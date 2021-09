Hỗ trợ hoạt động vận tải đảm bảo lưu thông hàng hoá và phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, thời gian qua Sở GTVT đã tích cực phối hợp, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động vận tải hàng hoá đáp ứng các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Lực lượng Thanh tra Giao thông (Sở GTVT) thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19 trên Quốc lộ 21B.

Theo đó, Sở GTVT đã chủ động phối hợp, liên hệ chặt chẽ với Sở GTVT các tỉnh, thành phố có hoạt động vận tải đối lưu; phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh nhằm hỗ trợ lưu thông, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là sản phẩm nông sản được thuận lợi trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tổ chức các hoạt động vận tải hàng hóa theo đúng quy định và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các đơn vị kinh doanh hàng hóa, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh sẵn sàng chung tay vận chuyển hàng hóa từ tỉnh đi đến vùng có dịch và các địa phương khác khi có yêu cầu; thực hiện đầy đủ các quy định phòng dịch trong quá trình phục vụ. Sở GTVT cũng chủ động xây dựng và thông báo công khai Luồng xanh nội tỉnh kết nối với Luồng xanh quốc gia qua địa bàn trong trường hợp tỉnh ta phải áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện chỉ đạo của Sở, từ ngày 19-7 đến hết ngày 25-8-2021, Phòng Quản lý vận tải - phương tiện, người lái đã duyệt cấp 1.492 thẻ nhận cho các phương tiện phục vụ việc lưu thông vận tải hàng hoá ưu tiên hoạt động trên “luồng xanh” vận tải theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; từ chối 3.571 hồ sơ không đủ điều kiện. Từ ngày 26-8-2021, thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hoá (Thẻ nhận diện tự động), Sở GTVT đã ban hành văn bản kịp thời hướng dẫn các đơn vị vận tải hàng hoá phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Hệ thống cấp Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hoá có mã QRCode trên địa chỉ https://luongxanh.drvn.gov.vn để kê khai thông tin và nhận kết quả; sau khi nhận được mã QRCode các đơn vị vận tải in và dán trên phương tiện. Các đơn vị vận tải hàng hoá cấp Thẻ nhận diện sử dụng phần mềm cấp Thẻ nhận diện tự động tại địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn để kê khai thông tin và nhận kết quả từ phần mềm; sau khi nhận được mã QRCode các đơn vị in và dán trên phương tiện (theo văn bản số 6102/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 25-8-2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và công khai trên website của Sở GTVT tại địa chỉ https://sogtvt.namdinh.gov.vn/). Các xe được cấp mã QRCode trước thời điểm 18 giờ ngày 26-8-2021 tiếp tục sử dụng đến khi hết hiệu lực; sau khi hết hiệu lực phải truy cập địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn để cập nhật thông tin và nhận mã QRCode mới.

Cùng với công tác hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hoá thực hiện quy định vận tải an toàn phòng, chống dịch, Sở GTVT đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 1817/KH-SGTVT ngày 2-9-2021; thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định đối với các phương tiện vận tải hàng hóa được cấp giấy nhận diện có mã QR code. Tính đến ngày 6-9-2021, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra tại 24 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hoá với tổng số 124 xe và 255 thẻ nhận diện trên địa bàn tỉnh đã được Sở GTVT Nam Định duyệt cấp thẻ nhận diện. Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị vận tải cơ bản thực hiện đầy đủ việc lưu trữ hồ sơ Giấy đề nghị, Giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 cho người điều khiển phương tiện còn hiệu lực trong quá trình hoạt động vận tải hàng hoá và chấp hành đúng các nội dung đã đăng ký (thực hiện vận chuyển giao nhận hàng hoá đúng địa điểm, hành trình vận tải đã lựa chọn; bố trí lái xe theo đúng thông tin khai báo). Các đơn vị đã chủ động theo dõi, yêu cầu người trên phương tiện đến cơ sở y tế hoặc đến chốt kiểm soát dịch (có tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2) gần nhất trên hành trình để thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 khi Giấy xét nghiệm sắp hết hạn. Đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị thực hiện gỡ bỏ Giấy nhận diện khỏi phương tiện đối với 19 xe của 4 đơn vị gồm: hộ kinh doanh Mai Tiết Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật tài nguyên môi trường ETC, Công ty Cổ phần May Sông Hồng, Công ty TNHH một thành viên Hương Thi do đã hết hiệu lực theo quy định tại Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT và hướng dẫn các đơn vị cập nhật đầy đủ các thông tin trên hệ thống về: đơn vị vận tải, người lái xe, người đi cùng, giấy xét nghiệm… để nhận mã QRcode mới. Với những giải pháp nêu trên, mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19 bùng phát nhưng ước tính 8 tháng đầu năm 2021 hoạt động vận tải hàng hóa của tỉnh ta đạt 5.442,7 triệu tấn.km, tăng 8,6% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thẻ nhận diện phương tiện thực tế còn một số tồn tại và xảy ra các vướng mắc như: một số đơn vị vận tải chưa chủ động xây dựng kế hoạch, phương án huy động phương tiện, người lái xe, nguyên vật liệu, vật tư phụ tùng của đơn vị mình; việc nắm bắt thông tin về luồng tuyến, hành trình, các chốt kiểm soát dịch, các quy định về kiểm soát dịch đối với phương tiện và người trên phương tiện tại các chốt kiểm soát dịch còn hạn chế; các chốt kiểm soát của các địa phương không thống nhất quy trình và điều kiện được lưu thông qua chốt để lái xe chủ động lựa chọn lộ trình và chuẩn bị các điều kiện cần thiết… Trước tình hình trên, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hoạt động vận tải hàng hoá Sở GTVT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng hóa được lưu thông kịp thời, thông suốt mọi lúc, mọi nơi trong thời gian tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn tại Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT; chỉ đạo Sở Y tế, chính quyền địa phương các cấp rà soát, ưu tiên tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho lực lượng lái xe, người phục vụ trên phương tiện đáp ứng các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 an toàn, hiệu quả./.

Bài và ảnh: Thành Trung