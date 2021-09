Điển hình trong phong trào sản xuất lúa sạch

Mạnh dạn tích tụ ruộng đất trồng lúa sạch, ông Vũ Quang Việt, hội viên nông dân chi hội xóm 4, thôn An Nông, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Trần Phú, xã Nam Tiến (Nam Trực) đã trở thành điển hình trong phong trào phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ông Vũ Quang Việt vận hành máy sấy thóc.

Nhận thấy tiềm năng đất đai của quê hương chưa được khai thác, năm 2015, ông Việt bắt đầu khởi nghiệp, xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh. Xuất thân từ nhà nông, bản thân ông luôn thấu hiểu nỗi vất vả, nhọc nhằn của người nông dân để làm ra hạt lúa. Sản xuất nông nghiệp vốn bấp bênh do phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết. Năm 2017, 2018, do lũ lụt thiên tai, vụ mùa mất trắng, ông băn khoăn, suy nghĩ tìm hướng đi trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ thường xuyên tham gia các hội thảo, các lớp tập huấn do HND các cấp tổ chức, ông thêm vững tin đầu tư vốn, mạnh dạn triển khai mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại vào thực tiễn sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm đạt hiệu quả cao. Ban đầu, ông đầu tư mua máy cày, máy xúc, máy sấy thóc công suất 5 tấn/mẻ phục vụ sản xuất. Tiếp đó, ông thực hiện liên kết, đưa giống lúa Đài thơm 8 vào sản xuất. Đây là giống lúa mới có khả năng chịu được ngập úng tốt, năng suất trung bình đạt 6-7 tấn/ha/vụ, nếu thâm canh tốt có thể đạt 7-8 tấn/ha/vụ, hạt gạo dài, trong, chất lượng cơm ngon, tỷ lệ xay sát trên 70%, hơn hẳn so với giống lúa cũ. Bên cạnh đó, ông chủ động liên kết với Công ty TNHH Toản Xuân bao tiêu cho các hộ dân 100 tấn thóc/năm, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, không phải lo tình trạng được mùa mất giá. Với diện tích canh tác 14ha kết hợp dịch vụ máy cày, máy sấy, mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Từ năm 2015-2020, lợi nhuận thu được hàng năm (tính sau khi đã trừ chi phí) đạt 320-350 triệu đồng. Mô hình còn tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động với thu nhập ổn định. Tuân thủ phát triển nông nghiệp hiện đại theo hướng bền vững, trong quá trình sản xuất, kinh doanh, ông luôn chú trọng đổi mới, ứng dụng công nghệ 4.0, thực hiện an toàn vệ sinh lao động, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học đưa vào cánh đồng mẫu lớn. Nhờ đó sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn lúa sạch, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường nông thôn. Ông còn tích cực tham gia nạo vét kênh mương cấp 2 và cấp 3 tại thôn An Nông với chiều dài 6km, góp phần nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Trần Phú, ông đã tích cực phối hợp với các trung tâm dịch vụ nông nghiệp, các công ty giống cây trồng, vật nuôi hướng dẫn, phổ biến kiến thức, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các hộ nông dân, giúp tăng năng suất, giá trị sản phẩm. Vừa sản xuất, kinh doanh giỏi, ông Việt vừa là hội viên nông dân luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Với tinh thần tương thân, tương ái, ông tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, giúp đỡ 3 hộ nghèo, hộ khó khăn về vốn, vật tư, cây, con giống với tổng trị giá 20 triệu đồng; ủng hộ, đóng góp các quỹ từ thiện của địa phương, các cuộc vận động.

Với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2015-2020) do HND các cấp phát động, ông Vũ Quang Việt là một trong 90 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu đã được HND tỉnh biểu dương nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập HND Việt Nam (tháng 10-2020)./.

Bài và ảnh: Lam Hồng