"Đòn bẩy" thoát nghèo vững chắc tại Ý Yên

Là một trong những đơn vị có dư nợ tín dụng lớn nhất tỉnh, những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Ý Yên đã và đang phát huy tốt vai trò là “đòn bẩy” kinh tế giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác được tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần đảm bảo các mục tiêu an sinh xã hội của huyện.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH huyện Ý Yên, cô Hà Thị Biên ở thôn Bến, xã Yên Khánh đã đầu tư nuôi bò sinh sản, tạo thu nhập ổn định cho gia đình, vươn lên thoát nghèo.

Có mặt tại xưởng đồ gỗ mỹ nghệ tại xóm Bắc Sơn, xã Yên Tiến, tiếng máy cưa gỗ, xẻ, khoan đục vang lên không ngớt, tiếng thợ í ới gọi đôn đốc việc râm ran cả góc xóm. Chị Phạm Thị Huyền, chủ xưởng gỗ Quyết Huyền cho biết: “Giữa năm 2019, được Hội Phụ nữ xã tạo điều kiện, tôi đã được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH huyện để đầu tư máy đục CNC. Đến nay, gia đình đã có 2 máy CNC chuyên đục chân gỗ tủ thờ, bàn, ghế, giường, công suất mỗi máy từ 300-400 bộ sản phẩm/ngày. Chất lượng, sản lượng sản phẩm tăng rõ rệt nên đơn đặt hàng ngày càng nhiều, bình quân mỗi năm gia đình thu lãi từ xưởng gỗ hơn 200 triệu đồng. Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH tạo “đòn bẩy” động viên gia đình mạnh dạn đầu tư máy móc, nâng cao chất lượng sản phẩm mà tăng thêm thu nhập kinh tế khá giả hơn. Thời gian tới, chắc chắn gia đình tôi sẽ tiếp tục “nhờ cậy” vốn tín dụng của Ngân hàng CSXH huyện để đầu tư mở rộng sản xuất”. Bà Hà Thị Biên (58 tuổi) thôn Bến, xã Yên Khánh vốn là hộ cận nghèo của xã cũng nhờ vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH giúp tạo sinh kế mới, tháo gỡ khó khăn về kinh tế của gia đình. Ông bà đều “có tuổi”, bản thân bà lại bị bệnh tiểu đường nên thường xuyên đau ốm, không thể lao động nặng đã thế lại chi phí thuốc men nên kinh tế gia đình hết sức eo hẹp vì nguồn thu chỉ trông vào sản xuất nông nghiệp thuần tuý. Đầu năm 2019, được Hội Phụ nữ xã tín chấp cho bà vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH huyện để mua 1 cặp bò sinh sản để ông bà chăm sóc. Hiện cặp bò sinh sản của gia đình phát triển khá tốt, tạo thu nhập ổn định cho gia đình, nợ lãi được trả đầy đủ. Dư nợ của gia đình hiện chỉ còn 40 triệu đồng. Bà Biên tâm sự: “Gia đình chúng tôi rất trân trọng và cảm ơn Ngân hàng CSXH huyện đã tạo điều kiện cho bà con được vay vốn dễ dàng. Nguồn vốn tín dụng đã thực sự giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn về kinh tế, dần ổn định cuộc sống và từng bước thoát nghèo”.

Để giúp người nghèo, các đối tượng chính sách tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi thuận lợi, Ngân hàng CSXH huyện Ý Yên đã tập trung tiết giảm chi phí, đồng thời tăng cường sự giám sát của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc quản lý vốn tín dụng chính sách. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã. Chỉ đạo các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK và VV) phân công thành viên trực tiếp xuống từng hộ gia đình vay vốn đôn đốc, động viên và hướng dẫn các hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay. Hàng tháng, các tổ chức nhận ủy thác nguồn vốn phối hợp với tổ trưởng các tổ TK và VV rà soát các khoản nợ, lãi; đôn đốc các hộ chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ vay vốn mới để kịp thời giải ngân. Đối với chương trình cho vay giải quyết việc làm, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền những ưu đãi của nguồn vốn vay đến người dân, Ngân hàng CSXH còn không ngừng cải tiến quy trình thẩm định, tạo điều kiện giải ngân thuận lợi, nhanh chóng. Chỉ đạo các tổ TK và VV thực hiện tốt việc giải ngân cho vay các chương trình tín dụng được bổ sung nguồn vốn, nhất là các chương trình cho vay nước sạch, giải quyết việc làm, học sinh sinh viên đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo. Duy trì, đổi mới nội dung, phương pháp giao ban giữa Ngân hàng CSXH huyện và các hội, đoàn thể nhận uỷ thác, tổ trưởng tổ TK và VV theo định kỳ để đánh giá kết quả hoạt động và kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, phát huy những việc làm tốt. Thực hiện công khai thông tin về chính sách tín dụng của Chính phủ, công khai danh sách hộ vay vốn, đảm bảo tính khách quan dân chủ, tạo điều kiện cho người dân kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng tại cơ sở.

Tính đến hết ngày 19-10-2020, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng CSXH huyện Ý Yên đạt 503 tỷ 731 triệu đồng, tăng 25 tỷ 219 triệu đồng so với đầu năm, đạt 100% kế hoạch của năm. Nhiều chương trình đạt dư nợ vượt mức kế hoạch đề ra như cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (101%); cho vay hộ mới thoát nghèo (102%). Tính từ đầu năm đến nay, Ngân hàng CSXH huyện đã giải ngân cho 4.149 hộ vay vốn, nâng tổng số toàn huyện có 17.550 hộ được tiếp cận với vốn tín dụng ưu đãi. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,13% so với tổng dư nợ. Thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện Ý Yên phấn đấu bảo đảm tất cả hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách và các đối tượng chính sách khác thuộc đối tượng thụ hưởng vốn tín dụng chính sách theo quy định của Nhà nước đều được tiếp cận nhanh chóng, thuận lợi với nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH tỉnh. Nỗ lực hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, kế hoạch tài chính hàng năm, giữ vững chất lượng tín dụng… góp phần giảm nghèo vững chắc, chống tái nghèo và bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương./.

Bài và ảnh: Đức Toàn