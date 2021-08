Chưng cất thành công các sản phẩm từ hoa hồng

Ba năm trước, với niềm đam mê các sản phẩm từ hoa hồng, vợ chồng chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, giáo viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn (Hải Hậu) đã thử nghiệm, chưng cất thành công sirô ho hoa hồng bạch và nước hoa hồng sử dụng nguồn nguyên liệu được trồng hoàn toàn theo phương pháp hữu cơ. Tuy nhiên, để có được những sản phẩm đầu tiên ấy là cả một quá trình lâu dài từ ý tưởng đến thực hiện với rất nhiều khó khăn và cả sự sáng tạo bền bỉ.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh thu hái hoa hồng tại vùng trồng nguyên liệu sạch xã Hải Phương (Hải Hậu).

Theo chân vợ chồng chị Hạnh, chúng tôi đến vùng trồng hoa hồng nguyên liệu ở xã Hải Phương. Giữa khu ruộng chuyển đổi từ diện tích trồng lúa kém hiệu quả được quy hoạch thành vùng sản xuất hoa, rau, quả an toàn, vườn hồng của anh chị đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch để làm ra những sản phẩm thực sự tự nhiên, thuần khiết. Sau những ngày hè nắng gắt vườn hồng trên 500 gốc đang hồi sức trở lại, bật nhú những mầm nụ bụ bẫm, hứa hẹn một lứa hoa mới rực rỡ. Vừa nhanh tay hái những đóa hồng hàm tiếu còn lấp lánh sương đêm, chị Hạnh vừa chia sẻ với chúng tôi về niềm đam mê sáng tạo các sản phẩm từ hoa hồng. Từ lâu, hoa hồng vốn được mệnh danh là nữ hoàng các loài hoa bởi vẻ đẹp kiêu sa cùng hương thơm ngọt ngào, tinh tế, cực kỳ quyến rũ. Trong ngành sản xuất mỹ phẩm, tinh dầu và nước hoa hồng là thành phần vô cùng quý hiếm và đắt đỏ vì khả năng chống lão hóa, công dụng làm đẹp, góp mặt trong rất nhiều sản phẩm như sữa tắm, nước hoa... Tuy nhiên, các sản phẩm ngoại nhập hiện nay khá đắt và hầu hết vẫn chứa cồn, sử dụng một số phụ gia hòa tan, hóa chất trong khâu sản xuất, bảo quản. Xuất phát từ ý tưởng làm thế nào để nông nghiệp Việt Nam có những sản phẩm tốt, anh chị đã sử dụng nguồn nguyên liệu là hoa hồng giống cổ của quê nhà, chưng cất, chế biến thành các sản phẩm trị ho, làm đẹp theo phương thức cổ truyền của cha ông. Để làm ra những sản phẩm có nồng độ tinh dầu cao nhất, vợ chồng chị chỉ chọn giống hồng bạch ho, hoa rủ như chiếc chuông và hồng nhung cổ cánh dày, có lớp nhung đen mịn, hương thơm đậm. Bên cạnh đó, các khâu cải tạo đất trồng, làm cỏ, chăm sóc, bón phân cho hoa đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sạch, không sử dụng thuốc trừ sâu, phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật. Hiện nay, gia đình chị có 3 khu trồng nguyên liệu tập trung ở các xã Hải Phương, Hải Quang (Hải Hậu) và Nghĩa Hồng (Nghĩa Hưng). Chị Hạnh cho biết, vào mùa xuân và cuối thu đầu đông, khi thời tiết mát mẻ, có mưa phùn, hoa hồng sai hoa, thắm sắc, đượm hương nhất cũng là thời điểm tốt nhất để thu hái. Lúc đó, cả khu vườn trồng nguyên liệu nở rộ thơm ngào ngạt, những đóa hồng nhung đạt kích cỡ như miệng chiếc bát con, cánh dày mọng. Thời gian thu hái hoa khoảng từ 7-8 giờ sáng, khi ánh nắng mặt trời chưa gay gắt, hoa vừa hé nở ngay chu trình đầu tiên để đảm bảo đạt hàm lượng tinh dầu cao nhất. Hoa sau khi hái được sơ chế sạch, hong khô. Đối với nước hoa hồng, anh chị sử dụng nồi đồng, chưng cất bằng phương pháp ngưng tụ hơi nước và một số bí quyết riêng để lưu giữ hương hoa bền hơn. Theo ước tính, để làm ra 1.000ml nước hoa hồng cần khoảng 5kg hoa nguyên liệu chuẩn. Đối với sản phẩm sirô ho trước đây thường sử dụng hoa hồng bạch, mật ong, quả quất hấp trong nồi cơm, do nhiệt độ cao làm mất những vi sinh vật có lợi trong mật ong. Vì vậy, để khắc phục nhược điểm này, chị Hạnh đã chọn phương pháp ngâm ủ hoa hồng cùng mật ong ít nhất 3 tháng trong các chum sành, đảm bảo chắt lọc hết những tinh túy của nguồn nguyên liệu. Cầu kỳ, tỉ mỉ, tâm huyết trong từng công đoạn, nên sản phẩm chiết xuất từ hoa hồng nhà chị giữ được hương thơm tự nhiên và hàm lượng tinh dầu quý giá, hoàn toàn không sử dụng chất bảo quản, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Đặc biệt, sản phẩm nước hoa hồng có tác dụng dưỡng da rất tốt bởi đặc tính chống viêm và kháng khuẩn mạnh, có hàm lượng tinh chất vitamin C và chất chống oxy hóa cao, giúp trung hòa các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa, đặc biệt hiệu quả trong việc làm phẳng các vết nhăn.

