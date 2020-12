Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về xây dựng trong các khu đô thị

Đến nay, trên địa bàn thành phố Nam Định đã phát triển được 4 khu đô thị mới (Hòa Vượng, Mỹ Trung, Thống Nhất và Dệt may Nam Định) với hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ. Cảnh quan môi trường và các công trình công cộng, nhà ở riêng lẻ được các chủ đầu tư, hộ dân thực hiện theo quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc của khu đô thị. Nhờ đó, các khu đô thị đã trở thành những điểm nhấn kiểu mẫu về đô thị văn minh, hiện đại.

Khu đô thị Hòa Vượng (thành phố Nam Định).

Theo quy định của Luật Xây dựng, chủ đầu tư xây dựng các khu đô thị mới ngoài việc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng còn phải xây dựng quy chế quản lý kiến trúc, quy hoạch trong khu đô thị phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt. Tuy nhiên công tác quản lý trật tự xây dựng trong các khu đô thị trên địa bàn thành phố thời gian qua vẫn có tình trạng vi phạm. Không những thế, việc phát hiện vi phạm và chậm xử lý gây thiệt hại về tài sản, khó khăn cho khắc phục hậu quả. Nguyên nhân được xác định là công tác phối hợp giữa chủ đầu tư và các phòng chuyên môn, UBND các phường còn hạn chế; ý thức tự giác chấp hành pháp luật về xây dựng của một số hộ dân chưa cao... Để tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, lập lại kỷ cương về trật tự xây dựng, ngay từ đầu năm 2020, UBND thành phố đã ban hành 3 văn bản chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Quản lý trật tự xây dựng và chủ đầu tư các khu đô thị siết chặt công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng. Đồng chí Nguyễn Trường Anh, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Nam Định cho biết: “Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong năm 2020, Phòng Quản lý đô thị đã tham mưu cho UBND thành phố các biện pháp siết chặt công tác quản lý trật tự xây dựng trong các khu đô thị. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức người dân trong việc tuân thủ quy định về xây dựng”. Nhờ đó, việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng của các tổ chức, cá nhân đã chuyển biến rõ rệt, số lượng hồ sơ đề nghị cấp phép khi có nhu cầu xây dựng ngày càng tăng. Tính đến đầu tháng 11-2020, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết gần 1.100 hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, vượt kế hoạch năm 2020 trước khoảng 2 tháng và dự kiến tổng số giấy phép xây dựng tăng khoảng 40% so với năm 2019. Cùng với đó, Phòng cũng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Quản lý trật tự đô thị và UBND các phường tăng cường công tác quản lý Nhà nước về xây dựng tại các khu đô thị. Phòng đã tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư khu đô thị công khai đồ án quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu đô thị được duyệt. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân và người dân biết để thực hiện đầu tư xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ theo đúng quy định. Giám sát chặt chẽ các chủ đầu tư thứ cấp, các hộ dân thực hiện đầu tư xây dựng đảm bảo phù hợp với giấy phép xây dựng, quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc được duyệt. Yêu cầu Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội nghiên cứu, lập Quy chế quản lý kiến trúc (theo Luật Kiến trúc có hiệu lực từ 1-7-2020) đối với các khu đô thị mới Thống Nhất, Mỹ Trung để các sở, ngành thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Đối với Khu đô thị Dệt may Nam Định, trong tháng 10-2020, Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị và UBND các phường Trần Đăng Ninh, Năng Tĩnh làm việc với Công ty Cổ phần phát triển đô thị Dệt may Nam Định để thống nhất một số nội dung quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng. UBND thành phố chỉ đạo Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dệt may Nam Định tập trung, quyết liệt thực hiện vai trò trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý quy hoạch, kiến trúc và trật tự đô thị theo Luật Xây dựng, chỉ đạo của UBND tỉnh và thành phố về quản lý xây dựng. Đây là cơ sở để UBND thành phố tiếp nhận bàn giao khi Công ty hoàn thành dự án. Yêu cầu Công ty hướng dẫn các hộ xây dựng nhà ở riêng lẻ tại khu đô thị phải có hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải cấp giấy phép theo quy định của Luật Xây dựng hiện hành và theo đề nghị của các hộ dân). Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện đúng Quy chế quản lý về quy hoạch, kiến trúc khu đô thị. Phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND thành phố Nam Định và các phường có liên quan trong công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc và các hoạt động xây dựng trong Khu đô thị theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm để xử lý kịp thời, không để phát sinh phức tạp. Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến quy hoạch chi tiết, quy chế xây dựng khu đô thị cho UBND các phường Trần Đăng Ninh, Năng Tĩnh và Đội Quản lý trật tự đô thị để theo dõi, giám sát và kịp thời xử lý các vi phạm phát sinh. UBND các phường Trần Đăng Ninh, Năng Tĩnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo phân cấp tại Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 20-6-2018 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định. Phối hợp các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ngay từ ban đầu; đối với các vi phạm (trên địa bàn quản lý) vượt quá thẩm quyền phải lập biên bản vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng và báo cáo UBND thành phố để xử lý; tổ chức lực lượng thực hiện cưỡng chế khắc phục tháo dỡ đối với các trường hợp vi phạm theo quyết định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị chuyên môn, chủ đầu tư các khu đô thị và UBND các phường tích cực triển khai phối hợp, thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các công trình trên địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về trật tự xây dựng. Những giải pháp quyết liệt, đồng bộ trên được kỳ vọng trong thời gian tới, công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố sẽ có những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng thành phố Nam Định trở thành đô thị văn minh, hiện đại./.

