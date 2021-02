Sôi nổi thi đua chào mừng các sự kiện trọng đại của dân tộc

Trong không khí đón Xuân Tân Sửu năm 2021 đang háo hức khắp nơi, tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sôi nổi hối hả phong trào thi đua lao động sản xuất thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2021).

Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong (Ý Yên) đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Đồng chí Đỗ Quang Chiến, Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong (Ý Yên) cho biết: Thiết thực chào mừng các sự kiện trọng đại của dân tộc, Công ty đã tích cực duy trì phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng thi công tại tất cả các công trình, dự án được nhận thầu. Ngay trong những ngày nước rút cuối năm, các kỹ sư, công nhân của Công ty vẫn giữ khí thế thi đua sôi nổi, tập trung nhân lực, máy móc, phân công cán bộ kỹ thuật thường xuyên có mặt trên công trường, giám sát chặt chẽ về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình công nghệ, tiến độ triển khai từng hạng mục; giám sát bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại tất cả các dự án nhận thầu trên địa bàn tỉnh. Riêng dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh (quy mô gần 51km trên tổng chiều dài dự án 65km, tổng vốn đầu tư trên 2.650 tỷ đồng) được xác định là một trong những tuyến đường trọng điểm, mang tầm chiến lược phục vụ phát triển vùng kinh tế biển và kết nối giao thông liên vùng của Nam Định. Vì vậy, ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng, đơn vị đã huy động tối đa máy móc, nhân lực, áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến và có biện pháp tổ chức thi công khoa học, đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, trong tổng số các hạng mục của công trình xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh, Công ty đã thi công đào khuôn đường được 30%, đóng cọc tre được 73%, đắp cát đạt 30% và đang thi công 47/61 cống hộp thủy lợi. Với vai trò đứng đầu trong nhóm các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh, các doanh nghiệp dệt may phát động phong trào thi đua đảm bảo năng suất lao động, cải tiến kỹ thuật chất lượng sản phẩm; đặc biệt là thi đua nâng cao năng lực thích ứng nhanh với nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Chính các phong trào thi đua đã giúp các doanh nghiệp dệt may vẫn đạt mức tăng trưởng năm 2020 so với năm 2019: lĩnh vực dệt tăng 2%, lĩnh vực sản xuất trang phục tăng 14,8%. Đáng kể, nhiều doanh nghiệp đã nhanh nhạy, chuyển đổi mặt hàng sản xuất như khẩu trang, kịp thời đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong giai đoạn đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Các doanh nghiệp đều nhận diện những khó khăn có thể gia tăng nếu các thị trường xuất khẩu tiếp tục gia tăng rào cản phục vụ công tác phòng chống dịch; từ đó chủ động các phương án gỡ khó, duy trì sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động như: trữ nhập nguồn nguyên, phụ liệu, sắp xếp thời gian, ca kíp làm việc, hỗ trợ mức lương... Kịp thời thích ứng với sự sụt giảm sức mua, mức chi trả của người tiêu dùng, hiện nay nhiều doanh nghiệp dệt may chuyên cung ứng các mặt hàng sơ mi, veston cao cấp đang chuyển dịch sang sản xuất các dòng sản phẩm có mức giá mềm hơn. Nhiều doanh nghiệp dệt may tiêu thụ tại thị trường nội địa còn tập trung sản xuất chuyên sâu dòng sản phẩm thời trang trung bình thấp để đáp ứng nhanh nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán. Theo ngành Công Thương, hiện nay với tinh thần thi đua lao động sáng tạo, nhiều doanh nghiệp rất nhanh nhạy, nắm bắt xu hướng chuyển dịch trong thị hiếu tiêu dùng, giao dịch thương mại mới trên nguyên tắc từ xa, hạn chế tiếp xúc, nghiên cứu phát triển sâu vào các ngành nghề kinh doanh trực tuyến mới dựa trên nền tảng kinh tế số... tạo ra thay đổi về nhu cầu đối với một số sản phẩm, dịch vụ thiết yếu như chế biến thực phẩm, y tế, hóa dược phẩm để tái cơ cấu sản xuất, hình thành các chuỗi giá trị mới và phát triển bứt phá. Phong trào thi đua được lồng ghép với phong trào “Doanh nhân Việt Nam hội nhập và phát triển” với trọng tâm thi đua gồm: Đảm bảo an toàn lao động, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; phấn đấu đảm bảo đủ và vượt chỉ tiêu kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước, thực hiện tốt chính sách tín dụng, bảo hiểm, quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường; tham gia các hoạt động xã hội, góp sức vì cộng đồng, hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách, có những việc làm thiết thực đóng góp xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao.

Sản xuất tại Công ty CP Thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thuỷ.

Khí thế thi đua lao động, sản xuất sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm của các doanh nghiệp trong toàn tỉnh là một trong những hoạt động thiết thực nhất chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào Xuân Tân Sửu 2021. Qua đó, khẳng định niềm tin sắt son của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chung tay phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy