Mỹ Thành vững bước hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao

Là 1 trong 2 xã được lựa chọn xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao của huyện Mỹ Lộc, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Mỹ Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các thôn, xóm và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng chung tay góp sức hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao góp phần cải thiện ngày càng tốt hơn chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đường trục thôn Động Phấn, xã Mỹ Thành được đầu tư đảm bảo đạt chuẩn đường nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Đào Văn Quảng, Chủ tịch UBND xã khẳng định: “Nhiệm kỳ qua, xã đã tạo đột phá về bộ mặt nông thôn với bước đệm hoàn thành xây dựng NTM vào năm 2018. Trên nền tảng đó, để thực hiện mục tiêu xây dựng NTM nâng cao trong năm 2020, xã quyết tâm phát huy sức mạnh vật chất, tinh thần của cộng đồng, nhân dân, huy động mọi nguồn lực xây dựng cuộc sống chất lượng, văn minh, an toàn trên quê hương”. Đảng uỷ, UBND xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề, đề án xây dựng NTM nâng cao, xây dựng các kế hoạch công tác chi tiết cho các chương trình hành động xây dựng NTM nâng cao, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho thành viên. Một mặt, xã quyết tâm duy trì bền vững 19 tiêu chí NTM, song song với đó là thực hiện 19 tiêu chí NTM nâng cao, phấn đấu không để nợ đọng xây dựng cơ bản và có ít nhất 1, 2 đơn vị thôn/xóm kiểu mẫu. Xã đã tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng NTM nâng cao trên nguyên tắc tận dụng các công trình đã có, chỉ xây dựng mới các hạng mục chưa có hoặc xuống cấp không đáp ứng yêu cầu, không thể nâng cấp cải tạo để giải quyết khó khăn về vốn và nguồn lực. Kế thừa và lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia khác để đầu tư. Đối với dự án cấp xã quản lý, tập trung huy động tối đa nguồn ngân sách phân bổ, đẩy mạnh xã hội hoá để thanh quyết toán dứt điểm trong năm 2020, không để nợ đọng. Đối với các công trình, dự án cấp thôn/xóm quản lý, tuyên truyền vận động người dân đóng góp kết hợp với cơ chế hỗ trợ của xã để hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao như xây dựng cánh đồng lớn, vùng sản xuất an toàn, vùng chuyển đổi, xây dựng nhà văn hoá, trường học, trạm y tế, đường dong ngõ xóm, hệ thống xử lý nước thải, phân loại rác tại nguồn… Năm 2020, xã đã hoàn thành đầu tư xây dựng mới đơn nguyên 3 tầng 12 phòng học, cải tạo dãy nhà 2 tầng 8 phòng học kết hợp mở rộng thêm 1.000m2 khuôn viên trường tiểu học với tổng mức đầu tư gần 10 tỷ đồng đảm bảo đạt chuẩn cấp độ 2 quốc gia. Tiếp tục hỗ trợ 2 xóm: Cư Nhân và Động Phấn xây dựng mới nhà văn hoá với mức 50 triệu đồng/nhà văn hoá. Cải tạo, nâng cấp tuyến đường kiểu mẫu kết hợp lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại thôn Động Phấn với tổng mức đầu tư 60,5 triệu đồng. Duy tu bảo dưỡng nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng các khu dân cư tại 13 thôn, xóm với số tiền 60 triệu đồng. Cải tạo, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi nội đồng trên toàn xã với tổng mức đầu tư 144 triệu đồng. Đối với tiêu chí về môi trường NTM nâng cao, xã tập trung phối hợp với các hội, đoàn thể vận động nhân dân tiếp tục trồng hoa bên đường tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Công tác vệ sinh môi trường hàng ngày, phong trào “Chủ nhật xanh” luôn được nhân dân đồng tình thực hiện nền nếp, hiệu quả. Đến nay, đã có 6,6km các tuyến đường huyện, xã, thôn, xóm trên địa bàn xã được trồng các loại cây hoa, cây bóng mát. Nhằm thực hiện phân loại rác thải tại nguồn thành công, bước đầu xã lựa chọn các thôn Cư Nhân và Động Phấn là 2 đơn vị thí điểm trước khi nhân rộng trên địa bàn toàn xã. Theo đó, xã bố trí lắp đặt 250 bể chứa rác và 250 cặp thùng rác hai ngăn phục vụ yêu cầu phân loại rác vô cơ và hữu cơ tại 2 thôn. Bên cạnh đó, xã cũng chủ động triển khai xây dựng bể xử lý nước thải sinh hoạt tại 5 xóm: 1, 2, Dị Sử, An Cổ, Cư Nhân để đảm bảo nguồn nước an toàn trước khi xả thải ra môi trường. Trên các cánh đồng, xã bố trí bổ sung thêm 20 bể xi măng chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật. Với các giải pháp đồng bộ trên, xã quyết tâm hoàn thành “sạch từ đồng về làng; từ làng đến thôn, xóm; từ thôn, xóm đến xã”. Đối với các tuyến đường dong ngõ xóm, xã tập trung hoàn thiện hệ thống rãnh thoát nước dọc 2 bên đường, kết hợp điều chỉnh hệ thống cột điện, đèn chiếu sáng đảm bảo theo tiêu chí NTM nâng cao. Về nông nghiệp, xã đã xây dựng được vùng sản xuất lúa an toàn tại xứ đồng Trại Chuối, thôn Cư Nhân với quy mô 2,5ha sản xuất lúa Bắc thơm số 7 vào vụ xuân và nếp cái hoa vàng vào vụ mùa. Đến nay qua rà soát đánh giá xã đã đạt 17/19 tiêu chí NTM nâng cao.

Thời gian tới, xã tiếp tục tranh thủ các nguồn lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng khu dân cư tập trung tại thôn An Cổ; tích cực hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng 2km tỉnh lộ 485B kéo dài qua 6 xóm của xã. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là tuyến đường huyết mạch thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại dịch vụ của xã trong thời gian tới. Đồng thời, đề xuất huyện phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng chợ mới tại xóm 5 và 6 quy mô 1ha ngay sát tỉnh lộ 485B, xây dựng khu thương mại dịch vụ Mỹ Thành tại thôn An Cổ với diện tích 3,2ha. Phối hợp với chủ đầu tư dự án nhà máy điện rác đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng, sớm đưa công trình vào khai thác, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, rác thải sinh hoạt nông thôn của xã và các địa phương lân cận. Tập trung lựa chọn sản phẩm chủ lực của địa phương tham gia chương trình OCOP “Mỗi xã một sản phẩm”. Xã phấn đấu năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 54,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội còn 0,27%; các thôn Cư Nhân, Động Phấn hoàn thành xây dựng thôn/xóm kiểu mẫu; xã cơ bản đạt xã NTM nâng cao./.

Bài và ảnh: Đức Toàn