Giải pháp phát triển hai vùng kinh tế trọng điểm

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tỉnh xác định 1 trong 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 là tập trung phát triển hai vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ), gồm: đẩy mạnh khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng kinh tế biển trở thành cực tăng trưởng mới của tỉnh và xây dựng phát triển thành phố Nam Định trở thành thành phố thông minh, hiện đại, cơ bản đạt một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Thi công xây dựng Khu Trung tâm Lễ hội thuộc Dự án văn hóa Trần (thành phố Nam Định).

Trong điều kiện quy mô nền kinh tế của tỉnh còn hạn chế, đại dịch COVID-19 gây nhiều tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội... tỉnh yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương quán triệt quan điểm, nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao nhất vượt qua khó khăn, và nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển các vùng KTTĐ. Trước tiên, phải thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của vùng KTTĐ; sớm hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tích hợp đồng bộ các lĩnh vực và định hướng phát triển các ngành kinh tế, tổ chức không gian kinh tế của các vùng KTTĐ. Bên cạnh đó, tập trung huy động nguồn lực đầu tư phát triển các vùng KTTĐ, ưu tiên bố trí đủ nguồn vốn Nhà nước tham gia trong các dự án, đẩy mạnh kêu gọi nguồn vốn từ các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế và thu hút các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp quy mô lớn triển khai đầu tư phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong đó, ưu tiên nhất là đầu tư hạ tầng giao thông, đô thị đồng bộ, hiện đại, đảm bảo tính kết nối thuận lợi trong và ngoài tỉnh, với các trục giao thông trọng điểm quốc gia; đẩy mạnh đầu tư mới hạ tầng các khu, CCN theo quy hoạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp phục vụ phát triển công nghiệp. Theo đó, tại vùng kinh tế biển sẽ dồn lực sớm hoàn thành toàn tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình, tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh, các cầu Bến Mới, Đống Cao, Ninh Cường, các tỉnh lộ kết nối trong vùng; nghiên cứu, đầu tư tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường ven biển; nghiên cứu, đề xuất triển khai tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng tạo động lực phát triển cho vùng kinh tế ven biển. Hoàn thành hạ tầng và sớm lấp đầy KCN Dệt may Rạng Đông, CCN Thịnh Lâm - Giao Thủy, CCN làng nghề Hải Vân - Hải Hậu. Tập trung vốn đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ, từng bước hình thành các khu kinh tế, khu đô thị tạo điểm nhấn của vùng ven biển gồm: Khu kinh tế Ninh Cơ với quy mô là trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và cảng biển; Khu kinh tế ven biển huyện Nghĩa Hưng với quy mô là trung tâm cảng biển, sản xuất công nghiệp, đô thị, sản xuất đồng bộ từ sợi, dệt, nhuộm, may mặc và thời trang lớn của miền Bắc nước ta; xây dựng các đô thị ven biển Thịnh Long, Quất Lâm, Rạng Đông... theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch biển, nghỉ dưỡng. Đầu tư nâng cấp, kiên cố hóa các đoạn đê, kè biển của tỉnh, đảm bảo khả năng vừa phục vụ phát triển sản xuất vừa đáp ứng yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, triều cường và nước biển dâng; phối hợp triển khai, hoàn thành và khai thác hiệu quả cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ tạo hành lang giao thông thủy nội địa với các tỉnh trong khu vực.

