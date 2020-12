Hội chợ Công Thương Khu vực phía Bắc - Nam Định năm 2020: Tôn vinh thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội và thương mại doanh nghiệp

Nằm trong chuỗi sự kiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, UBND tỉnh Nam Định tổ chức Hội chợ Công Thương Khu vực phía Bắc - Nam Định năm 2020 tại Quảng trường Hòa Bình (thành phố Nam Định) nhằm quảng bá thế mạnh, tiềm năng kinh tế; thu hút đầu tư.

Sản phẩm rau sạch của Hợp tác xã DVNN Nam Cường (Ý Yên) sẽ tham gia Hội chợ.

Hội chợ Công Thương Khu vực phía Bắc - Nam Định năm 2020 được tổ chức từ ngày 19 đến 25-12-2020 tại Quảng trường Hòa Bình, thành phố Nam Định với gần 300 gian hàng tiêu chuẩn, chia làm 4 khu vực: trưng bày và bán các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu, sản phẩm nông nghiệp sạch, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề truyền thống của các đơn vị, doanh nghiệp... Hội chợ giới thiệu các thành tựu kinh tế, văn hoá, xã hội, các tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi thu hút, hợp tác đầu tư; quảng bá sản phẩm hàng hoá tiêu biểu, làng nghề của tỉnh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; tạo điều kiện để các doanh nghiệp giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển sản xuất trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến kinh tế suy giảm.

Sản phẩm OCOP của huyện Hải Hậu tham gia Hội chợ.

Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương), Công ty Cổ phần tập đoàn Thương Mại và truyền thông Bắc Hà đã mời gọi, hướng dẫn trên 100 doanh nghiệp ở trong và ngoài tỉnh tham gia hội chợ. Trong đó, trên địa bàn tỉnh có 40 doanh nghiệp của Hiệp hội nông sản sạch Nam Định, các doanh nghiệp dệt, may và cơ sở kinh doanh tại các làng nghề truyền thống trên địa bàn tham gia trên 70 gian hàng với hàng chục sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh như: Gạo sạch Toản Xuân, rau sạch Nam Cường (Ý Yên), trứng gà Tamago (Mỹ Lộc), nước mắm Ninh Cơ, bánh nhãn Yên Định (Hải Hậu), nông sản sấy khô Minh Dương (thành phố Nam Đinh), tép moi, chả cá Hùng Vương (Giao Thủy)... Ban Tổ chức Hội chợ cho biết các sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu ở hội chợ đều đảm bảo an toàn, truy xuất được nguồn gốc và được đông đảo người dân ưa chuộng với mức tiêu thụ lớn. Anh Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hiệp hội nông sản sạch Nam Định cho biết: Trong suốt một năm qua dịch bệnh khiến cho các doanh nghiệp trong Hiệp hội bị ảnh hưởng lớn. Khó khăn là vậy nhưng các doanh nghiệp đã năng động tìm thị trường, đổi mới sản phẩm và nỗ lực hoàn thiện sản phẩm theo các tiêu chí của chương trình OCOP nên đã đạt hiệu quả cao. Tham gia Hội chợ là dịp để các doanh nghiệp trong hiệp hội nói riêng giới thiệu đến người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao hướng đến sự tiện dụng của người tiêu dùng. Việc tổ chức Hội chợ thể hiện sự quan tâm hỗ trợ của UBND tỉnh, các ngành chức năng đồng hành với doanh nghiệp nỗ lực trong giai đoạn khó khăn này. Tương ứng với các doanh nghiệp trong tỉnh, các doanh nghiệp trực thuộc 15 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc cũng mang đến Hội chợ những sản phẩm tiêu biểu mang đặc trưng, phong cách vùng miền của mình như: Chè Thái Nguyên, Tuyên Quang; miến dong Phú Thọ, Lạng Sơn; nấm ăn, nấm dược liệu Lào Cai; Cơm cháy, mắm cáy Ninh Bình; gạo thơm Thái Bình, Hải sản, dược liệu Quảng Ninh… Trong đó hầu hết các sản phẩm đều đảm bảo các yêu cầu về nhãn mác, quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm được lựa chọn xếp hạng sản phẩm OCOP của các địa phương. Bên cạnh đó còn có các doanh nghiệp tổ chức dịch vụ du lịch, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, tư vấn xúc tiến thương mại, du học... cũng trưng sản phẩm của mình để người tiêu dùng tìm kiếm cơ hội việc làm trong và ngoài nước.

Mô hình rau trồng theo phương pháp thủy canh của Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) giới thiệu tại Hội chợ.

Đồng chí Đặng Ngọc Rung, Phó Giám đốc Sở Công Thương, đại diện Ban tổ chức Hội chợ cho biết: Do đặc thù Hội chợ Công Thương Khu vực phía Bắc - Nam Định năm 2020 diễn ra trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp nên Ban tổ chức đặc biệt chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và các biện pháp y tế quy định: cung cấp miễn phí dung dịch sát khuẩn và yêu cầu khách hàng, người tham gia Hội chợ phải đeo khẩu trang khi đến tham gia các hoạt động tại hội chợ. Trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến nguy cơ dịch bệnh COVID-19 trở lại, Ban tổ chức sẵn sàng phương án dừng Hội chợ để đảm bảo an toàn cho người dân. Quan tâm thực hiện hiệu quả, đúng quy định các nhiệm vụ: đảm bảo vệ sinh, môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự, bố trí bãi để xe hợp lý. Thực hiện nghiêm quy định về quảng cáo, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng các sản phẩm hàng hoá cung ứng cũng như các quy định trong hoạt động biểu diễn văn hoá… không để tình trạng các gian thương tranh thủ trà trộn hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trong hội chợ, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, làm mất uy tín, ý nghĩa của hội chợ thương mại. Các ngành chức năng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, hàng ăn phải đảm bảo cung ứng dịch vụ an toàn, chất lượng, đảm bảo các biện pháp phòng tránh dịch bệnh hiệu quả. Ngành Y tế phối hợp đơn vị tổ chức lắp đặt thiết kế Hội chợ tiến hành sát khuẩn toàn bộ hệ thống thiết bị linh kiện mang đến Hội chợ trước khi lắp đặt, đưa vào sử dụng phục vụ người dân.

Hội chợ Công Thương Khu vực phía Bắc - Nam Định năm 2020 là sự kiện khuyến công, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư quy mô lớn. Đây là hành động kịp thời, trọng tâm của Bộ Công Thương, UBND tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tìm kiếm đối tác cung ứng nguyên liệu, tiêu thụ hàng hóa cũng như phát triển sản phẩm mới theo xu hướng tiêu dùng của người dân trong đại dịch./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương