Hợp Hưng phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao

Năm 2016, xã Hợp Hưng (Vụ Bản) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Quán triệt quan điểm lãnh đạo của Trung ương và của tỉnh về xây dựng NTM không có điểm kết thúc, từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy, UBND xã Hợp Hưng tập trung tiếp tục chỉ đạo duy trì các chương trình và phong trào thi đua để thực hiện và hoàn các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Bộ mặt nông thôn Hợp Hưng đổi mới rõ nét, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp, đường làng ngõ xóm khang trang, sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa ở nhiều khâu, đời sống vật chất chuyển biến theo hướng hiện đại, ngày càng được nâng cao, nhân dân đồng thuận và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Xã Hợp Hưng hôm nay.

Trong câu chuyện với chúng tôi, đồng chí Hoàng Tiến Đạt, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Hưng vui mừng thông báo: “Đến tháng 8-2020, xã đã thực hiện và hoàn thành 17/19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao; 2 tiêu chí cơ bản đạt là cơ sở vật chất trường học (trường mầm non xã chưa đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp) và cơ sở vật chất văn hóa (nhà văn hóa trung tâm xã chuẩn bị được khởi công xây dựng trong tháng 9-2020). Thôn Vụ Nữ, một trong 6 đơn vị hành chính cấp thôn được tỉnh chọn làm điểm xây dựng NTM kiểu mẫu đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí, xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị huyện, tỉnh và các sở, ngành thẩm định để công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm 2020”. Để có được kết quả khả quan đó, thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, hướng tới trở thành xã NTM kiểu mẫu, Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ này. UBND xã xây dựng Đề án xã NTM nâng cao với mục tiêu nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xây dựng NTM của tỉnh. Xã Hợp Hưng đã tiến hành rà soát từng tiêu chí, lập kế hoạch thực hiện theo từng nhóm tiêu chí: phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung phát triển kinh tế để tăng thu nhập, cải thiện đời sống; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Căn cứ vào đó, Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng thôn NTM nâng cao của xã đã rà soát, xác định các công việc, phần việc, công trình cụ thể cần thực hiện; triển khai quán triệt các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ tới các chi bộ xóm, từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong quá trình triển khai thực hiện. Xã đã tập trung mọi nguồn lực, huy động sức mạnh tổng thể của nhân dân để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật góp phần tạo nền tảng cho phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nông thôn. Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới đảm bảo đồng bộ, kết nối thuận tiện với các quốc lộ, tỉnh lộ và đường trục huyện qua địa bàn. Xã đã vận động nhân dân làm tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ công tác thi công nhiều dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường huyết mạch của tỉnh, huyện qua địa bàn xã đưa vào khai thác như đường tỉnh lộ 485B; đường Chợ Lời - Đại Thắng và tuyến đường nối Quốc lộ 21 đi Quốc lộ 38B đến tỉnh lộ 486B. Cùng với đó, xã đã tổ chức làm 1,9km đường nhựa gồm 2 đoạn từ cầu B5 đến thôn Vàng và đường Chợ Tư đến Đền Vụ Nữ; đổ 3,9km đường bê tông gồm các đoạn: đường cửa Chùa Vụ Nữ, đường vào khu xử lý rác thải tâp trung và vùng chuyển đổi sản xuất Thành Gang, đường cửa làng Lương Mỹ, đường từ thôn Vàng đi xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc), đường cổng trường tiểu học, đường từ cầu B5 đến cầu Gạo, đường từ thôn An Thứ đến thôn Lập Thành. Cùng với đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông, các công trình hạ tầng kỹ thuật khác cũng được xã quan tâm thực hiện như: xây dựng 1,03km rãnh thoát nước của khu dân cư đường Đồng Lạc - Tiên Chưởng với tổng kinh phí gần 3,2 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng 1,2km rãnh thoát nước thải ở thôn Vụ Nữ; 8,2km đường giao thông nội đồng được bê tông hóa, 4,04km đường nội đồng được rải đá cấp phối... với tổng kinh phí trên 3,7 tỷ đồng. Tiếp nhận quản lý và vận hành 3 trạm biến áp, Trạm bơm Đồng Lạc, cống B52 là công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp với tổng giá trị trên 24 tỷ đồng. Trường THCS Hợp Hưng được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tài trợ 3,8 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng lớp học, nhà đa năng, đổ bê tông sân trường. Xã trích ngân sách địa phương đầu tư xây dựng mới hạng mục phòng học, nhà ăn bán trú trường tiểu học; lợp tôn chống nóng cho các trường mầm non, tiểu học, THCS; tu sửa 8 phòng học của các trường mầm non, tiểu học với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Xã hội hóa để cải tạo, nâng cấp các công trình Nghĩa trang liệt sĩ, sân thể thao trung tâm xã với tổng kinh phí trên 1,7 tỷ đồng. Các thôn Nội Chế, Thị Thôn, An Thứ đầu tư xây dựng mới nhà văn hóa; thôn Tiên Chưởng, Thám Hòa, xóm 12, 13 đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Nhân dân thôn Vụ Nữ tự nguyện đóng góp kinh phí, ngày công, vật liệu để xây dựng 5 cổng chào, cải tạo, nâng cấp các công trình văn hóa tâm linh, trồng cây xanh và bồn hoa trang trí dọc các tuyến đường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng riêng biệt... với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Trong phát triển kinh tế, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, xã đã tập trung quy hoạch các vùng sản xuất, vận động nhân dân tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất lúa bình quân hàng năm của xã đạt 117,2 tạ/ha. Xã đã hình thành một số mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả như: trang trại nuôi ba ba, nuôi thỏ tại vùng chuyển đổi Thành Gang; cơ sở ấp trứng gia cầm, thủy cầm ở thôn Lập Vũ; Hợp tác xã thu mua chế biến nông sản Thuận Bốn; Hợp tác xã chăn nuôi Long Phú... Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, trên địa bàn xã có 2 cơ sở may công nghiệp, 56 hộ kinh doanh dịch vụ tạo việc làm cho trên 300 lao động với mức thu nhập bình quân từ 5-6,5 triệu đồng/người/tháng.

Các công trình hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp góp phần quan trọng phát triển kinh tế, thu nhập của người dân trong xã không ngừng được nâng lên; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân có sự cải thiện toàn diện về chất. Đó là những tiền đề vững chắc để những tháng cuối năm 2020, xã Hợp Hưng phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng NTM nâng cao tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu đó, xã tiếp tục đầu tư hoàn thiện các công trình hạ tầng như: xây dựng Nhà văn hóa trung tâm xã, trường mầm non,... tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển sản xuất công nghiệp và thương mại dịch vụ để nâng cao thu nhập cho nhân dân./.

Bài và ảnh: Thành Trung