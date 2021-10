Trực Ninh khắc phục bất cập của hạ tầng kỹ thuật

Với sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh cùng với ngân sách địa phương và sự đóng góp của nhân dân, tổng giá trị đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn huyện Trực Ninh trong giai đoạn 2016-2020 đạt 10,8 nghìn tỷ đồng. Huyện đã thực hiện đầu tư 16 dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư (trong đó có 11 dự án giao thông; 5 dự án hạ tầng kỹ thuật) với tổng giá trị trên 540 tỷ đồng; 23 dự án do UBND huyện quyết định đầu tư từ nguồn vốn ngân sách huyện và nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới với tổng giá trị trên 29,3 tỷ đồng. Cùng với việc quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật mới, thời gian qua huyện Trực Ninh cũng quan tâm xử lý khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh, tồn tại trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật theo kiến nghị của nhân dân.

Quốc lộ 21B đoạn qua địa bàn thị trấn Cổ Lễ được đầu tư cải tạo, nâng cấp tạo thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông thuận tiện.

Hiện nay, theo phản ánh của nhân dân các xã Phương Định, Liêm Hải, Trực Thanh và thị trấn Cát Thành nhiều tuyến đường trục xã, liên xã trên địa bàn đã bị xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Để giải quyết tình trạng này, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các địa phương khảo sát, lập dự toán và biện pháp, kỹ thuật thi công để duy tu, bảo dưỡng định kỳ; đồng thời đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực; huy động nguồn vốn xã hội hoá và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư cải tạo, nâng cấp những tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng. Huyện cũng đề nghị UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) quan tâm đầu tư nâng cấp các tuyến đường trục xã: Trực Đạo dài 1,6km; xã Phương Định dài 1,7km và xã Liêm Hải dài 1,7km theo chương trình Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (LRAMP); khảo sát, đề xuất sửa chữa tuyến đường trục xã Trực Thanh; đề xuất xây dựng tuyến đường trục xã Trực Đạo dài 1km; xã Trung Đông dài 0,8km; xã Trực Tuấn dài 2km và 1 cầu dân sinh tại xã Trực Thanh từ vốn dư dự phòng của dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 488B. Thị trấn Cát Thành đề nghị UBND huyện xây dựng tuyến đường mới từ vòng xuyến đường nội thị đến đê sông Ninh Cơ (khu vực Cụm công nghiệp Cát Thành) để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương; xây dựng kiên cố hoá kè kênh cấp 1 (đoạn Cát Chử - Ngặt Kéo) để phục vụ sản xuất, đảm bảo cảnh quan môi trường. Về tuyến đường mới đã được Thường trực Tỉnh uỷ đồng ý chủ trương đầu tư; huyện đang phối hợp với Sở KH và ĐT triển khai các bước tiếp theo. Về hạ tầng điện lực, nhân dân các xã Liêm Hải, Việt Hùng, Trực Khang, Trực Hùng… đã nhiều lần phản ánh tình trạng một số cột điện nằm trong chỉ giới quy hoạch xây dựng các tuyến đường theo tiêu chí nông thôn mới; việc người dân tự ý đấu nối đường dây điện qua đường… Tình trạng này đã tồn tại một thời gian, vừa gây mất mỹ quan vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại và an toàn điện. Trước thực trạng trên, UBND huyện Trực Ninh đã chỉ đạo Điện lực Trực Ninh tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch và thực hiện di chuyển các cột điện tồn tại bất hợp lý trên các tuyến đường ở nhiều địa phương. Sau khi tiếp nhận lưới điện nông thôn từ các xã, thị trấn toàn huyện đã tiến hành sửa chữa, thay thế khoảng 5.000 cột điện và nâng cấp gần 1.000km dây dẫn với tổng vốn đầu tư trên 600 tỷ đồng, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn phục vụ sản xuất và sinh hoạt của doanh nghiệp, nhân dân. Trong năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực Trực Ninh phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện di chuyển 528 cột điện tồn tại ở các vị trí bất hợp lý. Đến đầu tháng 9-2021 Công ty Điện lực Trực Ninh đã hoàn thành di chuyển 185 cột điện không hợp lý tại các xã: Trực Thuận (100 cột); Trực Đại (15 cột) và 70 cột điện rải rác ở các địa phương khác. Cùng với đó, huyện đang triển khai thực hiện di chuyển 343 vị trí cột không hợp lý của các xã Phương Định (150 vị trí); Trực Khang (100 vị trí); Việt Hùng (35 vị trí); Trực Thái (32 vị trí); Liêm Hải (26 vị trí). Hiện tại, trên địa bàn huyện vẫn còn một số cột điện ở vị trí bất hợp lý nhưng do khó khăn nguồn vốn nên huyện Trực Ninh có kế hoạch đầu tư di chuyển các cột này trong năm 2022. Trước mắt, để đảm bảo an toàn, ngành Điện đã gia cố các vị trí cột yếu, dây dẫn bị chùng, võng để đảm bảo vận hành an toàn. Đối với các cột điện ở vị trí lòng, lề đường Công ty đã phối hợp với ngành GTVT treo biển cảnh báo giao thông và sơn phản quang trên thân cột để người tham gia giao thông dễ nhận biết tránh nguy cơ va chạm.

Nhằm phát huy tiềm năng đất đai, lao động, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng thu nhập trực tiếp cho người dân, trong năm 2021 và thời gian tới, bên cạnh việc quan tâm giải quyết những tồn tại, bất cập trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, huyện Trực Ninh chủ trương tiếp tục tập trung nguồn lực để đầu tư một số công trình, dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi và phòng chống thiên tai… tạo động lực đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Để thực hiện chủ trương đó, huyện tập trung nâng cao chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch; nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy hoạch xây dựng vùng tỉnh; hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các xã, thị trấn đến năm 2030 và các quy hoạch phát triển công nghiệp, dịch vụ ven các tuyến giao thông mới như Quốc lộ 21, tỉnh lộ 488B… và các quy hoạch khác phục vụ phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của huyện. Tích cực huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, phòng chống thiên tai và các công trình thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa hạ tầng xây dựng nông thôn mới./

Bài và ảnh: Thành Trung