Nam Hồng huy động nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Sau gần 2 năm nỗ lực triển khai chương trình xây dựng NTM nâng cao, cuối tháng 9-2020, xã Nam Hồng đã được UBND tỉnh công nhận là 1 trong 13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019.

Công trình Trường Tiểu học Nam Hồng có tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục cuối cùng để khánh thành, đưa vào sử dụng trong dịp 20-11-2020.

Xã Nam Hồng nằm ở phía đông huyện Nam Trực, có diện tích tự nhiên gần 814ha với dân số trên 8.800 người. Đồng chí Đặng Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, xã tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tạo động lực phát triển toàn diện kinh tế - xã hội theo các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Trong các năm 2018, 2019 xã đã huy động từ các nguồn được trên 6,6 tỷ đồng (nguồn ngân sách xã chiếm 84,1%; nhân dân đóng góp 15,9%) để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật. Trong đó có gần 2,4 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn đảm bảo kết nối với các tuyến đường huyết mạch của tỉnh, của huyện; 3,7 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình cơ sở vật chất văn hóa; cơ sở vật chất trường học; cải tạo cảnh quan môi trường. Hệ thống thủy lợi được đầu tư cải tạo, nâng cấp đảm bảo phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp và ứng phó với các tình huống thiên tai. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, kênh mương được đầu tư đồng bộ giúp xã tạo sức bật về phát triển kinh tế nông nghiệp. Hệ thống giao thông nông thôn gồm đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa với chiều dài 16,56km (đạt 88%); 100% trục đường dong, ngõ xóm được bê tông hóa đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa. Nhiều công trình giao thông nông thôn được nâng cấp gồm 700m đường dong xóm Đông Thành, 400m đường xóm Đông Thành; 400m đường các xóm Hồng Đoàn, Phú Bình. Ngoài ra, xã còn đầu tư 1,2 tỷ đồng kè đường bờ Nam sông Bách Tính; đầu tư 1,5 tỷ đồng xây dựng rãnh thoát nước đường liên xã Nam - Ninh - Hải đoạn trên địa bàn; đồng thời vận động nhân dân tạo điều kiện tối đa cho đơn vị thi công đường Nam - Ninh - Hải đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình. Đến đầu tháng 11-2020, công trình đường Nam - Ninh - Hải đoạn qua địa bàn xã đang được nhà thầu chuẩn bị các điều kiện để thảm nhựa. Để tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp trên các tuyến đường, xã đã tổ chức rà soát, giao chỉ tiêu bổ sung cho các xóm hoàn thiện hệ thống cây xanh, cây bóng mát và trồng hoa ven các tuyến đường. Xã đã có 1 tuyến đường dài 1,5km trong khu dân cư có hàng cây bóng mát; 4 tuyến đường hoa trong khu dân cư với tổng chiều dài gần 5km. Xã cũng đầu tư trên 300 triệu đồng lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng riêng biệt (cột thép, đèn led có chao chụp đồng bộ, dây điện đi ngầm) tại các tuyến đường 487B (tuyến nhánh) qua trụ sở UBND xã; tuyến đường trục xã và trên đường Liên Tỉnh... Đồng thời, xã cũng vận động các xóm, các dong ngõ huy động nhân dân đóng góp để lắp đặt hệ thống chiếu sáng riêng biệt. Nhờ đó, đến năm 2020, 100% các khu dân cư, đường trục thôn, xóm của xã đã có hệ thống chiếu sáng riêng biệt đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân, xã đã đầu tư 1,5 tỷ đồng xây dựng Trạm cấp nước sạch do xã quản lý; đến nay 100% hộ dân trong xã cho được sử dụng nước sạch đảm bảo cả về lưu lượng và chất lượng. Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia và xanh - sạch - đẹp. Hệ thống cơ sở vật chất trường học tiếp tục được xã quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp. Trong đó công trình Trường Tiểu học Nam Hồng quy mô 2 tầng, 20 phòng học, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ có tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng đang trong giai đoạn hoàn thành các hạng mục cuối cùng để khánh thành, đưa vào sử dụng trong dịp 20-11-2020. Trường THCS cũng được đầu tư 2 tỷ đồng xây dựng nhà đa năng. Nhờ vậy, cả 3 cấp trường: mầm non, tiểu học, THCS đều đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Trường THCS Nam Hồng là trường chuẩn quốc gia, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; các trường tiểu học và mầm non đều đạt chuẩn quốc gia.

Sau 2 năm triển khai thực hiện xây dựng NTM nâng cao xã Nam Hồng đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng như: cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, sản xuất nông nghiệp phát triển, đưa thu nhập của người dân tăng 1,8 lần so với năm 2017, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị cao, liên kết và tiêu thụ sản phẩm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,6% năm 2019.

Phát huy những kết quả đã đạt được, xã Nam Hồng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác đạt 115 triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 110 triệu đồng/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng chính sách bảo trợ xã hội giảm xuống dưới 0,15%; 100% khu dân cư đạt khu dân cư văn hoá NTM; xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Để hoàn thành mục tiêu đó, thời gian tới, xã Nam Hồng chủ trương tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Trước mắt, xã tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư xây dựng khu dân cư tập trung rộng 2ha tại xóm Hồng An (hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500), điểm dân cư mới ở xóm Hồng Thuận; thi công hoàn thiện công trình sân thể thao 5 xóm: Hồng Tiến, Hồng Đoàn, Thượng Phú, Hồng Đại, Hồng Cát; đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống phòng học và hạng mục phụ trợ của các trường THCS, mầm non./.

Bài và ảnh: Thành Trung