Mô hình trồng cây ổi ở Hải Vân

Nhiều năm qua, mô hình trồng ổi sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm đã đem lại việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân ở xã Hải Vân (Hải Hậu). Đến các vườn trồng ổi ở Hải Vân, ít ai có thể rời mắt khỏi những vườn ổi xanh um tùm, trải dài khắp xã. Đó là thành tựu từ mô hình trồng cây ăn quả sạch theo phương pháp hữu cơ của nhân dân trong xã.

Ông Ngô Văn Thủ, xóm 2, xã Hải Vân chăm sóc vườn ổi của gia đình.

Năm nay, các hộ trồng ổi lê trên địa bàn xã Hải Vân “trúng” lớn. Với sản lượng thu hoạch lúc cao điểm đạt 3-4 tạ/ngày, giá bán trung bình 15 nghìn đồng/kg, gia đình ông Ngô Văn Thủ ở xóm 2 thu nhập trên 100 triệu đồng/vụ từ vườn ổi. Là một trong những người đầu tiên trồng ổi từ những năm 1990, mô hình trồng ổi của ông Thủ nhiều năm liền cho thu nhập cao, được nhiều người dân đến tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm. Còn nhớ, những năm 1990, gia đình ông bắt tay vào tạo dựng cơ nghiệp từ việc trồng cây ăn quả, cây màu trên diện tích ruộng, vườn của gia đình. Vừa làm, ông vừa trăn trở phải tìm ra những cây, con mới phù hợp với đồng đất quê hương. Tại địa phương, phong trào trồng ổi được người dân truyền tai nhau và với sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông xã, gia đình ông đã chuyển diện tích 2 sào vườn sang trồng ổi. Nhờ chịu khó học hỏi cách trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật nên vườn ổi nhà ông phát triển tốt, cho quả đều. Theo kinh nghiệm của ông Thủ, trồng và chăm sóc ổi không khó nhưng đòi hỏi sự cần mẫn, chăm chỉ của người làm vườn. Thông thường, mỗi cây ổi được trồng cách nhau khoảng 3m. Ổi trồng khoảng 1 năm sẽ cho thu hoạch. Muốn ổi đạt chất lượng cao, cho quả to cần phải chăm bón từ lúc mới ra hoa, thường xuyên vun gốc và xới tơi đất để rễ cây phát triển, đồng thời cắt đi những cành lá sát chân gốc để tạo sự thông thoáng cho cây và giúp cây nuôi trái; khi quả non to khoảng bằng ngón tay cái, phải dùng túi ni-lông để bọc từng quả một vừa giúp tránh sâu bệnh, vừa tạo mẫu mã đẹp, dễ tiêu thụ. Ổi chính vụ được thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 10. Vào thời điểm này, mỗi ngày gia đình ông bán khoảng 1 tạ ổi cho các thương lái ở trong huyện và các huyện lân cận như Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy… với mức giá ổn định từ 10-12 nghìn đồng/kg. Ông Thủ cho biết: “Giống ổi lê có ưu điểm quả ăn giòn, có vị ngọt đậm, quả đẹp, được thị trường ưa chuộng. Đặc biệt, cây rất dễ trồng, phù hợp với nhiều loại đất khác nhau, ra quả quanh năm, trên cây lúc nào cũng vừa có hoa, vừa có quả non và quả đang cho thu hoạch, mang lại thu nhập đều đặn hàng ngày cho gia đình”. Do có kinh nghiệm trồng ổi lâu năm nên ông Thủ nắm rõ thời điểm sinh trưởng và phát triển của cây, chủ động phòng trừ các loại sâu bệnh lúc giao mùa cũng như áp dụng kỹ thuật để điều chỉnh các lứa quả trên cây sao cho phù hợp. Vì vậy, quả ổi của gia đình ông luôn bảo đảm về mẫu mã, chất lượng và sản lượng. Giá bán ổi năm nay tuy không cao nhưng duy trì ổn định, quả loại 1 gia đình ônh xuất bán cho thương lái với giá 10-15 nghìn đồng/kg, còn loại nhỏ hơn từ 8-10 nghìn đồng/kg.

Nắm bắt được nhu cầu thị trường ưa chuộng quả ổi, đặc biệt là vị ngọt, thanh mát nên người dân trong xã đã mở rộng diện tích hoặc chuyển đổi sang trồng ổi. Theo kinh nghiệm của nhiều nhà vườn, năm nay, mặc dù giá ổi không cao như một vài năm trước nhưng giá bán luôn ổn định. Để trồng ổi đạt năng suất, chất lượng, người trồng ổi cần bảo đảm thực hiện các bước như: Làm cỏ, lên luống, vệ sinh vườn; cắt tỉa cành tăm, cành khô, cành bị sâu bệnh thời kỳ cây có quả và sau mỗi lần thu hoạch để cây có sức bật mầm mới, thoáng và hạn chế sâu bệnh hại, đặc biệt là sâu róm, ong châm. Quá trình sinh trưởng của cây ưu tiên sử dụng các loại phân hữu cơ (phân gà ủ hoai mục sau 6 tháng) hoặc phân vi sinh, không sử dụng phân bón hóa học. Khi được bón những loại phân trên, bộ rễ cây phát triển khỏe vì được cung cấp đầy đủ các nguyên tố đa vi lượng, cây ổi phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, cho quả giòn và ngọt. Bên cạnh đó, khi cần dùng thuốc hóa học phun trừ sâu bệnh gây hại phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”. Để đảm bảo vệ sinh an toàn sản phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, được thị trường tiêu dùng ưa chuộng, thì chất lượng quả ổi phải sạch, an toàn, không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; quả to, có dáng mã đẹp, chất lượng ăn giòn, ngọt. Trong quá trình trồng và chăm sóc cây, người dân còn chủ động điều chỉnh thời điểm cây ra hoa, kết trái theo ý muốn bằng cách bấm ngọn, hoa và lộc cây. Do đó, ổi cho quả quanh năm và không chín đồng loạt nên bà con thu hoạch không bị dồn vụ, ổi tiêu thụ nhanh, bán được giá, từ đó, tránh tình trạng “được mùa rớt giá”. Về hiệu quả kinh tế, cây ổi cho thu nhập cao hơn nhiều lần trồng lúa. Với các ưu thế, không tốn nhiều công chăm sóc, chi phí đầu tư ban đầu ít, tuổi thọ cây khá cao, khoảng 5-6 năm và nhanh cho thu hoạch nên khả năng đạt doanh thu đối với các chủ nhà vườn rất nhanh.

Nhờ chuyển đổi cây trồng và áp dụng đúng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, nhiều hộ dân ở xã Hải Vân đã thu được những thành công từ việc trồng cây ổi. Với những đặc tính ưu việt về giá trị kinh tế, mô hình trồng ổi được nhân rộng sẽ giúp người nông dân có thêm hướng đi mới để vượt khó làm giàu./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh