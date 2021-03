Tiếp tục triển khai các dự án hạ tầng giao thông nông thôn mới

Giao thông nông thôn là một tiêu chí quan trọng về kết cấu hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2010-2020 ngành Giao thông Vận tải đã tích cực tham mưu với tỉnh chủ động dành nguồn ngân sách địa phương, lồng ghép với các chương trình, dự án khác, huy động sự ủng hộ của các doanh nghiệp và đặc biệt là nguồn lực trong nhân dân để đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông nông thôn.

Thi công tuyến đường cứu hộ xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng).

Tiếp nối những thành quả của giai đoạn trước, để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với các sở, ngành chức năng, các địa phương chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển toàn diện, đồng bộ hệ thống giao thông nông thôn. Nhờ đó, đến năm 2020 mạng lưới giao thông đường bộ toàn tỉnh có tổng chiều dài hơn 12 nghìn km (16,2km đường cao tốc; 5 tuyến quốc lộ dài 265km; 12 tuyến tỉnh lộ dài 263km; 177km đường đô thị; 569km đường huyện; 1.491km đường xã, liên xã; 2.822km đường thôn xóm; gần 4.000km đường dong ngõ, xóm và gần 3.000km đường trục chính nội đồng); 2.050 cầu các loại trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường xã đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Cùng với nỗ lực chung của toàn tỉnh, để thực hiện và hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, nhiều huyện đã tập trung các nguồn lực để đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nông thôn. Đến năm 2020, huyện Hải Hậu đã xây dựng mới 184km đường; cải tạo, nâng cấp 284,7km đường; hệ thống thủy lợi, đê điều tiếp tục được kiên cố với 7km đê sông đã rải nhựa, bê tông, 3,6km mái đê biển phía đồng được kè bê tông... Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 2 dự án mới tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh (quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, thời gian thực hiện) là các dự án: cải tạo, nâng cấp đường Tây sông Múc và đầu tư cải tạo, nâng cấp đường Trung - Hòa (giai đoạn III); 1 dự án được UBND tỉnh phê duyệt là xây dựng cầu Bổn Nhuận, xóm 12, xã Hải Anh. Cùng với các dự án trọng điểm của Trung ương, của tỉnh trên địa bàn, huyện Nghĩa Hưng cũng chú trọng đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ cho sản xuất và đời sống. Trong 5 năm qua các tuyến đường trục huyện được đầu tư mới và nâng cấp đồng bộ theo quy hoạch đảm bảo kết nối thuận tiện với hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ huyết mạch. Hệ thống đường giao thông nông thôn, thôn xóm và đường nội đồng được bê tông hóa, cứng hóa, nâng cấp theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện đã hoàn thành cải tạo, nâng cấp nhựa hoá 100% tuyến đường trục kết nối từ khu trung tâm các xã, thị trấn với đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ... góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và thu hút đầu tư trong thời gian tới. Trong năm 2020, huyện Nghĩa Hưng tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn mới phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gồm: tuyến đường cứu hộ xã Nghĩa Hải (đoạn từ đường Lâm Hùng Hải đến đê tả Đáy); đường trục xã Nghĩa Thịnh (đoạn từ chợ Hải Lạng đến sông Thành Đồng); đường Thành Lợi (đoạn từ cống làng Hậu Điền, xã Nghĩa Thành đến đập Đô Quan, xã Nghĩa Lợi). Vừa qua tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư 2 dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Mỹ Lộc. Những năm qua, tuyến đê Ất Hợi và đường Thắng Hà đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông mà cử tri huyện Mỹ Lộc đã nhiều lần kiến nghị tỉnh bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp. Việc cải tạo, nâng cấp 2 tuyến đường này nhằm mục tiêu hoàn chỉnh hệ thống giao thông huyện Mỹ Lộc, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi là dự án thuộc nhóm B với tổng mức đầu tư xấp xỉ 85 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2021-2025. Dự án có tổng chiều dài khoảng 8,2km theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7cm; điểm đầu giao với Quốc lộ 21 tại Km134+963 thuộc địa phận xã Mỹ Thuận; điểm cuối tại dốc La, xã Mỹ Tiến. Các công trình trên tuyến (cầu, kè mái, tường chắn, hệ thống thoát nước, hệ thống đảm bảo an toàn giao thông…) được thiết kế hoàn chỉnh theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Nguồn vốn thực hiện dự án là ngân sách tỉnh từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn huyện Mỹ Lộc và các nguồn vốn hợp pháp khác. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến đường mới sẽ kết nối thuận tiện với Quốc lộ 21, mở ra cơ hội thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Mỹ Thuận (vừa được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 5-3-2021) tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Lộc và của tỉnh. Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thắng Hà là dự án thuộc nhóm C, có tổng mức đầu tư xấp xỉ 65 tỷ đồng; thời gian thực hiện năm 2021-2025. Dự án có tổng chiều dài khoảng 4,3km theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7cm; điểm đầu giao với đường trục xã Mỹ Thắng, điểm cuối giao với đê Ất Hợi, xã Mỹ Hà. Nguồn vốn thực hiện dự án là ngân sách tỉnh từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn huyện Mỹ Lộc và các nguồn vốn hợp pháp khác. Khi được hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến đường Thắng Hà sẽ là trục đường quan trọng đáp ứng nhu cầu giao thương nguyên liệu, hàng hoá của xã Mỹ Thắng, nơi có nghề may công nghiệp phát triển mạnh và tiêu thụ nông sản hàng hoá của xã Mỹ Hà với các tuyến đường giao thông huyết mạch của huyện, của tỉnh và quốc gia. Bên cạnh đó, trong thời gian tới khi thực hiện Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 17-9-2020 về điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, huyện Mỹ Lộc sẽ sáp nhập về thành phố Nam Định thì việc đầu tư xây dựng 2 tuyến đường mới này không chỉ có ý nghĩa hoàn thiện, kết nối hệ thống giao thông nông thôn của huyện Mỹ Lộc mà còn thực hiện sứ mệnh “đi trước mở đường” đón đầu cơ hội, góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tương lai./.

Bài và ảnh: Thành Trung