Nỗ lực đẩy mạnh các chương trình tín dụng ngay từ đầu năm

Dịch bệnh kiểm soát tốt, kinh tế phục hồi mạnh mẽ, sản xuất, kinh doanh ổn định tạo điều kiện tối ưu cho các ngân hàng đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm với niềm tin lạc quan mạnh mẽ sẽ vượt mục tiêu 12%/năm mà Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh đã đề ra.

Giải ngân vốn tín dụng chính sách tại điểm giao dịch xã Hải Chính (Hải Hậu).

2 tháng đầu năm 2021, tổng dư nợ cho vay thương mại và chính sách của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 69.804 tỷ đồng, tăng 139 tỷ đồng (0,2%) so với đầu năm. Trong đó, cho vay bằng đồng Việt Nam chiếm tỷ trọng 96,6%, cho vay bằng ngoại tệ chiếm tỷ trọng 3,4%; cho vay ngắn hạn chiếm 70,4%; cho vay trung, dài hạn chiếm 29,6%. Nợ xấu đến 31-1-2021 là 605 tỷ đồng, chiếm 0,87% tổng dư nợ cho vay, đảm bảo duy trì ở mức dưới 2% theo đúng chỉ đạo của NHNN. Nợ xấu chủ yếu tập trung ở cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP là 389 tỷ đồng, chủ yếu do chủ tàu cố tình chây ì, không trả nợ. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã thực hiện tốt công tác cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn, đảm bảo thanh khoản và đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn tín dụng của khách hàng. Các lĩnh vực dư nợ tập trung gồm cho vay nông nghiệp, nông thôn (39.579 tỷ đồng, chiếm 56,7% tổng dư nợ cho vay); cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (19.117 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 84,6% dư nợ cho vay doanh nghiệp); Cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch với dư nợ cho vay 0,3 tỷ đồng; Cho vay các chương trình tín dụng chính sách (3.248 tỷ đồng, tăng 34 tỷ đồng (1,1%) so với đầu năm). Lũy kế đến nay có 435 khách hàng tham gia chương trình Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, số tiền cam kết cho vay 11.518 tỷ đồng, đã giải ngân 10.588 tỷ đồng, bằng 91,9% mức cam kết. Các doanh nghiệp tham gia chương trình đều sử dụng vốn hiệu quả, không có nợ xấu phát sinh. Đến nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ được 133 khách hàng, doanh số cho vay đạt xấp xỉ 55 tỷ đồng. Cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp có dư nợ đạt 42,1 tỷ đồng. Một số ngân hàng thương mại đã có tăng trưởng khá về dư nợ ngay trong tháng 1-2021 như Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) Chi nhánh Nam Định (dư nợ tăng 99 tỷ đồng, tăng 4,1%); Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) Chi nhánh Nam Định (dư nợ tăng 38 tỷ đồng, tăng 4%); Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Chi nhánh Nam Định (dư nợ tăng 33 tỷ đồng, tăng 8,7%)…

Song song với quá trình giải ngân vốn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, các tổ chức tín dụng cũng tích cực phối hợp, đồng hành cùng doanh nghiệp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hỗ trợ tăng khả năng tiếp cận tín dụng của khách hàng. Tính đến hết tháng 2-2021, tổng dư nợ của khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 là 7.677 tỷ đồng, dư nợ được hỗ trợ là 4.004 tỷ đồng. Trong đó, các tổ chức tín dụng đã thực hiện miễn, giảm lãi vay đối với 2.124 khách hàng với dư nợ được miễn, giảm là 2.672 tỷ đồng; số tiền lãi được miễn, giảm là 5,7 tỷ đồng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với 944 khách hàng với dư nợ được cơ cấu lại là 1.419 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cũng đã giải ngân cho vay đối với 2 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc của người lao động, số tiền 241 triệu đồng. Ngoài ra, các ngân hàng đã rất chủ động đưa ra các giải pháp hỗ trợ khách hàng, đặc biệt là giảm lãi suất cho vay. Đơn cử ngay sau Tết Nguyên đán, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Nam Định đã tiếp tục giảm đồng loạt lãi suất cho vay đối với toàn bộ dư nợ vay hiện hữu và cho vay mới của khách hàng trong thời gian 3 tháng từ ngày 22-2 đến 22-5-2021. Vietcombank Chi nhánh Nam Định giảm tới 10% số tiền lãi phải trả cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực mức độ mạnh; giảm 5% số tiền lãi phải trả cho các doanh nghiệp còn lại bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Chi nhánh còn giảm lãi suất 0,2%/năm cho các khách hàng cá nhân vay vốn sản xuất kinh doanh trước ảnh hưởng của đại dịch. Đặc biệt, các khách hàng không cần phải có bất kỳ đề xuất nào mà ngân hàng sẽ hoàn toàn chủ động thực hiện giảm lãi suất cho khách hàng. Tương tự, HDBank Chi nhánh Nam Định cũng ban hành chính sách tự động giảm lãi suất cho vay đến 4,5% cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ mà không cần khách hàng phải đề nghị hỗ trợ hay chứng minh bất kỳ khó khăn nào gặp phải. Hỗ trợ này có hiệu lực đến ngày 31-12-2021… Sau những nỗ lực giảm lãi suất của các ngân hàng, đến thời điểm này lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 4-8%/năm. Thậm chí ở một số ngân hàng, lãi suất cho vay ngắn hạn đối với lĩnh vực ưu tiên chỉ còn hơn 3%/năm, thấp hơn lãi suất huy động. Bên cạnh việc giảm lãi suất, các ngân hàng đều tận dụng cơ chế của Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13-3-2020 của NHNN Việt Nam để hỗ trợ khách hàng như cơ cấu lại các khoản nợ, miễn giảm lãi, phí...

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, các tổ chức tín dụng đều đã xuất sắc vượt qua năm 2020 đầy rẫy thách thức và khó khăn to lớn do dịch COVID-19 mang lại. Đây sẽ là kinh nghiệm quý báu để các ngân hàng tiếp tục ứng phó, chống chịu tốt hơn với tác động tiêu cực của dịch bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp vốn phát triển sản xuất, kinh doanh trong điều kiện bình thường mới, hạn chế nợ xấu, đảm bảo an toàn về vốn trong năm 2021. Thời gian tới, các tổ chức tín dụng sẽ tiếp tục triệt để tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay, đơn giản hóa quy trình thủ tục, tạo điều kiện cho khách hàng vay mới phục hồi sản xuất kinh doanh, nhưng không hạ chuẩn cho vay, đảm bảo chất lượng, an toàn tín dụng, duy trì hoạt động lành mạnh của hệ thống ngân hàng. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều hành theo hướng mở rộng tín dụng hiệu quả, tập trung vốn cho vay các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, nâng cao chất lượng, hiệu quả tín dụng. Phấn đấu tăng trưởng tín dụng toàn ngành Ngân hàng năm 2021 trên địa bàn đạt 10-12%/năm như chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra./.

Bài và ảnh: Đức Toàn