Dịch vụ giúp việc nhà theo giờ

Cuộc sống ngày càng phát triển, nhiều người bận rộn với công việc ở cơ quan, kinh doanh, buôn bán nên không có thời gian dọn nhà hay làm việc nhà. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều cá nhân đã thành lập công ty hay tạo nhóm để mở dịch vụ giúp việc gia đình theo giờ. Hiện nay, dịch vụ giúp việc gia đình theo giờ đã và đang là xu thế được nhiều gia đình có điều kiện lựa chọn vì thời gian linh hoạt, chi phí hợp lý, không làm đảo lộn sinh hoạt của gia đình.

Chị Nguyễn Thị Ngọ, xã Điền Xá (Nam Trực) làm dịch vụ dọn nhà theo giờ đem lại thu nhập ổn định.

Công ty TNHH nhà sạch Đức Dương (thành phố Nam Định) thành lập năm 2013, có giấy phép hoạt động do các cơ quan có thẩm quyền cấp, là địa chỉ uy tín được nhiều người tìm đến. Người lao động có nhu cầu đi làm giúp việc đến Công ty để nộp hồ sơ. Đội ngũ nhân viên Công ty sẽ đi thẩm định lại thông tin của người lao động; sau đó giới thiệu gia chủ phù hợp cho người lao động và ký kết hợp đồng. Đặc biệt Công ty luôn giám sát chặt chẽ những nhân viên của mình, đảm bảo đúng và đủ quyền lợi, trách nhiệm của cả 3 bên là gia chủ, Công ty và người giúp việc. Nếu khách hàng có bất cứ điều gì không hài lòng về dịch vụ có thể gọi qua tổng đài chăm sóc khách hàng. Như vậy, các gia đình có nhu cầu thuê người giúp việc sẽ không phải mất nhiều thời gian và công sức tìm người, chỉ cần nêu những yêu cầu cụ thể thì ngay lập tức trong thời gian ngắn sẽ có được người giúp việc phù hợp. Anh Ngô Văn Dương, giám đốc Công ty cho biết: “Đến nay, Công ty đã hoạt động được hơn 7 năm. Trước khi dịch vụ giúp việc gia đình đi vào hoạt động, chúng tôi đã khảo sát thị trường và nhận thấy thị trường thành phố rất tiềm năng, nhu cầu cần người giúp việc theo giờ rất cao. Hoạt động dịch vụ chủ yếu là tổng vệ sinh các công trình sau xây dựng, dọn dẹp nhà riêng hoặc làm giúp việc theo giờ/buổi/ngày, tùy theo yêu cầu của khách hàng. Để đảm bảo dọn dẹp các công trình lớn cũng như đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, ngoài đầu tư máy móc hiện đại Công ty còn tập huấn, trang bị kỹ thuật, kỹ năng điều khiển thiết bị, máy móc và cách dùng chế phẩm công nghiệp”. Anh Dương cho biết thêm, trung bình mỗi tháng Công ty giới thiệu khoảng 60-70 người lao động đi làm giúp việc nhà. Có những thời điểm Công ty không có đủ người lao động để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Không đòi hỏi trình độ, tay nghề khắt khe như nhiều nghề khác, giúp việc nhà theo giờ cần nhất là sự siêng năng, thật thà. Vì vậy, nhiều chị em đã có việc làm phù hợp và thu nhập ổn định từ sức lao động chân chính của mình. Khi được hỏi tại sao lại chọn công việc này, bà Nguyễn Thị Ngọ, xã Điền Xá (Nam Trực) đang dọn nhà cho một gia chủ ở thành phố Nam Định cho biết: “Tôi làm giúp việc theo giờ đã 4 năm, công việc chủ yếu là dọn vệ sinh nhà cửa. Giúp việc nhà theo giờ sẽ giúp mình tự chủ được thời gian, có điều kiện chăm sóc gia đình. Ban đầu, chỉ là tận dụng buổi nông nhàn nhưng gần đây, do nhu cầu của khách hàng tăng cao nên tôi cùng một chị khác cùng nhận việc. Công việc đều đặn quanh năm, vào dịp cận tết thì làm không hết việc”. Chị Phạm Thị Tuất, xã Nam Toàn (Nam Trực) cũng có nguồn thu nhập ổn định nhờ làm giúp việc nhà theo giờ. Chị chia sẻ: “Giúp việc nhà theo giờ cho thu nhập cao hơn so với làm cố định. Mỗi ngày tôi có thể nhận dọn dẹp cho từ 3-4 nhà; mỗi nhà dọn dẹp trong vòng 2 tiếng và được trả 100 nghìn đồng. Chưa kể mình làm tốt, siêng năng, thật thà thì sẽ được gia chủ thưởng thêm tiền, quà hoặc quần áo”. Hiện nay nhiều gia đình công nhân viên chức có con nhỏ hoặc người già ốm đau đã chọn giải pháp thuê người giúp việc theo giờ thay vì thuê người ở lại như trước đây, vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm chi phí. Chị Phạm Hồng Nhung (thành phố Nam Định) vì bận rộn với công việc nên cũng sử dụng dịch vụ giúp việc theo giờ. Chị Nhung cho biết: “Gia đình tôi có 2 con nhỏ đều đi học, do tính chất công việc bận rộn nên tôi không có thời gian để dọn dẹp nhà cửa. Vì vậy, cuối tuần tôi thường thuê người giúp việc làm khoảng 2 giờ tổng vệ sinh nhà cửa một lần, nhà cửa vừa sạch sẽ, mình lại có thời gian nghỉ ngơi. Nếu thuê 1 ngày chỉ 2 giờ thì mỗi tháng tôi phải chi trả khoảng 500-1,6 triệu đồng, còn thuê người giúp việc cố định thì số tiền phải chi trả sẽ cao hơn rất nhiều. Dịch vụ giúp việc nhà theo giờ đang phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu thiết thực của nhiều người”.

Giúp việc nhà theo giờ hiện nay được xem là một “nghề” đáp ứng nhu cầu của xã hội, nghề lao động chân chính, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều người./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa