Dệt Bảo Minh, KCN Bảo Minh.

Trong công tác phòng, chống dịch huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành Y tế và không di chuyển ra khỏi địa bàn, nhất là ra khỏi tỉnh khi không thật sự cần thiết theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tuớng Chính phủ “ai ở đâu ở đấy”. UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý chặt chẽ nhân khẩu, nắm bắt kịp thời các trường hợp từ các tỉnh, thành phố khác về địa bàn để phân loại và áp dụng biện pháp cách ly phòng, chống dịch theo đúng quy định; đồng thời yêu cầu các hộ dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo cam kết đã ký. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19 của chủ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. Đầu tháng 8-2021 trên địa bàn huyện đã phát sinh 4 ca dương tính với SARS-CoV-2; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện đã khẩn trương triển khai các biện pháp: khoanh vùng cách ly, truy vết, sàng lọc đối tuợng, xét nghiệm diện rộng,... theo đúng huớng dẫn của ngành Y tế, khống chế và dập dịch thành công. Sau khi dập tắt ổ dịch, công tác phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục được tăng cường với quan điểm chỉ đạo không lơ là, chủ quan.

Song song với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhiệm vụ phát triển kinh tế được huyện Vụ Bản tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, chủ động thực hiện “mục tiêu kép” nên tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021 của huyện vẫn duy trì ổn định và có bước phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong sản xuất nông nghiệp, năng suất bình quân vụ lúa xuân của huyện đạt 61,65 tạ/ha (tăng 0,08 tạ/ha so với vụ xuân năm 2020), tổng sản lượng thóc đạt trên 49,36 nghìn tấn và duy trì diện tích 1.000ha cây màu vụ xuân (trong đó diện tích trồng lạc xuân là 750ha, năng suất bình quân đạt 41 tạ/ha, tổng sản lượng lạc vụ xuân đạt 3.075 tấn). Tổng diện tích gieo trồng vụ mùa, vụ đông ước đạt 9.906ha; dự kiến năng suất lúa mùa bình quân đạt 53,51 tạ/ha; dự kiến diện tích gieo trồng cây màu vụ đông là 1.000ha (trong đó 450ha ngô, 150ha khoai tây, rau các loại 365ha…). Huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục tích cực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu theo kế hoạch. Đến nay, toàn huyện có 7 xã, thị trấn được Đoàn Thẩm định của tỉnh đánh giá đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao toàn huyện lên 10 xã. Tổ chức thẩm định và công nhận kết quả xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2020 tại 13 thôn, xóm, tổ dân phố, nâng tổng số thôn, xóm được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trên toàn huyện lên 14 thôn, xóm. 9 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp của huyện ước đạt 4.210 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 76,6% kế hoạch và tăng 42% so với cùng kỳ năm 2020. Giá trị dịch vụ, thương mại ước đạt 1.620 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 73,3% kế hoạch. Trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông, huyện đã thực hiện cải tạo, nâng cấp các tuyến giao thông trên địa bàn giá trị ước thực hiện khoảng 50 tỷ đồng. Duy tu, sửa chữa các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý với giá trị thực hiện ước 377,5 triệu đồng (trong đó các tuyến đường tỉnh ủy thác là 127,5 triệu đồng; đường trục huyện 250 triệu đồng). Tăng cường kiểm tra, đôn đốc đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án đang thi công trên địa bàn như: Cải tạo nâng cấp đường Tam Thanh - Yên Lương; cải tạo nâng cấp tuyến đường nối từ đường Hùng Vương đến đê bối Đồng Tâm phục vụ cứu hộ, cứu nạn và phòng chống lụt bão, xã Đại Thắng; cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục xã Thành Lợi; đường trục xã Hợp Hưng; đường Khả Chính - Bối Xuyên kéo dài; Khu dân cư tập trung xã Trung Thành. Tổng điện năng cung cấp gần 239 triệu kWh, tăng 14,54% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 82,41% kế hoạch năm 2021. Tính đến ngày 15-9-2021, tổng thu ngân sách Nhà nước của huyện đạt trên 991 tỷ đồng, đạt 155,9% dự toán.

Đồng chí Nguyễn Khắc Xung, Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản cho biết: “Những tháng cuối năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, huyện Vụ Bản tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực phát triền kinh tế - xã hội đồng thời đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả, an toàn”. Trong công tác phòng, chống dịch huyện tiếp tục quán triệt tuân thủ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trên tinh thần chủ động, bình tĩnh, linh hoạt, bản lĩnh trong mọi tình huống của dịch bệnh và tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài; từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh nên huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tổ COVID cộng đồng phối hợp với lực lượng Công an, Y tế tăng cường kiểm tra, nắm chắc di biến động nhân khẩu trên địa bàn. Quản lý, giám sát chặt chẽ việc cách ly, theo dõi sức khỏe y tế tại nhà, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp người trở về mà không khai báo, khai báo không trung thực, không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Đồng thời tập trung tối đa nguồn lực để phát triển kinh tế; phấn đấu thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 để tạo đà phát triển cho năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020-2025 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đề ra./.

Bài và ảnh: Thành Trung