Các ngân hàng "chạy đua" miễn phí dịch vụ

Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng đã liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi miễn, giảm phí dịch vụ chuyển tiền cho khách hàng trong thời gian dài. Theo các chuyên gia, động thái này không chỉ giúp khách hàng thuận tiện trong giao dịch mà còn tiết kiệm khá nhiều chi phí trong bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát và còn diễn biến phức tạp, đồng thời thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tăng sức cạnh tranh, thu hút khách hàng.

Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện giao dịch chuyển tiền tại quầy ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Hải Hậu.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 19/2020/TT-NHNN ngày 30-12-2020 ban hành biểu phí dịch vụ thanh toán qua NHNN nhằm kéo dài thời gian giảm 50% mức phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, áp dụng từ ngày 1-1-2021 đến hết ngày 30-6-2021. Ngoài ra, Thống đốc NHNN Việt Nam đã yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục áp dụng chính sách giảm phí dịch vụ chuyển tiền qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của NHNN cho khách hàng với mức giảm tối thiểu bằng số tiền giảm phí mà NHNN đã điều chỉnh giảm cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; khuyến khích các tổ chức tín dụng thực hiện giảm phí lớn hơn mức giảm phí của NHNN đã thực hiện. Theo khảo sát ý kiến khách hàng của các ngân hàng, hiện tại phí giao dịch chính được khách hàng quan tâm nhất về dịch vụ ngân hàng. Do đó, thay vì tăng phí và gặp phản ứng từ khách hàng như trước, nhiều ngân hàng đã chuyển hướng sang miễn giảm phí nhằm kích thích nhu cầu sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ và nhất là thanh toán không dùng tiền mặt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó lường hơn trước. Về cơ bản, việc miễn phí giao dịch sẽ giúp ngân hàng thu hút và tạo cơ sở dữ liệu khách hàng cá nhân lớn để ngân hàng đẩy mạnh bán chéo sản phẩm, dịch vụ như môi giới bảo hiểm, kinh doanh ô tô, bất động sản... Việc khách hàng gia tăng nhanh chóng cũng đồng nghĩa với việc một lượng tiền lớn được trung chuyển thông qua ngân hàng. Nhờ đó, ngân hàng sẽ thu hút được lượng lớn tiền gửi không kỳ hạn (CASA) có lãi suất thấp, tạo nguồn kinh doanh chi phí thấp cho ngân hàng. Ðây cũng chính là lý do vì sao trong vài năm trở lại đây, cuộc chiến 0 đồng phí dịch vụ của các ngân hàng trở nên ngày càng gay cấn hơn bao giờ hết. Ðặc biệt do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cuộc đua chuyển tiền miễn phí giữa các ngân hàng được nhận định sẽ vẫn tiếp diễn với nhiều cải tiến mang lại tiện ích và trải nghiệm hiện đại hơn cho khách hàng.

Ðến nay, đã có hàng chục ngân hàng, chủ yếu là các ngân hàng thương mại, đã thực hiện miễn phí này hay giảm mạnh phí khác để không bị khách hàng bỏ lại phía sau như Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng TMCP Ðông Nam Á (SeABank), Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank), Ngân hàng TMCP Tiên phong (TPBank)... Tiên phong miễn phí dịch vụ phải kể đến Techcombank với chính sách “Zero Fee” - miễn phí cho tất cả các giao dịch trực tuyến qua dịch vụ F@st I-bank và F@st mobile của khách hàng cá nhân từ cuối tháng 9-2016 và mở rộng chính sách này với khách hàng doanh nghiệp từ tháng 10-2018. Từ tháng 11-2019, TPBank Chi nhánh Nam Ðịnh đã thực hiện miễn phí cho tất cả khách hàng của ngân hàng này khi chuyển tiền online qua ứng dụng TPBank E-Bank, dù cho tài khoản nhận ở bất cứ ngân hàng nào trên toàn quốc. Khách hàng sẽ không phải tốn bất kỳ chi phí nào khi dùng thẻ ATM của TPBank rút tiền tại tất cả các máy ATM trên toàn quốc (ngoại trừ HSBC, Standard Chartered, Ngân hàng liên doanh Việt - Nga). MBBank Chi nhánh Nam Ðịnh cũng tung ra ưu đãi với khách hàng đăng ký mới được miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng nhanh 24/7 trọn đời mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào, bao gồm phí quản lý gói tài khoản như thông thường. Ngoài ra, một số ngân hàng như Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB); Ngân hàng TMCP Ðại chúng Việt Nam (PVcomBank) cũng từng bước miễn phí các giao dịch trực tuyến. Mới đây nhất, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Nam Ðịnh đã áp dụng gói miễn phí chuyển tiền trực tuyến với một số điều kiện như khách hàng sử dụng dịch vụ VCB Digibank, nhận thông báo số dư qua ứng dụng VCB Digibank và duy trì một số dư tài khoản nhất định. Theo đó, khách hàng Vietcombank Chi nhánh Nam Ðịnh sẽ được miễn phí cả chuyển tiền nội bộ và liên ngân hàng khi có số dư tài khoản thanh toán hàng tháng từ 4 triệu đồng trở lên. Nếu không duy trì đủ số dư, khách chỉ cần đóng phí hàng tháng 20-25 nghìn đồng cũng sẽ được miễn phí chuyền tiền trong và ngoài hệ thống Vietcombank. Ngoài ra, các ngân hàng cũng áp dụng chương trình hỗ trợ miễn phí chuyển tiền để kích thích nhu cầu mở tài khoản như MBBank, TechcomBank, VIB... Theo đó, chỉ cần đăng ký mở tài khoản và sử dụng dịch vụ thanh toán của ngân hàng số đều được miễn phí, đồng thời được thoải mái lựa chọn số tài khoản đẹp theo ý muốn của khách hàng. Chị Nguyễn Thị Phương Anh, chủ sạp đồ chơi tại chợ Rồng (thành phố Nam Ðịnh) chia sẻ: “Bình quân mỗi tháng tôi tốn khá nhiều phí dịch vụ cho giao dịch trực tuyến như: 11 nghìn đồng phí dịch vụ tin nhắn SMS, chuyển tiền nội mạng mất phí 2.200 đồng, chuyển ngoại mạng mất phí 7.700 đồng với giao dịch dưới 10 triệu đồng… Cộng với phí thường niên, phí thẻ tín dụng nên mỗi tháng cũng phải tốn gần 30 nghìn đồng phí ngân hàng các loại. Có ngày giao dịch nhiều, tôi tốn đến hơn 100 nghìn đồng cho các loại phí chuyển tiền các ngân hàng khác nhau. Chưa kể, thời gian chờ giao dịch và công sức đến các phòng giao dịch để chuyển, rút tiền. Vì thế, tôi phải lựa chọn ngân hàng có ưu đãi cao nhất về phí giao dịch để sử dụng. Hiện tại, tôi đang sử dụng dịch vụ chuyển tiền trực tuyến của Techcombank vừa miễn phí giao dịch lại chuyển tiền 24/7 hết sức thuận tiện”.

Có thể nói, với cuộc đua của các ngân hàng về miễn phí dịch vụ khách hàng là người được hưởng lợi nhiều nhất. Miễn phí giao dịch sẽ giúp khách hàng giảm một khoản phí đáng kể hàng tháng, đặc biệt với các khách hàng kinh doanh, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng nhiều lao động. Không chỉ mang đến lợi ích về kinh tế điều này cũng tạo tâm lý thoải mái trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng cho khách hàng. Ðây cũng là xu hướng cạnh tranh mới trong năm 2021 giữa các ngân hàng để thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ và gắn bó với ngân hàng của mình. Xu thế này cũng phù hợp với định hướng thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, NHNN. Ðể được hưởng lợi từ các chương trình ưu đãi từ ngân hàng, khách hàng cần tìm hiểu nhu cầu của mình và chính sách chuyển tiền miễn phí của từng ngân hàng, lựa chọn cho mình giải pháp tốt nhất, an toàn, hiệu quả, giảm được chi phí cho các giao dịch thanh toán./.

Bài và ảnh: Đức Toàn