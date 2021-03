Hưng Xá xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Trở lại thôn Hưng Xá, xã Yên Phong (Ý Yên) những ngày đầu năm, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay rõ rệt về diện mạo nông thôn ở từng tuyến đường, từng ngõ xóm. Hai bên đường thôn rộng rãi, kiên cố và sạch sẽ là những dải hoa thi nhau khoe sắc, chạy dài. Những nếp nhà mới xây, sửa khang trang, cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Bà con ai cũng hồ hởi cảm nhận đây là cuộc cách mạng rất lớn nâng cao điều kiện lao động và đời sống của nhân dân nơi đây. Nhà nhà thi đua lao động sản xuất; con cháu thi đua học tập rèn luyện thành tài. Nhân dân Hưng Xá phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Diện mạo nông thôn mới thôn Hưng Xá, xã Yên Phong.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Phát huy truyền thống làng văn hóa cấp tỉnh và trong niềm vui của đà thắng lợi xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn đầu, năm 2016 thôn chính thức phát động chương trình “Toàn dân đoàn kết chung tay xây dựng quê hương” để bước vào giai đoạn 2 là chỉnh trang khu dân cư, đảm bảo hạ tầng khang trang, hiện đại, môi trường cảnh quan “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Ở giai đoạn này, công cuộc xây dựng NTM kiểu mẫu đã bắt đầu xuất hiện nhiều điểm nghẽn, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình công cộng khi có một số hộ từng sử dụng trái phép không gian chung phản ứng quyết liệt, không hợp tác. Sau khi rà soát chặt chẽ về pháp lý của chính quyền xã đội ngũ cán bộ cơ sở quyết tâm không quản “nắng mưa, trưa tối” đã kiên trì gặp gỡ, phân tích, vận động từng hộ dân bằng thái độ “mềm mỏng nhưng kiên quyết”, rằng “việc thôn đứng ra làm nhưng “dân thụ hưởng”, trong đó có gia đình họ. Không những vậy, nhiều cán bộ, đảng viên trong thôn đã phát huy tốt trách nhiệm nêu gương với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, hy sinh lợi ích riêng, nhận phần khó về mình, tiên phong hiến đất thổ cư để có mặt bằng đầu tư xây dựng các công trình cơ sở. Điển hình như các đảng viên: Nguyễn Quang Hiện hiến 10m2, Vũ Thị Ngọc hiến 15m2…, bản thân đồng chí Bí thư chi bộ thôn cũng hiến hơn chục m2 đất thổ cư. Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên cùng với sự kiên trì vận động đã mang lại hiệu quả thuyết phục mạnh mẽ đối với bà con, nhân dân trong thôn, đặc biệt là các hộ gia đình từ chống đối chuyển sang ủng hộ, sẵn sàng hiến đất, mở rộng đường làng, ngõ xóm. Kết quả công tác giải phóng mặt bằng nhanh chóng hoàn thành, không những thế nhân dân còn hiến thêm 150m2 đất để mở rộng đường, nâng cấp các công trình phúc lợi. Để giải quyết khó khăn do nguồn lực tại chỗ còn hạn chế, Ban chỉ đạo xây dựng NTM thôn Hưng Xá đã kêu gọi toàn bộ cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thôn, những người con quê hương đang sinh sống, lao động, công tác trên mọi miền đất nước và nước ngoài đóng góp, ủng hộ xây dựng quê hương. Nhân ngày hội làng truyền thống, thôn tổ chức hội nghị “Toàn dân đoàn kết chung tay xây dựng quê hương” mời con em đang sinh sống, làm việc khắp nơi trong nước và ngoài nước về dự để chứng kiến những kết quả đầu tư xây dựng đã đạt được từ đó khơi dậy niềm phấn khởi, tự hào của những người con quê hương. Chỉ sau một thời gian phát động, kêu gọi, thôn đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình cả tinh thần, vật chất và ý chí tạo thành phong trào sôi nổi của những người con Hưng Xá cả trong và ngoài nước. Đã có hơn 700 lượt người con quê hương ủng hộ 2,7 tỷ đồng. “Có nguồn đóng góp của người dân và con em quê hương ở khắp nơi, thôn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện những tiêu chí, từ công tác vệ sinh môi trường trong từng gia đình và vệ sinh công cộng; trồng hoa, cây bóng mát dọc các tuyến đường; chỉnh trang nhà cửa, công trình phụ hợp vệ sinh... trở thành những phong trào sôi nổi. Làm xong mỗi phần việc, người dân lại thấy quê hương ngày càng đẹp hơn, tốt hơn, từ đó tạo được sự đồng thuận cho những phần việc tiếp theo” - bí thư Học cho biết thêm. Thôn Hưng Xá đã nạo vét và di chuyển đi 3.150m3 bùn rác; xây kè bờ ao gần 3.000m2; cải tạo mặt đường bằng 577m3 cát đen và đá base; đổ 965m3 bê tông đường làng, ngõ xóm và đường lên nghĩa trang nhân dân; xây hệ thống cống rãnh dài 1.620m; nâng cấp nhà văn hóa đảm bảo sinh hoạt cho hàng trăm người với đầy đủ các công trình phụ trợ; xây dựng sân vận động diện tích trên 3.700m2 phục vụ người dân tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe và xây mới một số công trình khác như: đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ, tháp chuông, nhà tang lễ ở nghĩa trang nhân dân… Nhằm nâng cao đời sống kinh tế cho người dân, thôn đã vận động thực hiện cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các vườn mẫu gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình, mở mang các ngành nghề, dịch vụ. Đến nay, nhiều hộ dân trong thôn đã cải tạo vườn tạp trồng các loại cây ăn quả như: mít, bưởi, ổi, rau, cây cảnh… Hiện thôn đã hình thành 4 tổ hợp may, 12 tổ hợp xây dựng thu hút hầu hết lao động trong độ tuổi. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt trên 55 triệu đồng, không còn hộ nghèo. Các phong trào văn nghệ, thể thao ngày càng phát triển; CLB dưỡng sinh người cao tuổi của thôn đạt đồng giải Nhất Hội thi thể dục dưỡng sinh người cao tuổi năm 2020 do huyện Ý Yên tổ chức. Để giữ gìn vệ sinh môi trường, thôn tích cực vận động nhân dân thực hiện phân loại rác tại nguồn, giữ gìn vệ sinh chung, thường xuyên vớt bèo, rác, khơi thông dòng chảy ở hệ thống mương thoát nước. Vào ngày chủ nhật hàng tuần, thôn phát động toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường nơi công cộng, đảm bảo cảnh quan môi trường “xanh - sạch - đẹp”. Năm 2020, thôn Hưng Xá được UBND huyện Ý Yên công nhận là thôn NTM kiểu mẫu. Nơi đây thực sự trở thành vùng quê yên bình, thân thiện và đáng sống.

Đồng chí Đào Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Yên Phong cho biết: Hưng Xá không chỉ là điển hình trong xây dựng NTM với nhiều kinh nghiệm hay của xã mà còn là của huyện, của tỉnh. Với những bước đi vững chắc, với nhiều kinh nghiệm hay, cách làm phù hợp trong xây dựng “Thôn kiểu mẫu”, Hưng Xá được các thôn khác trong xã tham khảo học tập làm theo. Hiện nay, xã Yên Phong đã có 6/11 thôn đạt NTM kiểu mẫu và được UBND tỉnh công nhận xã NTM nâng cao năm 2019. Đây là động lực để xã tiếp tục thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu của huyện trong thời gian tới./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh