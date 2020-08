Tích cực phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi tái phát

Từ đầu năm đến nay, ở tỉnh ta dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước dịch lại xuất hiện và có nguy cơ tái bùng phát. Do vậy các địa phương cần tập trung hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh và khuyến cáo của ngành chức năng.

Đồng chí Ninh Văn Hiểu, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết: Ngay sau khi bệnh DTLCP được kiểm soát, các hộ chăn nuôi bắt đầu tái đàn; giai đoạn đầu chủ yếu ở các trang trại quy mô lớn còn giữ được đàn lợn nái nên có con giống. Với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cũng có nhu cầu tái đàn song do khó khăn về nguồn nái hậu bị nên việc tái đàn lợn nái chủ yếu chọn lọc từ lợn thịt. Hiện, tổng đàn lợn của tỉnh có 635,2 nghìn con, tăng 110 nghìn con; lợn nái gần 30 nghìn con. Chăn nuôi lợn của các địa phương trong tỉnh đang dần ổn định trở lại. Nhờ đó, nhiều trang trại đã có lợn thịt xuất bán, góp phần giảm giá thịt lợn trên thị trường. Trong tháng 7-2020, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng của toàn tỉnh ước đạt 13.812 tấn, tăng 885 tấn so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 7 tháng đầu năm 2020, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 93.106 tấn, tăng 1.384 tấn so với cùng kỳ năm trước; trọng lượng xuất chuồng bình quân đạt 84 kg/con.

Trang trại của gia đình anh Nguyễn Văn Thục ở xã Trực Thái (Trực Ninh) thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học nên đàn lợn luôn khỏe mạnh, lớn nhanh.

Tuy nhiên, sau một thời gian tạm lắng, bệnh DTLCP trên cả nước lại đang có diễn biến phức tạp, bùng phát ở 20 tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhiều tỉnh, thành phố trong khu vực đã xuất hiện bệnh DTLCP trở lại như: Hà Nội, Ninh Bình, Thái Bình... Trên địa bàn tỉnh cũng có hiện tượng người chăn nuôi không khai báo cho chính quyền mà bán chạy lợn ốm nên nguy cơ bệnh phát sinh, lây lan ra diện rộng là rất cao. Mặt khác, tỉnh ta lại nằm trên nhiều trục giao thông chính của cả nước và khu vực phía Bắc như: Quốc lộ 10, Quốc lộ 21, Quốc lộ 38, đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình… là các tuyến đường có số lượng phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm, nhất là lợn, lưu thông thường xuyên. Không những vậy, tỉnh ta có địa bàn tiếp xúc với khu chợ đầu mối gia súc, gia cầm tại xã Bối Cầu, huyện Bình Lục (Hà Nam) mỗi ngày có hàng chục chuyến xe từ các tỉnh, thành phố hoạt động mua, bán lợn thịt. Đây là những tiềm ẩn rất lớn nguy cơ bệnh DTLCP có thể xuất hiện trở lại trên đàn lợn của tỉnh vào bất cứ thời điểm nào.

Để phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, trong đó có bệnh DTLCP, thời gian qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã tham mưu với Sở NN và PTNT, UBND tỉnh triển khai nhiều biện pháp đồng bộ. Trong đó tiên quyết là công tác tiêm phòng vắc-xin vụ xuân năm 2020 nhằm nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi được chú trọng. Kết quả, dịch tả lợn truyền thống đã tiêm được 139.380 con lợn; tiêm vắc-xin lở mồm, long móng cho 14.571 con lợn nái, lợn đực giống. Cùng với đó, trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt I năm 2020 từ ngày 10-2 đến ngày 10-3. Trong đó, tỉnh hỗ trợ trên 4 tỷ đồng để mua vắc-xin, hóa chất, đồng thời người dân tự mua vôi bột để tiêu độc, khử trùng môi trường và khu vực chăn nuôi. Hàng triệu m2 chuồng trại, môi trường nơi chăn thả, buôn bán, giết mổ động vật được khử trùng, tiêu độc. Công tác giám sát tại cơ sở cũng được thường xuyên tăng cường để sớm phát hiện và xử lý khi có dịch bệnh xảy ra. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh chưa xuất hiện trở lại ổ bệnh DTLCP, tuy nhiên nguy cơ xuất hiện và bùng phát bệnh DTLCP ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ rất lớn do điều kiện vệ sinh thú y, nguồn con giống không bảo đảm… Do vậy, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh khuyến cáo người dân cần tuân thủ chặt chẽ việc chăn nuôi theo phương pháp an toàn sinh học. Trong đó, làm tốt việc khử trùng, tiêu độc định kỳ chuồng trại chăn nuôi, nhập con giống tại các cơ sở chăn nuôi có uy tín, được Chi cục khuyến cáo để bảo đảm nguồn gốc con giống rõ ràng, khỏe mạnh, sạch bệnh. Khi nhập con giống về nuôi cần tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin để nâng cao sức đề kháng. Người chăn nuôi tự giám sát dịch bệnh trong quá trình chăm sóc hàng ngày. Khi thấy đàn lợn nuôi có biểu hiện bệnh bất thường phải báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, có biện pháp khoanh vùng dập dịch.

Thời gian tới, thời tiết còn diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài và bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa bão là điều kiện thuận lợi để các loại dịch bệnh nguy hiểm ở động vật phát sinh, lây lan. Ngày 20-7-2020, Sở NN và PTNT đã có Công văn số 1751/SNN-CNTY đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và phòng, chống dịch bệnh động vật nhất là bệnh DTLCP theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ NN và PTNT và UBND tỉnh. Chỉ đạo chính quyền cơ sở, nhất là lực lượng trưởng thôn, xóm, mạng lưới thú y, giám sát chặt chẽ dịch bệnh đến tận hộ chăn nuôi. Khi phát hiện gia súc, gia cầm, thủy sản ốm chết bất thường hoặc nghi mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nhất là bệnh DTLCP, cúm gia cầm, lở mồm long móng, bệnh đốm trắng… phải báo ngay cho cơ quan Thú y để kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân gây bệnh và có biện pháp xử lý dứt điểm ngay, không để lây lan thành dịch ra diện rộng. Tiếp tục hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt VietGAP. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền cấp xã và chủ cơ sở chăn nuôi trong việc thực hiện đăng ký, kê khai về đối tượng, số lượng vật nuôi theo đúng quy định của Luật Chăn nuôi. Thực hiện nghiêm các quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, nhất là vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn, nhập lậu vào địa phương. Quản lý, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, buôn bán con giống; các cơ sở vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực chăn nuôi thú y, nhất là những vi phạm quy định về kiểm dịch, phòng chống dịch bệnh, chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, làm lây lan dịch bệnh theo các Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 và Nghị định số 4/2020/NĐ-CP ngày 3-1-2020 của Chính phủ. Tăng cường thực hiện vệ sinh thú y, khử trùng tiêu độc, rắc vôi bột lối đi và xung quanh khu vực chăn nuôi; chăm sóc dinh dưỡng tốt để nâng cao sức đề kháng của vật nuôi.

Việc người chăn nuôi tuân thủ nghiêm túc các yêu cầu phòng, chống dịch là một trong những biện pháp quan trọng nhằm ngăn ngừa không để bệnh DTLCP bùng phát trở lại trên đàn lợn của tỉnh, bảo vệ ngành chăn nuôi an toàn./.

Bài và ảnh: Văn Đại