Hải Nam phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng xã Hải Nam (Hải Hậu) đã phát huy nội lực cùng với huy động được sự đóng góp tích cực của người dân trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) từ năm 2014; đến năm 2018 xã có 20/20 xóm được UBND huyện công nhận đạt xóm NTM bền vững và phát triển (NTM nâng cao). Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Hải Hậu về xây dựng NTM kiểu mẫu, từ năm 2019 đến nay, xã Hải Nam tập trung thực hiện và hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao để hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu.

Một góc nông thôn mới xã Hải Nam hôm nay.

Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. UBND xã xây dựng Đề án xã NTM nâng cao, kiểu mẫu với mục tiêu đề ra là xây dựng NTM xã Hải Nam phát triển, đảm bảo tính hiện đại và bền vững, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; cảnh quan môi trường thường xuyên xanh - sạch - đẹp; nếp sống văn minh, tiến bộ, giàu bản sắc truyền thống; an ninh trật tự, an toàn, bình yên; kinh tế phát triển, bền vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Để hoàn thành mục tiêu đó, xã Hải Nam căn cứ vào hướng dẫn và Bộ tiêu chí xây dựng xóm, xã NTM nâng cao của tỉnh, của huyện; kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện từng nội dung các tiêu chí NTM nâng cao của xã, hướng dẫn các xóm rà soát các tiêu chí NTM kiểu mẫu của xóm. Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để thực hiện từng nội dung tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. UBND xã đã ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng NTM kiểu mẫu, điều chỉnh bổ sung kịp thời cho phù hợp tình hình để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Theo đó, các xóm được huyện công nhận đạt NTM kiểu mẫu được xã hỗ trợ 50 triệu đồng/xóm loại 2; 30 triệu đồng/xóm loại 3; hỗ trợ lắp đặt hệ thống camera an ninh 10 triệu đồng/xóm loại 2; 7 triệu đồng/xóm loại 3. Hỗ trợ các xóm đăng ký xây dựng NTM kiểu mẫu cấp tỉnh và lắp đặt hoàn chỉnh bộ dụng cụ tập luyện thể thao ngoài trời 10 triệu đồng/xóm. Đến cuối năm 2020, xã cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng NTM nâng cao, có 3 xóm được UBND huyện công nhận đạt tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu cấp huyện, 17 xóm còn lại đã đăng ký xây dựng xóm NTM kiểu mẫu cấp huyện; 8 xóm đăng ký xây dựng xóm NTM kiểu mẫu cấp tỉnh. Xã đã đầu tư gần 3 tỷ đồng xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn, trong đó hệ thống thủy lợi đảm bảo ứng phó với các cấp độ thiên tai và phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản; hệ thống trường học cả 3 cấp (Mầm non, Tiểu học, THCS) đều đạt chuẩn “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”; Trạm Y tế xã đạt chuẩn quốc gia với 91,5/100 điểm theo Quyết định số 6573/QĐ-BYT ngày 3-11-2016 của Bộ Y tế. Về kế hoạch quản lý, duy tu, nâng cấp các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, trong giai đoạn 2016-2020 xã đã huy động được trên 32,2 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách xã trên 22 tỷ đồng; vốn huy động nhân dân đóng góp trên 10,2 tỷ đồng). Về tiêu chí giáo dục và đào tạo, xã đã đầu tư trên 20,5 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất trường học đáp ứng tiêu chí. Trong đó, trường Mầm non ở các khu: Trà Trung, Hội Khê, Hội Nam được cải tạo, mở rộng nhiều hạng mục; trường Tiểu học được đầu tư xây dựng mới nhà xe, vườn hoa cây cảnh; trường THCS được đầu tư xây mới 2 dãy nhà cao tầng, nâng cấp sân, mái che chống nóng, nhà truyền thống, thư viện, trang thiết bị dạy học. Cùng với thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, xã cũng tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Toàn xã có gần 50 trang trại, gia trại đem lại hiệu quả kinh tế cao; tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản là 62,88ha; năm 2020, năng suất lúa của xã đạt 125 tạ/ha trở lên, giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác đạt 130 triệu đồng/ha. Xã có 1 làng nghề truyền thống, 3 cơ sở may gia công và hàng chục cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành nghề dịch vụ tạo việc làm cho gần 1.000 lao động địa phương có thu nhập ổn định từ 4,5 triệu đồng/người/tháng trở lên. Ngoài phát triển sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, xã còn tạo điều kiện để Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Biển Đông đầu tư dự án nhà máy giết mổ lợn với công suất 250-300 con/giờ (trọng lượng 100-150 kg/con), kho dự trữ công suất 5.000 tấn thịt đông lạnh đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Nhờ đó, đến hết năm 2020, bình quân thu nhập theo đầu người của xã đã được nâng lên mức 64 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,23%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,79%. Xã thường xuyên tổ chức làm vệ sinh môi trường đường dong ngõ xóm, đường trục xã; 100% hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; có 10/20 xóm đã triển khai phân loại rác thải tại nguồn, sử dụng hố rác di động có nắp đậy bằng nhựa composite và thùng rác hai ngăn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2021, xã Hải Nam chủ trương huy động mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao theo hướng hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu. Phấn đấu cả 20 xóm đạt xóm NTM kiểu mẫu cấp huyện, có từ 1-3 xóm đạt xóm NTM kiểu mẫu cấp tỉnh; có trên 97% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, gia đình NTM. Trước mắt xã tập trung hoàn thành các công trình xây dựng trường Mầm non của 3 khu Trà Trung, Hội Nam, Hội Khê đưa vào sử dụng; hoàn thành các thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng điểm dân cư tập trung tại các xóm 9, 18; tranh thủ các nguồn lực đầu tư các công trình phục vụ xây dựng NTM kiểu mẫu của các xóm./.

Bài và ảnh: Thành Trung