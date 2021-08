Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp

Từ đầu năm đến nay, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp; đồng thời, đa dạng các hoạt động chăm lo đời sống cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Công ty TNHH Kiara Garments Việt Nam, thị trấn Cát Thành (Trực Ninh) luôn quan tâm thực hiện bảo hộ, đảm bảo an toàn cho người lao động.

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”, LĐLĐ tỉnh tập trung đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động; ban hành các văn bản tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19… Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn trực thuộc đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp với phòng, ban chuyên môn, người sử dụng lao động nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19 gắn với tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Các cấp Công đoàn thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động phù hợp với tình hình mới gắn với thực hiện nhiệm vụ về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách về an toàn vệ sinh lao động, về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, 100% LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021 với nhiều hoạt động thiết thực; chỉ đạo 276 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp phối hợp với chuyên môn phát động hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động và hướng dẫn, phổ biến công tác an toàn, vệ sinh lao động cho trên 7.750 công nhân lao động; treo 1.170 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động; 150 doanh nghiệp phối hợp tổ chức tự kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động; 10 doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 2.015 công nhân lao động. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh tổ chức tư vấn pháp luật lưu động về Bộ luật Lao động 2019, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Việc làm cho 100 công nhân lao động tại Công ty TNHH Thuỷ sản Lenger thuộc LĐLĐ thành phố Nam Định; tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn cho 20 lượt người lao động về chế độ chính sách như: Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, thủ tục hưởng tai nạn lao động, kỹ năng hoạt động của an toàn vệ sinh viên… thành lập mới 170 mạng lưới an toàn vệ sinh viên với 1.651 thành viên. LĐLĐ tỉnh phối hợp với Báo Nam Định, Đài PT và TH tỉnh duy trì chuyên mục “Lao động và Công đoàn”; tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung, Luật An toàn vệ sinh lao động nói riêng. Ngoài ra, nhằm cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động, LĐLĐ tỉnh phát động phong trào nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, sử dụng trang thiết bị bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Kết quả đã có 13 sáng kiến thuộc lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, sử dụng trang thiết bị bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp. Qua giám sát của đơn vị chức năng, hiện nay, hầu hết doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều bố trí đội ngũ người làm công tác an toàn vệ sinh lao động. Các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân, khám sức khoẻ định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, bồi dưỡng độc hại, bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... đã được quan tâm đúng mức. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động đầu tư cho các hoạt động liên quan đến biện pháp kỹ thuật an toàn, kỹ thuật vệ sinh, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, chăm sóc sức khỏe người lao động...

Với việc triển khai các chương trình, hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cải thiện điều kiện lao động, nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất trong tỉnh đã thực hiện tốt mục tiêu kép: “Vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển sản xuất kinh doanh”./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh