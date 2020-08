Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho công nhân tại các doanh nghiệp

Những năm qua, cùng với chú trọng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), góp phần hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đối với người lao động.

Công ty TNHH Viet Power, cụm công nghiệp Hải Phương (Hải Hậu) luôn đảm bảo ATVSLĐ cho người lao động.

Mỗi buổi sáng bắt đầu cho một ngày làm việc mới, chị Đặng Thị Kiều Loan, công nhân Công ty TNHH Lakeland, cụm công nghiệp xã Xuân Trung (Xuân Trường) luôn trang bị đầy đủ bảo hộ lao động như quần áo, mũ, khẩu trang... Chị Loan cho biết: Đối với công nhân làm việc tại phân xưởng luôn phải tiếp xúc với bụi vải, tiếng ồn và các vật liệu dễ cháy nên ý thức chấp hành quy định bảo đảm ATVSLĐ của công ty luôn được đặt lên hàng đầu. Trong quá trình làm việc, mỗi người luôn bảo đảm môi trường sạch sẽ, sắp xếp dụng cụ làm việc ngay ngắn, ngăn nắp; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động của cá nhân. Là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chuyên về lĩnh vực may đồ bảo hộ lao động xuất khẩu, Công ty TNHH Lakeland hiện đang tạo việc làm cho 800 lao động với thu nhập bình quân 5-6 triệu đồng/người/tháng. Công ty luôn tuân thủ, thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, bảo đảm để người lao động được làm việc trong môi trường an toàn. Do đó, nhiều năm liền, công ty không để xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng nào. Ông Đỗ Văn Nghĩa, Chủ tịch công đoàn công ty cho biết: “Có được kết quả trên là do sự quan tâm đúng mức của lãnh đạo công ty. Để người lao động có môi trường làm việc an toàn, công ty đã đầu tư lắp đặt hệ thống lọc bụi, làm mát, chiếu sáng tại các phân xưởng; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân. Ở những công đoạn sản xuất có nguy cơ tai nạn lao động cao được lắp đặt, che chắn để bảo vệ máy móc, thiết bị và con người”. Bên cạnh đó, công ty thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, huấn luyện công tác ATVSLĐ cho cán bộ, công nhân, phát động phong trào xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ nơi làm việc, góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Còn đối với Công ty TNHH Power Việt Nam đóng tại Khu công nghiệp Hải Phương (Hải Hậu) đã xây dựng quy trình làm việc an toàn và hiệu quả. Tất cả các công đoạn sản xuất kể từ khâu thiết kế đến giai đoạn hoàn thiện sản phẩm đều thực hiện trên máy móc, thiết bị hiện đại, thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ để bảo đảm an toàn cho người lao động. Đối với người lao động được công ty trang bị bảo hộ, phòng hộ cá nhân. Những lao động làm các công đoạn có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được tham gia các lớp tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ... Bà Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết: Hiện doanh nghiệp có gần 5.000 lao động, để bảo đảm công tác ATVSLĐ, an toàn phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường, doanh nghiệp đã ban hành các quy định liên quan, như: Phòng chống cháy nổ cho người lao động, phân nhóm lao động và thực hiện huấn luyện định kỳ cho lao động. Ngoài ra, công ty cũng tổ chức huấn luyện định kỳ cho công nhân; cán bộ giám sát an toàn công ty thường xuyên kiểm tra, giám sát định kỳ theo trách nhiệm được giao. Về công tác môi trường, công ty đã đưa ra quy định về sử dụng, quản lý nước; sử dụng, quản lý các nguồn năng lượng, nhiên liệu, xây dựng 1 khu xử lý nước thải công suất lớn để bảo đảm nước thải trước khi thải ra môi trường đạt chuẩn theo quy định. Do làm tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa nên nhiều năm nay công ty không có vụ tai nạn lao động đáng tiếc nào xảy ra, sức khỏe công nhân, nhân viên được bảo đảm.

Xác định công tác ATVSLĐ có vai trò quan trọng, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã triển khai, thực hiện nhiều biện pháp thiết thực, trong đó tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động và chủ sử dụng lao động về ATVSLĐ, với nhiều hình thức đa dạng như: tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị của cơ quan, doanh nghiệp; tổ chức phát động hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ, cập nhật tin bài trên trang thông tin điện tử của LĐLĐ tỉnh. Qua đó, cung cấp cho đoàn viên, người lao động những thông tin pháp luật cần thiết về tầm quan trọng, các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ. Từ 2019 đến nay, 100% LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành tổ chức tuyên truyền lồng ghép nội dung ATVSLĐ tới hàng nghìn lượt đoàn viên, người lao động, phát 17 nghìn tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền ATVSLĐ ở các phân xưởng, nhà máy, nơi tập trung đông công nhân lao động, phối hợp với Sở TN và MT, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường và an ninh trật tự cho 190 đại biểu, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tháng hành động về ATVSLĐ gắn với hoạt động Tháng công nhân… Cùng với tuyên truyền, các cấp Công đoàn phối hợp với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra về công tác ATVSLĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về ATVSLĐ tại 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đoàn thanh tra điều tra 6 vụ tai nạn lao động làm 6 người chết. Qua đó đã nhắc nhở các đơn vị thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, chủ động phát hiện, ngăn ngừa những mối nguy hiểm phát sinh trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, các cấp Công đoàn còn triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”. Qua đó, nhiều đơn vị đã đầu tư đổi mới, nâng cấp các phương tiện máy móc, thiết bị và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất, xây dựng, cải tạo nhà xưởng, cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng khuôn viên xanh - sạch - đẹp. Từ đó góp phần hạn chế nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã giám sát 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, tổ chức 435 cuộc đối thoại tại 300 doanh nghiệp, qua đó có 260 bản thỏa ước lao động tập thể được sửa đổi, bổ sung và tổ chức ký kết gửi cơ quan quản lý Nhà nước, trong đó các bản thỏa ước lao động đã ký có những quy định có lợi cho người lao động, tăng cường tình đoàn kết, củng cố mối quan hệ giữa công đoàn, chuyên môn và công nhân, viên chức, lao động.

Qua lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp đã có những đề xuất kịp thời, phối hợp với chủ sử dụng lao động có những giải pháp cụ thể, thiết thực để cải thiện điều kiện, môi trường làm việc. Qua đó, giúp người lao động đảm bảo sức khỏe thể chất, tinh thần, tích cực làm việc, góp phần tăng năng suất lao động, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh