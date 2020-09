Hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn

Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch là chỉ tiêu quan trọng phản ánh chất lượng đời sống của nhân dân ở khu vực nông thôn; là một trong những tiêu chí để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Để nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch, ngoài tuyên truyền, vận động người dân tích cực sử dụng nước sạch tại các khu vực đã có nhà máy cấp nước, tỉnh còn đẩy mạnh thu hút xã hội hóa đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn. Nhờ đó, từ năm 2015 đến nay toàn tỉnh có 34 dự án được các doanh nghiệp đầu tư; trong đó có 24 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong số 10 dự án còn lại, nhiều dự án đã có quyết định đầu tư từ nhiều năm, doanh nghiệp cũng triển khai các công đoạn đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất thi công, đưa nhà máy cấp nước vào sử dụng. Trước thực trạng này, UBND tỉnh đã trực tiếp làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư các dự án để xác định các khó khăn, vướng mắc và thống nhất phương án đẩy nhanh tiến độ đầu tư các nhà máy cấp nước sạch vùng nông thôn. Qua đó, tỉnh xác định nguyên nhân chậm tiến độ xây dựng các nhà máy nước là do năng lực của một số nhà đầu tư yếu; một số dự án trong quá trình triển khai do liên quan đến thủ tục về pháp luật đất đai, đê điều thủy lợi nên phải điều chỉnh thiết kế và vị trí xây dựng nhà máy.

Công nhân Công ty CP Đầu tư nước và vệ sinh môi trường Ý Yên vận hành hệ thống cấp nước.

Để đảm bảo thực hiện mục tiêu tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch trong năm 2020 đạt trên 95%, UBND tỉnh đã thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nhà máy cung cấp nước sạch để giải quyết theo hướng vướng mắc ở khâu nào tập trung hỗ trợ giải quyết dứt điểm khâu đó. Theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, Tổ công tác đã phối hợp với các địa phương liên quan tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp gỡ khó. Cụ thể, các cơ quan chuyên môn, các địa phương đang xây dựng dự án phối hợp, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục về giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện dự án. Hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các công đoạn thẩm định, phê duyệt các thủ tục cần thiết theo đúng quy định pháp luật cho các doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm đưa các nhà máy cấp nước sạch vào hoạt động. Ghi nhận thực tế cho thấy, các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch nông thôn đánh giá rất cao về tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp của các cấp chính quyền, ngành chức năng. Theo ông Nguyễn Ngọc Tuệ, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Đầu tư nước và vệ sinh môi trường Ý Yên: Từ khi triển khai đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước sạch Trực Mỹ để cung cấp nước cho người dân các xã Trực Mỹ, Trực Hưng, Trực Khang, Trực Thuận (Trực Ninh), Công ty CP Đầu tư nước và vệ sinh môi trường Ý Yên gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về giải phóng mặt bằng 2 hộ thuê đất công, nguồn vốn đầu tư, chuyển chủ sở hữu và thực hiện các thủ tục cấp phép đầu tư xây dựng. Nhờ có sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền các cấp (tỉnh, huyện, xã), doanh nghiệp đã nỗ lực thực hiện song song việc tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục với thực hiện các công đoạn thi công. Đến nay, Công ty đã bước đầu đưa vào vận hành, cung ứng thử nghiệm nước sạch cho người dân một số vùng dự án. Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất nước sạch xã Trực Phú đảm bảo cấp nước sạch cho thị trấn Ninh Cường và các xã: Trực Hùng, Trực Cường, Trực Thái, Trực Đại, Trực Thắng do Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Tâm Đức Huy làm chủ đầu tư; có công suất 10 nghìn m3/ngày - đêm; tổng mức đầu tư 133,8 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành vào quý IV năm 2019 và cấp nước sạch cho nhân dân vào quý I năm 2020. Tuy Công ty rất nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư nhưng trong quá trình triển khai thực hiện, dự án vấp phải nhiều vướng mắc trong các công đoạn: giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, phê duyệt hồ sơ, thủ tục cấp phép đầu tư xây dựng… Theo đại diện của Công ty, nhờ có sự tích cực hỗ trợ của các cấp chính quyền, cán bộ các ngành liên quan, mọi vướng mắc của Công ty đều được tận tình hướng dẫn, tháo gỡ. Đến nay, Công ty đã thi công xây dựng được một số hạng mục như: Hồ sơ lắng, trạm bơm cấp I, trạm biến áp và một số hạng mục trong khu vực trạm xử lý; đã chuẩn bị vật tư, đường ống cấp nước sạch để có thể sẵn sàng thi công, đấu nối mạng đường ống cấp nước sạch đến các hộ dân ngay sau khi hoàn thiện thủ tục cấp phép xây dựng. Theo bà Vũ Thị Tuyết, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch Hải Minh cung cấp nước sạch cho 32 xã, thị trấn của huyện Hải Hậu. Trong quá trình triển khai dự án, Công ty gặp nhiều vướng mắc, bao gồm: tăng mức vốn đầu tư của dự án so với quyết định được phê duyệt; xin điều chỉnh vị trí điểm tăng áp từ thị trấn Yên Định sang xã Hải Hưng... Trong khi kế hoạch sử dụng đất của nhà máy được phê duyệt từ năm 2016 theo quy định sau 3 năm không sử dụng sẽ phải thu hồi nhưng Công ty đã được các ngành, các cấp chính quyền hỗ trợ, hướng dẫn tập trung gỡ vướng nhiều phần việc như: hoàn chỉnh một số thủ tục điều chỉnh quyết định đầu tư và hồ sơ cấp phép xây dựng ngoài đê; cho thuê đất, cấp phép đầu tư xây dựng... Cũng giống như hai doanh nghiệp kể trên, Công ty CP Đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim đánh giá cao sự tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nhà máy từ phía các cấp chính quyền, ngành chức năng.

Phản ánh của các nhà đầu tư cho thấy sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng và các địa phương đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, giúp các dự án cấp nước sạch nông thôn sớm được hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng sống cho người dân nông thôn./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy