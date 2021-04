Đổi mới phương thức thu hút, tập hợp hội viên nông dân

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực triển khai phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với sản xuất và đời sống của hội viên. Qua đó nông dân ngày càng tin tưởng và tích cực tham gia tổ chức Hội.

Mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của hội viên nông dân xã Hải Đông (Hải Hậu).

Chi hội 1, HND thị trấn Nam Giang (Nam Trực) thực hiện tốt công tác tập hợp, thu hút hội viên thông qua nhiều hoạt động như: Liên kết các hộ dân cùng nhau sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây màu trên tổng diện tích 20ha; phát triển làng nghề cơ khí nâng cao thu nhập cho hội viên; vận động hội viên thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng; tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm 2 lần/tháng… Phát huy thế mạnh vùng đồng màu, chi hội đã đưa giống khoai tây vỏ đỏ về trồng thử nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên được mua trả chậm nguồn giống chất lượng, đứng ra bao tiêu sản phẩm để hội viên yên tâm sản xuất. HND xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng) có 16 chi hội với hơn 3.000 hội viên, đạt 95% so với hộ nông thôn. Trong đó 5 năm qua, chi hội đã kết nạp được hơn 300 hội viên. Đạt được kết quả trên, chi hội thường xuyên quan tâm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế; phối hợp với các tổ chức, công ty, doanh nghiệp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho gần 2.000 lượt hội viên; thành lập 1 tổ hợp tác, 2 tổ hội nghề nghiệp hoạt động hiệu quả. Chi hội còn đào tạo nghề đan lát, may công nghiệp, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho gần 400 hội viên. Nhờ đó, cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, hiến đất, đóng góp công sức và kinh phí tham gia xây dựng nông thôn mới; trong đó 36 hộ nông dân hiến 636m2 đất ở và 127m tường bao; một số hộ đã tự nguyện tháo dỡ một số công trình khác của gia đình để mở rộng các tuyến đường giao thông. Tại huyện Xuân Trường, chi hội 16, HND xã Thọ Nghiệp luôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vận động hội viên thực hiện các phong trào thi đua do các cấp HND phát động. Chi hội đã phối hợp tổ chức đưa nghề đan làn nhựa xuất khẩu về địa bàn, tạo việc làm cho 15-20 hội viên có thu nhập từ 2-5 triệu đồng/người/tháng. Chi hội còn phối hợp với đội sản xuất tuyên truyền cho cán bộ, hội viên tham gia xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu đạt kết quả thiết thực, trong đó nổi bật là mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác tại gia đình, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp… góp phần xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được UBND tỉnh công nhận năm 2019.

Để thu hút tập hợp hội viên, các cấp HND trong tỉnh thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần “Đoàn kết, tương thân, tương ái”, 5 năm qua, các cấp Hội trực tiếp đóng góp ủng hộ hàng nghìn con giống các loại, hàng nghìn ngày công, hàng chục tỷ đồng hỗ trợ hội viên nghèo, hộ khó khăn về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, tạo điều kiện giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn nâng cao mức sống, vươn lên thoát nghèo. Quỹ “Mái ấm nông dân” được triển khai xây dựng với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng để hỗ trợ nâng cấp 24 căn nhà “Mái ấm nông dân”, tặng 428 chiếc xe đạp cho con em hội viên vượt khó vươn lên trong học tập với số tiền gần 500 triệu đồng; hỗ trợ nâng cao mức sống cho trên 1.000 hội viên nông dân với số tiền trên 750 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực khai thác các nguồn vốn cho hội viên vay, tạo việc làm, tăng thu nhập, xây dựng nhiều mô hình giúp nông dân phát triển kinh tế gia đình ngay tại địa phương. HND tỉnh đẩy mạnh xây dựng, phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng nguồn vốn trên 26 tỷ đồng; đã đầu tư xây dựng 249 mô hình phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay của Quỹ thông qua các tổ hợp tác, chi, tổ hội nghề nghiệp. Mặt khác Hội tín chấp từ Ngân hàng NN và PTNT với tổng dư nợ trên 10.525 tỷ đồng cho 59.643 hộ vay; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác với tổng dư nợ trên 1.235 tỷ đồng cho 39.293 hộ vay. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân tham gia 286 mô hình cánh đồng lớn sản xuất hàng hóa tập trung; khuyến khích nông dân tham gia thúc đẩy quá trình tích tụ ruộng đất; chỉ đạo, hướng dẫn thành lập 4 HTX và 92 tổ hợp tác với 1.328 thành viên tham gia; 31 tổ hội nghề nghiệp với 661 thành viên tham gia. Thông qua mô hình HTX, tổ hợp tác, chi hội, tổ hội nghề nghiệp đã thể hiện sự đổi mới phương thức tập hợp hội viên, khắc phục phần lớn những nhược điểm, hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi hội, tổ hội truyền thống. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng đẩy mạnh công tác dạy nghề, tạo việc làm; trang bị kiến thức về tiến bộ khoa học kỹ thuật; vận động, hướng dẫn nông dân áp dụng công nghệ mới vào sản xuất để nâng cao chất lượng và giá trị nông sản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong 5 năm qua, HND các cấp đã trực tiếp tổ chức 89 lớp đào tạo nghề cho gần 3.000 lao động nông thôn; phối hợp và trực tiếp tổ chức hàng trăm buổi tập huấn khoa học kỹ thuật, công nghệ mới. Ngoài ra, các cấp Hội tăng cường phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp, hàng năm cung ứng trên 10 nghìn tấn phân bón, hàng nghìn tấn thức ăn chăn nuôi theo hình thức trả chậm, giúp hội viên đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Với việc đổi mới phương thức thu hút, tập hợp hội viên, 5 năm qua, các cấp HND trong tỉnh đã kết nạp mới trên 30 nghìn hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh đến nay là 320.990 hội viên, đạt tỷ lệ 76% so với hộ nông thôn. Chất lượng hoạt động của chi, tổ hội được nâng cao. Qua phân loại, đánh giá hàng năm có 85% cơ sở hội và chi hội đạt khá và vững mạnh./.