Đến nay, sản phẩm sirô ho hoa hồng bạch và nước hoa hồng của gia đình chị Hạnh đã được khách hàng ở nhiều nơi tin tưởng lựa chọn, được trưng bày giới thiệu tại Phiên chợ xanh hướng tới nền nông nghiệp không độc chất năm 2019 của Hội LHPN huyện Hải Hậu, tham gia “Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2020” do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Trung bình mỗi năm, gia đình chị bán ra thị trường 1.000 chai sirô hoa hồng, 1.000 chai nước hoa hồng. Chị Kim Bảo Khánh ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã feedback về sản phẩm với những lời lẽ yêu thương: “Nói thật với mọi người, mình rất khó tính trong chuyện mua và dùng mỹ phẩm. Vậy mà sản phẩm nước hoa hồng nhà Nam Định Rose Garden đã làm mình say đắm tới nay là 3 năm rồi. Một chai 100ml có thể dùng cả tháng, da được cân bằng độ ẩm, trắng sáng hơn, giảm hẳn nếp nhăn và căng mọng, mịn màng trong những ngày hè nóng nực…”. Những tin nhắn như vậy gửi về mỗi ngày khẳng định niềm tin của khách hàng về sản phẩm hoàn toàn tự nhiên đã tạo động lực để vợ chồng chị Hạnh tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình. Ngoài sản phẩm sirô ho hoa hồng, nước hoa hồng, vợ chồng chị còn làm thêm sản phẩm trà dưỡng nhan cô đặc từ hoa hồng và đường phèn. Cách sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần một túi trà Dimart đen ngâm cùng 2 bông hồng tươi trong nước sôi, sau đó cho thêm vài thìa trà dưỡng nhan, bỏ thêm chút đá là đã có một thứ đồ uống thanh mát, vừa đẹp da, lại tốt cho sức khỏe. Sản phẩm này của gia đình chị đang được khách hàng rất ưa chuộng, hứa hẹn thị trường rộng mở tại các quán trà, cà phê. Chị Hạnh chia sẻ thêm: “Hiện nay, mọi người ngày càng hướng nhiều đến các sản phẩm tự nhiên, hữu cơ. Sau 3 năm bán hàng, ngoài các khách hàng thân thiết và chủ yếu trên kênh online qua zalo, facebook, tôi luôn tự tin về sản phẩm của mình, có ý thức nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới phương thức quảng bá để sản phẩm đến tay người tiêu dùng”.

Vẫn còn nhiều dự định mà vợ chồng chị Hạnh đang ấp ủ để đa dạng, hoàn thiện các sản phẩm như rượu hoa hồng, cánh hoa hồng khô sản xuất bằng phương pháp sấy lạnh, đóng túi hút chân không, dùng chăm sóc sắc đẹp trong các Spa… Chia tay vợ chồng chị, tôi thầm mong, dự định ấy sẽ sớm hoàn thành. Và những sản phẩm hoàn toàn tự nhiên ấy sẽ tiếp cận được với những kênh phân phối có thị trường rộng mở hơn qua các hiệu thuốc, chuỗi cửa hàng sạch, để ngày càng có nhiều người được sử dụng hàng Việt chất lượng tốt với giá cả phải chăng./.

Bài và ảnh: Lam Hồng