Mở rộng Khu công nghiệp Bảo Minh để tăng cường thu hút đầu tư

Ngày 30-7-2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1612/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp (KCN) Bảo Minh (Vụ Bản ) mở rộng, tạo cơ hội lớn để tiếp tục thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Sản xuất các sản phẩm vải sợi tại Công ty TNHH Sunrise Luenthai, KCN Bảo Minh (Vụ Bản).

Trong câu chuyện với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Kiểm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh cho biết: Nằm trong danh mục các KCN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, được triển khai giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2007, đến năm 2010 KCN Bảo Minh chính thức hoạt động. KCN có diện tích 155ha, thuộc địa phận 3 xã: Liên Minh, Liên Bảo, Kim Thái... Sau hơn 11 năm đi vào hoạt động, KCN Bảo Minh đã trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong tỉnh, trong nước và các quốc gia, vùng lãnh thổ: Nhật Bản, Trung Quốc, Đức, Mỹ, Đài Loan... Với mục tiêu xây dựng một KCN kiểu mẫu, hài hòa giữa nhịp sản xuất công nghiệp gấp gáp là cảnh quan môi trường sạch đẹp; Công ty đã rất chú trọng từ khâu thiết kế, xây dựng để hoàn chỉnh các tuyến đường nội bộ, hệ thống cống thoát nước, cây xanh, hồ điều hòa… bảo đảm khoa học, hợp lý. Để có được cảnh quan như hiện tại, đến nay, KCN Bảo Minh đã được đầu tư trên 900 tỷ đồng để xây dựng nhiều hạng mục công trình hiện đại, khép kín phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như: hệ thống điện, đường giao thông nội bộ; sân thể thao; nhà điều hành; cổng vào KCN; nhà máy xử lý nước thải công suất 7.000 m3/ngày đêm; nhà máy cấp nước sạch công suất 20 nghìn m3/ngày đêm. Ngoài ra, từ năm 2015, Công ty còn đầu tư trên 150 tỷ đồng xây dựng hệ thống nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của trên 2.000 lao động và khu nhà ở cao cấp dành cho các chuyên gia. Đến nay, KCN Bảo Minh đã được lấp đầy 100% diện tích; thu hút được 13 nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước; KCN hiện đã thu hút khoảng 14 nghìn lao động. Sản phẩm công nghiệp chủ lực của KCN Bảo Minh rất đa dạng về chủng loại và chủ yếu được xuất khẩu trực tiếp sang các nước Mỹ, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc như: vải, sợi, quần áo may sẵn các loại; đồ gỗ nội thất; dây dẫn điện phục vụ lắp ráp ô tô, xe gắn máy... Phát huy kết quả đã đạt được, với việc được UBND tỉnh đồng ý cho mở rộng quy hoạch KCN nhằm bổ sung quỹ đất cho KCN Bảo Minh, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng tiết giảm chi phí đầu tư, nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả sử dụng đất nhằm tạo điều kiện thu hút các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường..., là cơ hội lớn để KCN Bảo Minh tiếp tục phát huy vị thế, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư. Theo Quyết định của UBND tỉnh, phạm vi quy hoạch mở rộng KCN Bảo Minh thuộc địa phận các xã Kim Thái, Liên Minh (Vụ Bản). Ranh giới phía bắc giáp kênh C9 và cánh đồng lúa của xã Kim Thái; phía tây giáp đường dân sinh; phía đông giáp KCN Bảo Minh hiện hữu; phía nam giáp khu vực dân cư bám theo Quốc lộ 10. Đây là KCN tập trung đa ngành, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Ưu tiên việc đầu tư các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thuộc các lĩnh vực như: công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chế tạo, lắp ráp, vật liệu xây dựng cao cấp,... Tổng diện tích lập quy hoạch mở rộng là trên 49ha. Trong đó diện tích đất quy hoạch KCN Bảo Minh mở rộng khoảng 44,68ha, đất hành lang giao thông, đất hành lang thủy lợi, đất hạ tầng kỹ thuật, đất nghĩa trang khoảng 4,56ha. Như vậy, tổng diện tích KCN Bảo Minh sau khi mở rộng là trên 193,2ha; quy mô lao động dự kiến khoảng 18 nghìn người. KCN Bảo Minh mở rộng được phân ra làm 5 khu chức năng bao gồm: đất công nghiệp (đất xí nghiệp, công nghiệp) 302.248m2; đất dịch vụ công nghiệp 34.097m2; đất hạ tầng kỹ thuật 7.000m2; đất cây xanh, mặt nước 45.412m2; đất giao thông 58.065m2. Về tổ chức không gian KCN mở rộng, các nhà máy, xí nghiệp được bố trí với chiều cao trung bình hai tầng, mật độ xây dựng tối đa 70%; hình thành trục giao thông chính theo hướng bắc - nam thành trục xương sống của KCN, kết nối trực tiếp với Quốc lộ 10 và KCN Bảo Minh hiện hữu. Về quy hoạch hệ thống giao thông, KCN Bảo Minh mở rộng có hệ thống giao thông đối ngoại có mặt cắt A-A (Quốc lộ 10), theo mặt cắt hiện trạng và đảm bảo khoảng lùi theo quy định, hành lang an toàn cho phép không nhỏ hơn 15m so với mép đường Quốc lộ 10. Giao thông trong KCN gồm đường trục chính bắc - nam được đấu nối trực tiếp với Quốc lộ 10 và mạng lưới đường chính của KCN Bảo Minh hiện hữu. Đường nội bộ được đấu nối trực tiếp với trục đường chính, kết nối giao thông khu hiện có, các giao cắt tổ chức cùng mức. Khu hiện hữu và khu mở rộng kết nối với nhau bằng tuyến đường nội bộ N2 và N-3A tại vị trí ráp gianh giữa 2 khu, giữ nguyên mặt cắt đường N-2 và N-3A cho khu mở rộng. Bên cạnh đó, KCN mở rộng còn được xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn với nước mưa và xử lý triệt để từ các công trình đạt tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Về cấp điện, theo quy hoạch đã được phê duyệt nhu cầu cấp điện cho KCN Bảo Minh mở rộng khoảng 11MVA. Nguồn điện cấp dự kiến lấy từ đường dây trung thế 35kV nằm ở phía đông bắc của KCN Bảo Minh mở rộng, dự kiến nối tiếp với nguồn hiện có của KCN Bảo Minh. Về môi trường sinh thái KCN Bảo Minh mở rộng sẽ hình thành không gian KCN nhiều cây xanh, tạo cảnh quan thoáng mát, trong lành, đảm bảo môi trường bền vững.

Đồng chí Nguyễn Khắc Xung, Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản cho biết: “KCN Bảo Minh mở rộng được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch là động lực quan trọng góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong tương lai gần. Đồng thời KCN Bảo Minh mở rộng cũng góp phần quan trọng để thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt; là cơ hội để xây dựng huyện Vụ Bản là một trong những trung tâm văn hóa, kinh tế - xã hội của tỉnh; là vùng phát triển kinh tế đa ngành, trong đó thế mạnh là phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề”… Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh sẽ huy động tối đa nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Bảo Minh mở rộng, đồng thời tăng cường công tác quảng bá, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước phát triển sản xuất kinh doanh trong KCN, giữ vững vị thế KCN kiểu mẫu của tỉnh và cả nước./.

Bài và ảnh: Thành Trung