Tại thành phố Nam Định, dồn lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình trọng điểm tạo điểm nhấn về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gồm: dự án Khu Trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần, đường trục trung tâm phía Nam thành phố, các tuyến đường gom dọc Quốc lộ 10, chỉnh trang mở rộng đường dẫn cầu Tân Phong, nâng cấp hệ thống công trình phòng chống lụt bão hữu sông Hồng và tả sông Đào, Khu thiết chế công đoàn. Sớm khởi công và hoàn thành các dự án: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi, dự án xây dựng đường trục phía Nam thành phố Nam Định (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B), Trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Nam Định. Tiếp tục đầu tư đồng bộ, hoàn thành hạ tầng các khu đô thị hiện có, thúc đẩy xây dựng mới các khu đô thị hiện đại, với các chức năng thương mại, dịch vụ, trường học, công viên theo quy hoạch như: Khu nhà ở thương mại Bãi Viên; khu nhà ở xã hội; các khu đô thị mới Phú Ốc, Nam Vân, Thành An, Mỹ Lộc. Thu hút đầu tư xây dựng mới các trung tâm thương mại, siêu thị cấp vùng tại Khu đô thị Dệt may, Khu đô thị Thống Nhất, Khu đô thị Mỹ Trung; tiếp tục nâng cao chất lượng hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi các cửa hàng tiện lợi hiện có, như: Go! (Big C cũ), Co.opMart, Mediamart, Pico Nam Định Tower, Khách sạn Sojo Nam Định, Vinmart, MinMart... Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng KCN Mỹ Thuận; tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đưa vào hoạt động KCN Mỹ Trung; tiếp tục thu hút các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, CCN theo quy hoạch tạo mặt bằng sạch thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Đặc biệt, các ngành, các địa phương cần xác định rõ chiến lược phát triển của các vùng KTTĐ phù hợp với tiềm năng, lợi thế so sánh, có giải pháp cụ thể, kế hoạch hành động chi tiết phát triển các ngành, lĩnh vực để trở thành đầu tàu phát triển kinh tế, nơi thu hút, quy tụ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn cùng nguồn nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước. Tại vùng kinh tế biển, trọng tâm phát triển ngành thế mạnh, chủ lực của vùng như công nghiệp chế biến, chế tạo (đóng tàu, dệt may, chế biến nông sản thực phẩm, sản xuất dược liệu); ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường để tạo động lực tăng trưởng và phát triển hợp lý các ngành công nghiệp có tiềm năng, như: Cảng biển, sản xuất thép, xi măng; nghiên cứu, đánh giá tiềm năng để phát triển các dự án năng lượng tái tạo, điện khí. Khai thác tốt các tuyến vận tải đường thủy, đẩy mạnh phát triển hệ thống cảng, dịch vụ vận tải biển, từng bước hình thành các chuỗi cung ứng vận tải biển, tổng kho phân phối, hoàn thiện hạ tầng Logistics kết nối liên thông với các cảng biển lớn của khu vực; xây dựng lộ trình mở rộng, nâng cấp cảng để có khả năng tiếp nhận các tàu trọng tải lớn, đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ vận tải biển. Chú trọng phát triển nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành thủy sản; khuyến khích phát triển các đội tàu cá, khai thác hải sản xa bờ theo quy định (IUU). Đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm cộng đồng gắn với phát triển du lịch các địa điểm: Vườn quốc gia Xuân Thủy, các khu du lịch Quất Lâm, Thịnh Long, Rạng Đông, khu bảo tồn chứng tích biến đổi khí hậu Nhà thờ đổ Văn Lý, các mô hình điểm trong xây dựng nông thôn mới; chú trọng hình thành các tuyến du lịch biển gắn với du lịch văn hóa, tâm linh và tuyến du lịch liên tỉnh. Thành phố Nam Định chú trọng kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vốn phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, nhiều lợi thế cạnh tranh phù hợp với thế mạnh của thành phố gồm: hệ thống thương mại điện tử, hệ thống phân phối bán lẻ, dịch vụ, du lịch, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng (phát huy, khai thác có hiệu quả lợi thế hai bên Đại lộ Thiên Trường, đường Lê Đức Thọ, tuyến đường dẫn cầu Tân Phong và đường trục phía nam sông Đào...). Tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất, phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi chủ lực của vùng; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững; đẩy mạnh chế biến nông sản, thực phẩm.

Đẩy mạnh tổ chức đào tạo, đào tạo lại cho người lao động có trình độ, tay nghề phù hợp với định hướng thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có nhu cầu và là thế mạnh của mỗi vùng KTTĐ. Các ngành, các địa phương trong các vùng KTTĐ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút cho doanh nghiệp đầu tư.

Các nhiệm vụ, giải pháp kể trên được xác định nhằm tạo đột phá hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy