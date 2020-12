Vững bước vào năm 2021

Trước thềm Xuân Tân Sửu 2021, chúng ta không thể không tự hào với những thành tựu đất nước và của tỉnh đã đạt được trong năm 2020. Mặc dù chịu tác động lớn của đại dịch COVID-19 nhưng đất nước đã thành công trong công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Kinh tế vĩ mô ổn định, đà tăng trưởng cả năm 2020 đạt 2,91%, là một trong những quốc gia tăng trưởng cao nhất nhờ nội lực, tận dụng tốt các cơ hội và khả năng đa dạng hóa, thích ứng linh hoạt của nền kinh tế. Quy mô GDP tăng khoảng 1,4 lần so với năm 2015; GDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt khoảng 2.750 USD. An sinh xã hội và đời sống nhân dân được đảm bảo; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực... Đóng góp vào kết quả trên, tỉnh ta cũng đạt được nhiều thành tích khả quan, đáng ghi nhận.

Đường Đông A, thành phố Nam Định. Ảnh: Viết Dư

Nổi bật là, kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên; một số chỉ tiêu kinh tế tăng hơn so với bình quân chung cả nước và một số tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng. Trong đó: Tổng sản phẩm GRDP ước tăng 6,97%; giá trị sản xuất nông nghiệp ước tăng 3,1%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước tăng 16,5%... Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả mới làm cơ sở thu hút đầu tư. Các quy hoạch lớn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như: Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; bổ sung khu kinh tế Ninh Cơ vào quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam; bổ sung quy hoạch KCN Hồng Tiến và mở rộng KCN Bảo Minh. Hệ thống kết cấu hạ tầng tạo diện mạo mới, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư và tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Trong năm 2020, tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Dệt may Rạng Đông, CCN Thịnh Lâm (Giao Thủy), CCN Yên Dương (Ý Yên), mở rộng CCN Xuân Tiến (Xuân Trường); triển khai thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN Yên Bằng (Ý Yên), Thanh Côi (Vụ Bản). Đáng chú ý, một số dự án giao thông trọng điểm mang tính kết nối với mạng lưới giao thông trong khu vực và hệ thống đường giao thông quốc gia đã hoàn tất hoặc đang được triển khai xây dựng như: cầu Thịnh Long, tuyến đường trục nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh... Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được tập trung chỉ đạo quyết liệt giúp Nam Định trở thành là một trong 3 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cao nhất toàn quốc; các chỉ số PAPI, PCI, PAR INDEX năm 2019 của tỉnh đều tăng bậc so với năm 2018. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt kết quả tích cực, tăng cả về số dự án và số vốn đăng ký đầu tư; trong đó: đã thu hút được 2 nhà doanh nghiệp đầu tiên đầu tư vào KCN Dệt may Rạng Đông xây dựng các dự án dệt, nhuộm công nghệ cao với tổng mức đầu tư lên tới hơn 200 triệu USD; Công ty TNHH Nice Power đã đầu tư dự án nhà máy gia công đế và mũi giày tại xã Giao Tiến (Giao Thủy) với số vốn đăng ký 13 triệu USD. Mới đây Tập đoàn AEON Nhật Bản (Tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nhật Bản, hoạt động trên 10 mảng kinh doanh chính và phát triển cân bằng) đã làm việc với UBND tỉnh, tìm hiểu, xúc tiến cơ hội đầu tư vào địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, trong năm 2020 cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã quyết liệt thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh; đến nay toàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp dương tính với COVD-19 trong cộng đồng. Đồng thời tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương. Nhờ định hướng đúng, nhiều doanh nghiệp dệt may, sản xuất thiết bị y tế, dược phẩm không chỉ vượt qua khó khăn mà còn trụ vững, tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ mới trên thế giới. Giá trị các mặt hàng xuất khẩu nhờ đó cũng tăng cao với tổng kim ngạch ước đạt 2,2 tỷ USD, đạt 100% kế hoạch năm và tăng 9,7% so với năm 2019. Các cơ sở, doanh nghiệp cung ứng hàng hóa và dịch vụ cũng khai thác tối đa nhu cầu của người dân, ngay trong giai đoạn dịch bệnh; đáp ứng kịp thời sự gia tăng bất thường các nhu cầu tích trữ lương thực, thực phẩm. Đáng ghi nhận, tỉnh còn chủ động phát triển sâu, mạnh các lĩnh vực trọng tâm, thế mạnh của địa phương. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng năng suất, chất lượng toàn diện các giống cây trồng, vật nuôi trong tất cả các mùa vụ; chú trọng hỗ trợ cho đầu tư chế biến nông sản tại hàng loạt chương trình, dự án, trong đó có chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đạt nhiều thành tích vượt trội với nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, xuất khẩu. Bên cạnh đó, tỉnh bám sát chỉ đạo của Chính phủ trong thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nằm trong “top” các tỉnh đạt mức giải ngân cao trên cả nước. Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện, thành phố.

Những kết quả nổi bật của năm 2020 là nền tảng tạo nên sự vững tin để các cấp, ngành, các địa phương của tỉnh tiếp tục quyết tâm nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, phát huy trí tuệ tập thể, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong năm mới Tân Sửu, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Toàn tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi một số chỉ tiêu năm 2021: tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP (giá so sánh 2020) tăng từ 8,5% trở lên; giá trị công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 83,5% trong cơ cấu kinh tế; giá trị nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 16,5% trong cơ cấu kinh tế; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng từ 14% trở lên; giá trị xuất khẩu đạt từ 2.500 triệu USD trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng từ 16,5% trở lên; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 5.700 tỷ đồng; có thêm từ 10-15 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao./.

Thanh Thúy