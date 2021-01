Giải pháp hoàn thành thu ngân sách năm 2021

Theo báo cáo của UBND tỉnh: Năm 2020 tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 5.700 tỷ đồng, bằng 100% dự toán năm, tăng 4% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu nội địa 5.370 tỷ đồng, bằng 101% dự toán năm, tăng 6% so với cùng kỳ (gồm: thu tiền sử dụng đất 2.370 tỷ đồng, bằng 119% dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ; thu từ xổ số kiến thiết 35 tỷ đồng, bằng 109% dự toán, tương đương số thu cùng kỳ; thu nội địa trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết đạt 2.965 tỷ đồng, bằng 91% dự toán năm, giảm 1% so với cùng kỳ); thu thuế xuất nhập khẩu 330 tỷ đồng, bằng 83% dự toán năm, giảm 21% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, phân tích chi tiết cho thấy, hoạt động thu ngân sách năm 2020 gặp nhiều khó khăn. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế phải chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 gây giảm sút nguồn thu. Cộng với hàng loạt chính sách gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất; gia hạn thực hiện quy định về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp; gia hạn nộp tiền thuê đất... gây ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ, thời hạn thu ngân sách Nhà nước. Vì vậy, một số địa phương không hoàn thành chỉ tiêu được giao. Thu ngân sách trừ tiền sử dụng đất đạt thấp, trong khi phải đảm bảo nhiều nhiệm vụ chi phát sinh cho công tác phòng chống dịch và đảm bảo an sinh xã hội khiến điều hành ngân sách gặp rất nhiều khó khăn.

Cán bộ Phòng Kê khai - Kế toán thuế (Cục Thuế tỉnh) rà soát kết quả kê khai thuế, đảm bảo không để sót nguồn thu.

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước thời gian tới có nguy cơ đối mặt với nhiều khó khăn hơn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, vì vậy tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu năm 2021 đạt mức thu ngân sách trên 5.700 tỷ đồng. Tại cuộc họp xác định kế hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2021, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các ngành, các địa phương tăng cường các biện pháp quản lý để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước; đảm bảo tất cả các địa phương đều hoàn thành chỉ tiêu được giao. Tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố khẩn trương làm tốt công tác giao dự toán thu cho các xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc. Việc phân bổ và giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2021 của các địa phương, đơn vị phải đảm bảo đã rà soát, phân tích, đánh giá đầy đủ các nguồn thu phát sinh; căn cứ các chính sách, pháp luật về thu ngân sách; dự báo mức tăng trưởng kinh tế của từng ngành, từng lĩnh vực, tình hình sản xuất - kinh doanh của người nộp thuế trên địa bàn. Tiếp tục thu hút vốn đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy tăng trưởng cao và bền vững, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc. Tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là những cơ chế, chính sách làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có biểu hiện vi phạm về thuế. Tuyên truyền biểu dương những doanh nghiệp làm tốt, xử lý nghiêm những doanh nghiệp trốn nợ thuế. Song song với việc chống thất thu thuế phải tích cực áp dụng khoa học công nghệ, trong đó khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử. Nâng cao tinh thần kỷ luật kỷ cương, đào tạo, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong thi hành công vụ.

Theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, ngành Thuế và Hải quan xác định, năm 2021 tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu; ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn thuế; tăng cường đôn đốc thu tiền nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế, hạn chế nợ mới phát sinh, thu hồi kịp thời số tiền thuế, tiền phạt phát hiện qua thanh tra, kiểm tra. Quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng đúng pháp luật, đồng thời tạo điều kiện cho người nộp thuế; thực hiện kiểm tra trước và sau hoàn thuế theo quy định của pháp luật và mức độ rủi ro; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, lợi dụng chính sách hoàn thuế, chiếm đoạt tiền từ ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, ngành Thuế tỉnh tiếp tục quan tâm nắm bắt thông tin tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp để có biện pháp thu ngân sách, quản lý thuế có hiệu quả, phát hiện các khoản thu mới. Tích cực triển khai các khoản thu, tập trung vào doanh nghiệp có khoản thu lớn, quan tâm xử lý nợ đọng thuế phù hợp. Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là tham mưu UBND tỉnh quản lý các nguồn thu, khắc phục các lỗ hổng về chính sách, các cơ chế, chính sách để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021, các ngành liên quan, các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch hướng đến mục tiêu gia tăng nguồn thu. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các giấy phép cấp quyền khai thác khoáng sản để triển khai thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản. Rà soát, xác định cụ thể các đối tượng đang được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn, nhất là các dự án hết thời gian được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 để hoàn chỉnh hồ sơ về đất đai, chuyển cho cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đốc, thu nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thu từ đất đai vào ngân sách Nhà nước. Các huyện, thành phố tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính đẩy mạnh khai, nộp, hoàn thuế điện tử và chú trọng cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp… Chú trọng thực hiện nghiêm quy định về đấu giá tài sản công, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đất đai./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy