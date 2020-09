Chi cục Hải quan Nam Định đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Những năm qua, thực hiện chỉ đạo của toàn ngành và của tỉnh, Chi cục Hải quan Nam Định đã triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hiện đại hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu.

Đồng chí Nguyễn Văn Điệt, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cho biết: Đơn vị bám sát phương hướng, nhiệm vụ được giao và triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế liên thông trong việc giải quyết các TTHC. Các TTHC như: Quy trình nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC; danh sách các TTHC khi thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết được cập nhật, niêm yết công khai, đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định để các doanh nghiệp, cá nhân dễ dàng theo dõi, tra cứu, thực hiện. Đến nay, Chi cục đã tiến hành rà soát và công khai, niêm yết 106 TTHC về hải quan. 6 tháng đầu năm 2020, Chi cục đã rà soát công khai tiếp 2 TTHC sửa đổi, bổ sung theo Quyết định 446/QĐ-BTC ngày 31-3-2020 của Bộ Tài chính. Đồng thời, thực hiện niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Hà Nam Ninh; số điện thoại và địa chỉ hộp thư điện tử của Chi cục tại trụ sở để hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hải quan và giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm thủ tục. Hiện nay, Chi cục Hải quan Nam Định đang nỗ lực thực hiện làm thủ tục hải quan điện tử cho các tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa; triển khai hiện đại hóa hải quan bằng cách hoàn thiện, nâng cao việc áp dụng hiệu quả hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các phần mềm nghiệp vụ hải quan như: Thực hiện duy trì, giám sát và vận hành hệ thống VNACCS/VCIS ổn định, an ninh, an toàn 24/7; tiếp nhận và triển khai đầy đủ, kịp thời các dịch vụ hỗ trợ, bảo trì, bảo hành hệ thống và hạ tầng kỹ thuật; mở rộng việc triển khai thực hiện thanh toán thuế, lệ phí hải quan bằng phương thức điện tử (e-Payment); thực hiện hiệu quả chương trình quản lý thuế, trao đổi thông tin giữa Hải quan với các cơ quan thuế, kho bạc, ngân hàng thương mại ký kết thỏa thuận hợp tác trên địa bàn; triển khai dịch vụ thanh toán điện tử đối với các khoản thuế, phí, lệ phí được áp dụng đối với 100% các TTHC trên cổng thông tin một cửa quốc gia. Chi cục đã tăng cường phối hợp với Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế tỉnh và các ngân hàng thương mại trên địa bàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp tham gia nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 nhằm đẩy mạnh hơn nữa CCHC, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giải phóng hàng. Tính đến ngày 25-8-2020, số thu ngân sách Nhà nước của Chi cục đạt 216,6 tỷ đồng, đạt 54% so với chỉ tiêu được giao thu ngân sách Nhà nước. Nhìn chung, so với cách thông quan truyền thống áp dụng trước đây, việc triển khai thủ tục khai báo hải quan điện tử và thanh toán thuế qua Chương trình nộp thuế điện tử 24/7 đã mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp: sự linh hoạt, không giới hạn về thời gian và không gian, hạn chế giấy tờ giúp cho việc thu thuế nhanh chóng, minh bạch, giảm thiểu tình trạng cưỡng thuế không chính xác, cắt giảm tối đa thời gian làm thủ tục xuất, nhập khẩu, thông quan cho doanh nghiệp, tạo ra sức cạnh tranh lớn. Về phía cơ quan hải quan, hệ thống quản lý giám sát hàng hóa giúp cơ quan quản lý rút ngắn được thời gian, từ đó hạn chế được gian lận thương mại. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.

Để hỗ trợ công tác cải cách TTHC, Chi cục Hải quan Nam Định đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật hải quan, giải đáp những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn; đổi mới quy trình quản lý, tiếp nhận và xử lý TTHC, xây dựng chính quyền điện tử để thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình của Tổng cục Hải quan. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 đã thu hút nhiều doanh nghiệp sử dụng. Lũy kế từ ngày 1-1 đến ngày 25-8-2020 đã xử lý 670 hồ sơ nộp trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Từ đầu năm đến nay, Chi cục tiếp tục thực hiện rà soát, hoàn hiện quy trình phối hợp với lực lượng Biên phòng, Quản lý thị trường và Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia nhằm tăng cường kiểm soát quản lý, ngăn chặn tình hình buôn lậu qua hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn; sắp xếp, bố trí công chức có đạo đức phẩm chất tốt, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ vào các khâu nghiệp vụ quan trọng; đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan cả về số lượng và chất lượng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện cải cách TTHC tại Chi cục Hải quan Nam Định vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền về CCHC chưa sâu, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng; công tác tự kiểm tra, giám sát về cải cách TTHC chưa hiệu quả, chưa chủ động phát hiện vướng mắc và giải quyết vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính đã được quan tâm, đầu tư, tuy nhiên còn chưa đồng bộ giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp nên ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả trong giải quyết TTHC. Công tác phối hợp giữa cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh chưa được thường xuyên, kịp thời làm ảnh hưởng đến công tác giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

Thời gian tới, Chi cục Hải quan Nam Định tiếp tục tăng cường hoạt động kiểm soát TTHC trong lĩnh vực hải quan thông qua việc triển khai hiệu quả kế hoạch CCHC, kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020 và những năm tiếp theo của Cục Hải quan Hà Nam Ninh. Phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan để nâng cao kế hoạch cải cách TTHC trọng điểm, kịp thời báo cáo vướng mắc, kiến nghị xử lý trong thực hiện nhiệm vụ./.

Ngọc Ánh