Nhân ngày doanh nhân Việt Nam (13-10)

Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó duy trì sản xuất kinh doanh

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn lớn do gần 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các cấp chính quyền, ngành chức năng của tỉnh luôn ủng hộ, đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cũng nêu cao tinh thần chia sẻ đồng hành cùng tỉnh, nỗ lực vượt khó, thích ứng với hoàn cảnh khó khăn để duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh và ổn định việc làm cho người lao động.

Sản xuất sản phẩm may mặc xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Nam Tiến, xã Nam Tiến (Nam Trực).

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; tăng cường các buổi gặp mặt, đối thoại, lắng nghe các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Từ đó nhận diện vấn đề, thống nhất quan điểm, phương án và đề ra biện pháp hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn để các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch nhằm xây dựng vùng an toàn, giảm tối đa các khoản chi phí không cần thiết tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp duy trì sản xuất ổn định. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, điều chỉnh chuỗi cung ứng và chiến lược sản xuất, kinh doanh và phương án tiêu thụ hàng hóa phù hợp với nhu cầu tiêu dùng trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh. Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp chuyển dịch thực hiện các giao dịch kinh doanh trên nền tảng công nghệ số như tiếp xúc trực tuyến, ký kết hợp đồng thương mại, bán hàng trực tuyến… Hiện, tỉnh đang chỉ đạo phân bổ hợp lý, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người lao động đang làm việc ở các doanh nghiệp, nhất là trong các khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ được chỉ đạo quyết liệt như: Nghị quyết số 86/NQ-CP và Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; Nghị quyết số 116/NQ-CP về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; chính sách về thực hiện linh hoạt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; các nghị quyết về giảm tiền điện, cước viễn thông; tạo “luồng xanh” lưu thông hàng hóa; chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và các chính sách tài khóa khác; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh... Các chương trình, giải pháp về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ngày càng được quan tâm đẩy mạnh và toàn diện hơn. Nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin trên Trang thông tin điện tử của tỉnh và của các đơn vị, địa phương về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mới, các chính sách ưu đãi, kêu gọi đầu tư của tỉnh. Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc Văn phòng UBND góp phần rút ngắn thời gian, giảm bớt công đoạn, thủ tục, nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đầu tư cho doanh nghiệp. Quyết liệt đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; nâng cao năng lực, trình độ, thái độ và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các thủ tục liên quan đến chứng thực, xác nhận, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở.

Theo ông Trần Xuân Ngữ, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đã thể hiện tinh thần nỗ lực vượt khó, thích ứng với tình hình, duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp vào kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Các doanh nghiệp đã tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước về phòng, chống dịch. Đồng thời, cũng nỗ lực duy trì sản xuất, kinh doanh để đảm bảo sinh kế cho người lao động và sự phát triển của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Đức Hùng, Giám đốc điều hành Công ty CP Vina Denim (Khu công nghiệp Hòa Xá) cho biết: “Mặc dù các biện pháp phòng dịch đã gây nhiều ảnh hưởng, khó khăn, phát sinh thêm chi phí của doanh nghiệp nhưng Công ty đã đặt lên hàng đầu nhiệm vụ đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động. Từ năm 2020 đến nay, bên cạnh chấp hành đầy đủ đúng quy định, hướng dẫn trong phòng, chống dịch bệnh, Công ty cũng nỗ lực duy trì ổn định việc làm và mức thu nhập cho 2.400 cán bộ, lao động”. Không chỉ Công ty CP Vina Denim, từ đầu năm đến nay các doanh nghiệp của tỉnh luôn tranh thủ mọi thời điểm có khả năng để triển khai mọi giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh tạo dựng cơ hội kinh doanh mới.

Khối doanh nghiệp dệt may, da giày đã nhanh nhạy tạo được làn sóng dịch chuyển sản xuất từ cơ cấu sản phẩm, thị trường… Công ty CP Dệt Nam Định, chỉ trong một quý của năm 2021, Công ty đã ký kết cung ứng đơn hàng có sản lượng tương đương với đơn hàng cả hai năm 2019, 2020; hiện Công ty cũng đã ký đơn hàng đảm bảo việc làm cho toàn bộ lao động của Công ty đến hết năm 2022 và đang tiếp tục ký kết những đơn hàng dài hơi hơn. Từ tháng 6 đến tháng 8-2021, là giai đoạn căng thẳng của nhiều doanh nghiệp dệt may trong tỉnh do phải đảm bảo thời hạn giao hàng đã ký kết. Tuy nhiên, bên cạnh ưu tiên số một là đảm bảo an toàn dịch bệnh cho người lao động, các doanh nghiệp dệt may đã dồn lực, liên kết, chia sẻ, cùng làm chung đơn để đảm bảo giao hàng đúng hạn. Các doanh nghiệp ngành nghề khác cũng tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tích cực đầu tư công nghệ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương (sản phẩm nông sản chế biến, sản phẩm dược, y tế, sản phẩm đặc sản, OCOP...) để thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm ở thị trường trong nước và xuất khẩu. Ngoài kênh kinh doanh truyền thống, nhiều doanh nghiệp, điển hình là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, thương mại bán lẻ… đã nỗ lực chuyển đổi số, gia tăng khai thác thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ, khai thác sâu thị trường nội địa.

Sự tích cực đồng hành, tạo mọi điều kiện cho khắc phục khó khăn của các cấp chính quyền, ngành chức năng; cộng với tinh thần tự lực, tự cường, chung sức của các doanh nghiệp đã giúp tỉnh thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân. 9 tháng đầu năm, tình hình dịch trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt; một số chỉ tiêu kinh tế có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ; tiếp tục củng cố, gia tăng sự tin tưởng của doanh nghiệp với môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chống gây phiền hà, sách nhiễu cho doanh nghiệp; tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý tối đa các phản ánh, kiến nghị theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời đảm bảo phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương. Tỉnh cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng các cấp chính quyền và người dân nỗ lực thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy