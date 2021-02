Thị trường hàng hóa dồi dào phục vụ Tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán Tân Sửu đã cận kề. Thời điểm này, thị trường Tết ở các địa phương trong tỉnh đã sôi động, hàng hóa đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Người dân thành phố Nam Định lựa chọn hàng hóa phục vụ Tết tại hệ thống cửa hàng thuộc Hiệp hội Nông nghiệp sạch tỉnh.

Khởi động sớm nhất của thị trường Tết vẫn là nhóm hàng các loại hoa, cây cảnh, quất, đào. Nhóm hàng này đã nhộn nhịp ngay từ những ngày đầu tháng Chạp bởi tỉnh ta có làng nghề hoa cây cảnh nổi tiếng luôn thu hút nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh đến đặt mua. Xu hướng tiêu dùng của khách hàng năm nay tập trung nhiều vào sản phẩm hoa trà mi của các nhà vườn ở các xã Điền Xá, Nam Toàn (Nam Trực); Hải Toàn (Hải Hậu)… Anh Lê Văn Nguyện, xóm 3, xã Nam Toàn cho biết: Nam Định từ lâu đã nổi tiếng với giống hoa trà cổ, lại được các nhà vườn chăm tỉa kỹ, vào thế đẹp, hoa bung to, thắm cánh và bền nên được khách hàng lựa chọn. Nhiều cây trà trong vườn của gia đình tôi và các hộ trong xã đã xuất bán với giá từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng. Nhóm hàng nông sản thực phẩm, công nghệ phẩm năm nay khởi động muộn hơn và sức mua cũng dè dặt hơn mọi năm do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tác động đến đời sống, kinh tế của người dân. Hầu hết người tiêu dùng chọn sản phẩm là hàng trong nước sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có tính luân chuyển vùng miền. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, lưu lượng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán và không khí mua bán ở các chợ đầu mối, chợ dân sinh, các tuyến phố thương mại đều đã tấp nập. Theo số liệu của Sở Công Thương, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã chuẩn bị đầy đủ hàng hóa phục vụ tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán với tổng giá trị khoảng 1.500 tỷ đồng. Hàng hóa cung ứng gồm: 2.000 tấn gạo các loại; 500 tấn thịt lợn, trâu, bò, gà…; 100 tấn thuỷ, hải sản; 1.000 tấn rau, củ quả; 1.000 tấn bánh kẹo, 300 tấn đường ăn, 500 nghìn thùng bia, 100 nghìn lít rượu, 300 nghìn cây thuốc lá, 20 tấn chè, 20 nghìn m3 xăng, 12 nghìn m3 dầu các loại, 1.500 tấn LPG… Trong đó, các doanh nghiệp kinh doanh lương thực lớn như Công ty TNHH Toản Xuân, Công ty Cổ phần Lương thực Nam Định, Công ty TNHH Cường Tân chuẩn bị hơn 1.200 tấn gạo các loại phục vụ nhu cầu tiêu dùng, gồm gạo nếp, gạo tám thơm, gạo sạch… Hệ thống các siêu thị tổng hợp như BigC, Co.opmart, Lan Chi Mart, các cửa hàng tiện lợi như Vinmart+, Minmart… đã chuẩn bị lượng hàng hóa dồi dào, phong phú gồm 50 nghìn thùng mì tôm, 10 tấn thịt lợn, gà, bò, 117 tấn bánh kẹo các loại, 16 tấn đường ăn, 2 tấn chè, 60 nghìn thùng bia. Tại siêu thị Co.opmart, chuỗi các cửa hàng của Hiệp hội nông nghiệp sạch đã bày bán các loại hàng hóa, thực phẩm tiêu dùng cho dịp Tết mang đặc trưng của các vùng miền trong cả nước như: Bánh chưng, bánh tét, bánh tổ; đồ ăn chế biến sẵn như thịt khìa nước dừa; cá kèo kho tộ; thịt trâu, nai rừng; thịt cá sấu; đà điểu… Ông Nguyễn Hồ Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Lenger (thành phố Nam Định) cho biết: Là người gốc Đà Nẵng, do điều kiện công tác, năm nay tôi ăn Tết tại Nam Định nên đang băn khoăn mua sắm sao cho đầy đủ không khí Tết của vùng quê Nam Trung Bộ cho gia đình nhỏ của mình. Rất may, tại hầu hết các siêu thị, cửa hàng chuyên dùng và thị trường tự do cung ứng đa dạng hàng hóa mang đặc trưng của người miền Nam, miền Trung. Tết năm nay, mâm cơm cúng giao thừa của nhà tôi vẫn có bánh Tét, thịt kho dừa, cá kèo, ngan quay và các loại hoa quả mang đặc trưng của người miền trong như mãng cầu, dừa, soài, vú sữa… Đặc biệt do dự báo tình hình thịt lợn sẽ tăng giá vào dịp cuối năm, nhiều doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng sẵn từ trước và tìm kiếm các loại thực phẩm thay thế phục vụ tiêu dùng của người dân, góp phần vào cung ứng đủ hàng hóa và bình ổn giá tiêu dùng đối với nhóm hàng này.

Ngoài việc chuẩn bị đủ hàng hóa cung ứng, kiểm soát tốt thị trường, các ngành chức năng, các cấp chính quyền còn khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các chương trình bình ổn, trợ giá cho người tiêu dùng (nhất là người lao động, công nhân ở khu vực nông thôn) hỗ trợ mua sắm trong dịp Tết. Công đoàn Dệt may Việt Nam đã tổ chức Tết sum vầy - Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình tại Khu đô thị Dệt May Nam Định cung ứng hàng hóa với mức giá bình ổn cho người lao động và nhân dân trên địa bàn. Nhóm các siêu thị thực hiện chương trình đưa hàng Việt về nông thôn và áp dụng nhiều chương trình giảm giá, khóa giá đối với hầu hết các mặt hàng. Công ty TNHH Toản Xuân ký kết với Liên đoàn Lao động tỉnh giảm giá 10% đối với tất cả các công nhân lao động khi mua sản phẩm gạo sạch của đơn vị Công ty ở tất cả cửa hàng trong tỉnh.

Chung tay chia sẻ trách nhiệm, cung ứng đầy đủ hàng hóa đảm bảo chất lượng với mức giá hợp lý đến mọi nhà, mọi người, là phương thức thiết thực bình ổn thị trường Tết và là nét đẹp trong quản lý cũng như giao dịch thương mại của các ngành chức năng, các cấp chính quyền, doanh nghiệp trong thời điểm kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương