Hai doanh nghiệp xuất sắc đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia thường niên là giải thưởng do Thủ tướng Chính phủ ký trao tặng cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động chất lượng, tính cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ trên thị trường, đồng thời có đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. Năm 2020 tỉnh ta có 2 doanh nghiệp vinh dự được trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Hoàn thiện sản phẩm thuốc tại Công ty CP Dược Nam Hà.

Với sự hỗ trợ của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KH và CN), nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn tham gia và đoạt được nhiều giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Năm 2020, Công ty TNHH Một thành viên Minh Dương và Công ty CP Dược Nam Hà (NAMHAPHARMA) đạt giải thưởng Chất lượng Quốc gia khi thực hiện đầy đủ hệ thống 7 nhóm tiêu chí gồm: vai trò lãnh đạo; chiến lược hoạt động; chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường; đo lường, phân tích và quản lý tri thức; quản lý, phát triển nguồn nhân lực; quản lý quá trình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp; kết quả hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp. Đây là những doanh nghiệp đã có nỗ lực đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh, với mục tiêu trọng tâm là hướng đến nâng cao năng suất, chất lượng và sự cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường; tăng hiệu quả kinh doanh và thu nhập cho người lao động bằng đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị; áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý tiên tiến trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Với NAMHAPHARMA - doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc, hóa chất, dược liệu, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, mỹ phẩm và trang thiết bị dụng cụ y tế, giải thưởng Chất lượng Quốc gia không chỉ là một sự ghi nhận mà còn là sự động viên khuyến khích rất lớn cho Công ty trong nỗ lực suốt hơn 50 năm qua. Với tiêu chí “Chất lượng, hiệu quả” là kim chỉ nam trong đường lối hoạt động, NAMHAPHARMA đã vươn lên, đứng trong “top” những công ty dược phẩm có doanh số sản xuất cao nhất tại Việt Nam. Để đạt được kết quả này, NAMHAPHARMA không ngừng đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ sản xuất, áp dụng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng dựa trên các chuẩn mực quốc tế. Công ty triển khai các tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP), Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc (GLP), Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP). Năm 2019, NAMHAPHARMA được Bộ Y tế tái kiểm tra công nhận GMP, GLP, GSP theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đối với toàn bộ hai nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu và thuốc tân dược. Tháng 5-2020, NAMHAPHARMA được Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thẩm định, đánh giá và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn GMP thực phẩm bảo vệ sức khoẻ. Việc thực hiện các yêu cầu GMP, GSP, GLP, GDP của WHO và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 giúp NAMHAPHARMA tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao, tiết kiệm vật tư tiêu hao, sự tín nhiệm của khách hàng. Trong chiến lược sản xuất, kinh doanh, ngoài việc không ngừng đầu tư về nhà xưởng, hiện đại hóa trang thiết bị máy móc để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, NAMHAPHARMA còn liên tục mở rộng mạng lưới phân phối phục vụ tốt nhu cầu của người bệnh với 6 chi nhánh lớn trải dài khắp cả nước ở các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nam Định, Nghệ An, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Nhiều sản phẩm của NAMHAPHARMA đã được bác sĩ dùng để thay thế cho các sản phẩm cùng loại nhập ngoại như thuốc Ideal, Newchoice, Naphalevo, Naphacogyl, thuốc ho Bổ phế Nam Hà, Naphacollyre, Coldi-B, Erythromycin và nghệ Nam Hà góp phần giúp người dân tiếp cận với các thuốc chất lượng tương đương sản phẩm ngoại nhập với giá rẻ. Không chỉ thành công tại thị trường trong nước, NAMHAPHARMA còn mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước như: Nga, Lào, Campuchia, Bangladesh, Myanmar, châu Phi…

Với mong muốn nâng tầm thương hiệu, Công ty TNHH Minh Dương đã quyết định tham gia và đạt giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020. Công ty đã không ngừng phấn đấu hoàn thiện khâu quản trị nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Hiện tại, Minh Dương là một trong các công ty hàng đầu về sản xuất chế biến nông sản sấy với các sản phẩm ngô tươi sấy, khoai lang sấy, khoai tây sấy, chuối sấy… đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, giá thành hợp lý. Minh Dương cũng là đơn vị duy nhất được cấp phép sản xuất nông sản sấy trên địa bàn tỉnh, khai sinh ra sản phẩm ngô nếp tươi sấy độc đáo rất được ưa chuộng. Để nâng cao chất lượng và giá trị nông sản, Công ty đã đầu tư dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, HACCP Codex và hệ thống bảo quản trữ đông hiện đại không sử dụng tới chất bảo quản. Với công nghệ sấy chân không công suất 4-5 tấn/ngày, các sản phẩm ngô, khoai tây, mít, chuối… của Minh Dương luôn giữ nguyên được hương vị, màu sắc, độ thơm ngon cũng như hàm lượng dinh dưỡng có sẵn trong củ, quả tươi tự nhiên. Tham gia dự án “Ứng dụng công nghệ mới trong trồng, bảo quản, chế biến khoai tây thương phẩm trong mô hình liên kết chuỗi giá trị sản xuất khoai tây tại Nam Định” của Bộ KH và CN, Minh Dương đã sản xuất thành công các sản phẩm chế biến từ khoai tây vị tự nhiên như khoai tây lắc vị phô mai, khoai tây sấy và được tiêu thụ tại các hệ thống siêu thị lớn như: Vinmart+, Circle K và các nhà phân phối. Ông Nguyễn Văn Thủy, Giám đốc Công ty cho biết: Là doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm nên Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu và quy định bảo đảm an toàn sức khỏe con người trong mọi quy trình sản xuất, kinh doanh. Từ nguyên liệu đầu vào đến đầu ra thành phẩm được kiểm soát chặt chẽ, lấy mẫu thử nghiệm, đảm bảo chất lượng sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng. Không chỉ tạo ra sản phẩm an toàn cho sức khỏe cộng đồng, Công ty còn tham gia phát triển các chuỗi liên kết, góp phần tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng bền vững và nâng cao giá trị gia tăng. “Giải thưởng Chất lượng Quốc gia không đơn giản chỉ là hình thức tôn vinh một thành tựu cụ thể của doanh nghiệp, mà còn là công cụ giúp doanh nghiệp đổi mới toàn diện phương pháp hoạt động của mình thông qua việc đầu tư cho hoạt động củng cố, cải tiến nhằm đáp ứng 7 tiêu chí theo chuẩn mực quốc tế của giải thưởng. Khi tham dự giải thưởng, Công ty phải tự đánh giá toàn diện các hoạt động của mình về hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường, trình độ quản trị và cả nguồn lực tài chính. Qua đánh giá theo các tiêu chí, Công ty tự nhận thức tốt hơn về trách nhiệm của mình với cộng đồng và xã hội” - ông Nguyễn Văn Thủy cho biết thêm.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đã góp phần tác động tích cực đến nhận thức, giúp hai đơn vị Công ty TNHH Minh Dương và NAMHAPHARMA nói riêng, các doanh nghiệp trong tỉnh cũng như cả nước quan tâm, chú trọng tự đổi mới để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm theo xu thế cạnh tranh và nâng cao vị thế cho doanh nghiệp trên thị trường./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh