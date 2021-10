Hiệu quả mô hình khu, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự

Thành phố Nam Định hiện có Khu công nghiệp (KCN) Hòa Xá và Cụm công nghiệp (CCN) An Xá; trong đó, KCN Hòa Xá xây dựng từ năm 2003 trên diện tích 285,37ha với 120 doanh nghiệp đang hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh các ngành nghề dệt may, cơ khí, dược phẩm, chế biến lâm sản… thu hút 153 chuyên gia nước ngoài và 2.800 lao động. Hoạt động từ năm 2005, đến nay CCN An Xá đã có 72 dự án được cấp 100% diện tích được lấp đầy, thu hút 54 chuyên gia nước ngoài và 2.778 lao động làm việc. Sau 5 năm (2016-2021) thực hiện mô hình KCN, CCN an toàn về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn thành phố Nam Định đã thu hút sự tham gia tích cực của các cơ quan, doanh nghiệp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định.

Vận hành dây chuyền sản xuất sợi tại Công ty TNHH Dệt may Hoàng Dũng, Khu công nghiệp Hòa Xá (thành phố Nam Định).

Để thực hiện hiệu quả mô hình KCN, CCN an toàn về ANTT, Công an thành phố Nam Định đã phối hợp với các đầu mối quản lý KCN Hòa Xá, CCN An Xá xây dựng, thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT; thường xuyên tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông; chỉ đạo Công an các phường, xã phối hợp lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp tổ chức tuần tra ban đêm tại các khu vực sản xuất, kinh doanh và địa bàn giáp ranh nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Thường xuyên thông báo về tình hình ANTT, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cho doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN, CCN biết, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các vấn đề phức tạp. Các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công nhân, người lao động và nhân dân địa phương để nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực giúp đỡ các cơ quan chức năng phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tổ chức các hoạt động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa phương, khu vực, xây dựng tổ tự quản theo mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong doanh nghiệp. Phối hợp với các doanh nghiệp trong KCN, CCN rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội quy làm việc, quy định về công tác đảm bảo ANTT, niêm yết công khai để mọi người biết, thực hiện. Tiến hành hướng dẫn các doanh nghiệp củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, thường xuyên tổ chức huấn luyện bồi dưỡng các kiến thức nghiệp vụ cần thiết để lực lượng này đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác phối hợp, nhất quán về quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, tạo điều kiện để hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao. Ban quản lý KCN, CCN đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các đợt tập huấn nâng cao nghiệp vụ bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy cho chủ sử dụng lao động, đội phòng cháy, chữa cháy và lực lượng bảo vệ các doanh nghiệp; chủ động nắm chắc tình hình, quản lý các đối tượng hình sự, ma túy, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Hưởng ứng thực hiện mô hình, các doanh nghiệp đã chủ động thành lập các tổ tự quản về ANTT, lắp đặt hơn 1.000 camera an ninh trong KCN, CCN góp phần đảm bảo an ninh, an toàn.

Việc triển khai hiệu quả mô hình KCN, CCN an toàn về ANTT trên địa bàn thành phố Nam Định đã mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Các KCN, CCN không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công, biểu tình tụ tập đông người gây mất ANTT. Trong 5 năm qua, lực lượng Công an đã tiến hành truy tố 6 vụ trộm cắp tài sản với 7 bị can, 1 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ cướp giật tài sản, 1 vụ lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; xử lý hành chính hình sự 3 vụ, 7 đối tượng; tập trung truy quét 1 điểm phức tạp về ma túy, bắt 9 vụ, 9 đối tượng; xử phạt 3 vụ vi phạm về môi trường; đã kiểm tra hành chính 84 lượt người, xử phạt vi phạm gần 20 triệu đồng. Về cháy nổ, KCN Hòa Xá đã xảy ra 9 vụ thiệt hại tài sản khoảng gần 1 tỷ đồng, nhưng không có thiệt hại về người. Công tác quản lý các đối tượng hình sự, ma túy ở khu vực giáp ranh như các phường Lộc Hòa, Mỹ Xá, xã Lộc An có nhiều chuyển biến tích cực... Tình hình tội phạm hình sự, ma túy, vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường trên địa bàn KCN Hòa Xá, CCN An Xá giảm đáng kể. Trật tự an toàn giao thông được giữ vững, hành lang an toàn giao thông được giải tỏa; bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Các doanh nghiệp tích cực hỗ trợ, tiếp nhận việc làm đối với người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Trong 5 năm qua, có 93 lượt tập thể, cá nhân ở các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được UBND thành phố Nam Định khen thưởng. Thời gian tới, thành phố Nam Định tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình KCN, CCN an toàn về ANTT; tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp trong KCN, CCN để các chủ doanh nghiệp quan tâm đến công tác bảo đảm ANTT, phòng chống cháy nổ, tạo môi trường lành mạnh để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh./.

Bài và ảnh: Xuân Thu