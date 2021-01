Thành Lợi khai thác lợi thế phát triển thương mại, dịch vụ

Không nằm ở trung tâm huyện nhưng điều kiện tự nhiên của xã Thành Lợi (Vụ Bản) lại thuận lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ như: Có Quốc lộ 10 và đường sắt Bắc Nam chạy qua; có chợ Gạo là trung tâm giao thương của các xã trong vùng... Để phát huy lợi thế này, Đảng ủy, UBND xã đã khuyến khích nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, thúc đẩy các loại hình dịch vụ phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Nông dân xã Thành Lợi (Vụ Bản) chăm bón rau màu trong nhà lưới.

Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế chung và hướng dẫn xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, UBND xã đã làm tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế, quy hoạch vùng sản xuất, tạo điều kiện cho người dân yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, trên địa bàn xã đã hình thành rõ khu vực phát triển thương mại dịch vụ nằm ở trung tâm xã, hạt nhân là chợ Gạo và chia thành 4 tuyến chính theo đường trục xã về các khu dân cư. Trong sản xuất nông nghiệp, ngoài diện tích canh tác lúa, rau màu, xã hình thành 3 khu chính là khu nuôi trồng thủy sản rộng 10ha ở thôn Xạ Đồng thuộc HTX DVNN Cốc Thành; 1 vùng cánh đồng lớn có diện tích 43,2ha thuộc HTX DVNN Lê Lợi và vùng đất bãi trồng rau màu theo mùa vụ. Xã đã định hướng, hỗ trợ cho người dân tham gia các lớp học nghề, chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cũng như kỹ năng hoàn thiện sản phẩm, tiếp cận thị trường. Nhờ đó, hơn 760ha đất nông nghiệp của xã đã được khai thác hiệu quả với tỷ lệ quay vòng sử dụng đất trung bình 3 lần/năm. Ngoài sản phẩm lạc truyền thống với tổng sản lượng cung ứng ra thị trường hàng năm gần 300 tấn, xã Thành Lợi còn được biết đến là vựa rau màu lớn cung ứng cho thị trường thành phố và các tỉnh lân cận. Người sản xuất rau màu nơi đây rất năng động ứng dụng các công nghệ cao để điều tiết nhiệt độ, ánh sáng, hạn chế thiên địch, giảm sử dụng phân bón hóa học, đảm bảo rau màu phát triển tốt và an toàn cho người sử dụng. Các loại cây trồng truyền thống như rau cải canh, rau ngót, rau gia vị, hành, hẹ, mùi, húng… hầu hết đều được trồng trong nhà lưới, hệ thống tưới tiêu tự động, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn tiết kiệm tối đa công lao động, chăm bón, chi phí thuốc trừ sâu; đồng thời khắc phục được tình trạng “được mùa lo ế” vì có thể thu hoạch rải vụ. Đặc biệt khi đầu tư công nghệ này, người trồng rau có thể chủ động về thời vụ, loại rau theo xu hướng tiêu dùng của thị trường, nhất là những cây trồng khó tính và trồng trái vụ để tăng thu nhập. Do đó gần 90ha với sản lượng hàng nghìn tấn rau màu mỗi năm của nông dân trong xã trồng cấy không phải mang đi xa tiêu thụ mà được thương lái vào tận vườn mua hoặc tập kết tiêu thụ ngay tại chợ trung tâm xã.

Cùng với rau màu, nhiều hộ dân trong xã còn mở rộng đối tượng cây trồng như hoa lan, hoa cúc và các loại cây dược liệu như quất xanh, câu kỳ tử, ích mẫu, hy thiêm, bông mã đề, râu mèo, đỗ tương… Tại vùng đất khu vực Bãi Quỹ (gò đất nằm biệt lập giữa con sông Đào), được sự hỗ trợ của Dự án thương mại sinh học BioTrade, người dân xã Thành Lợi đã thực hiện thành công mô hình trồng quất dược liệu đạt chuẩn GACP-WHO của Tổ chức Y tế thế giới. 2ha quất tại vùng Bãi Quỹ mỗi năm cho thu hoạch khoảng 50-60 tấn quả. Sản phẩm thu hái đến đâu, Công ty TNHH Nam Dược thu mua ngay đến đó với giá cả hợp lý nên hiệu quả kinh tế ổn định ở mức cao. Hiện tại, người dân xã Thành Lợi đang tiếp tục thử nghiệm trồng các loại dược liệu cung ứng ra thị trường. Nhờ trình độ thâm canh cao và tư duy năng động tiếp cận thị trường của người dân, thu nhập bình quân trên một ha đất canh tác của xã đạt 115 triệu đồng/năm.

Sản xuất hàng hóa phát triển đã góp phần thúc đẩy gia tăng hoạt động kinh doanh dịch vụ và các ngành nghề phụ trợ tại địa phương. Đến nay, toàn xã có gần 300 cơ sở, hộ gia đình đầu tư sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ, tạo việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn. Ngoài ra, xã Thành Lợi còn có hàng nghìn lao động đang làm việc trong các công ty, khu công nghiệp trong và ngoài huyện, đi lao động xuất khẩu nước ngoài. Do đó, với dân số trên 16.500 người nhưng tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên địa bàn xã đạt 99,13%; trong đó có gần 70% đã qua đào tạo nghề. Chất lượng lao động trên địa bàn xã ở cả lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và công nghiệp được các đơn vị chuyên môn đánh giá cao. Đây là điều kiện quan trọng góp phần đưa tỷ trọng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ của xã năm 2020 chiếm 80% trong cơ cấu kinh tế của xã, tăng 7% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt 54,79 triệu đồng/năm.

Phát triển thương mại dịch vụ trên nền tảng sản xuất nông nghiệp hàng hóa đang là hướng phát triển kinh tế hiệu quả của xã Thành Lợi với mục tiêu kép vừa khai thác được thế mạnh ruộng đất, điều kiện tự nhiên; nâng cao trình độ của người nông dân lại tạo được thị trường trao đổi hàng hóa sầm uất, sôi động và thu hút đầu tư vào địa bàn. Thời gian tới, xã Thành Lợi tiếp tục hoàn thiện các điều kiện về cơ sở hạ tầng giao thông, giữ vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và động viên người dân tích tụ ruộng đất, đáp ứng các yêu cầu sản xuất nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt. Trước mắt, UBND xã khuyến khích nhân dân nhân rộng mô hình sản xuất cây dược liệu sạch ở vùng đất bãi ven sông, cung ứng cho thị trường dược liệu lớn trong và ngoài nước./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương